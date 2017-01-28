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Kaçak elektrik
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Elektrikte ‘kara liste’ dönemi geliyor

Serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte vatandaşa birçok kolaylık sunan elektrik tedarik şirketleri "kara liste" uygulaması ile de kaçak elektrik kullanan ve her yıl fatura ödeme süresini ortalama 6 kez fatura geçirenlerin gözünün yaşına bakmayacak.

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:09:25 Güncelleme: 10:15:01

Serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte vatandaşa birçok kolaylık sunan elektrik tedarik şirketleri "kara liste" uygulaması ile de kaçak elektrik kullanan ve her yıl fatura ödeme süresini ortalama 6 kez fatura geçirenlerin gözünün yaşına bakmayacak.

UZAKTAN KESİLECEK

Kaçak elektrik kullanımına yönelen ve faturasını düzenli ödemeyen tüketicilerin, evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçları sökülerek, direk üzeri panolara yerleştirilecek. Bu müşteriler "sorunlu tüketici" kategorisinde yer aldığı için ekiplere evin içerisinde açma-kapamada da sorun çıkardıklarından uzaktan kesme-bağlamalı sayaçlar takılacak. Herhangi bir kaçak durumunun tespiti ya da fatura ödeme dönemini geçirdiklerinde elektrikleri uzaktan kesilecek.

Tedarik şirketleri, yapılan yeni çalışma ile düzenli fatura ödememede kara listeye alınma süresini 8 aydan 6 aya çekmeyi planladığı öğrenildi. Her ay bu kategoride yer alan tüketicilere ekip göndermek yerine kara liste uygulamasıyla tüketicilerin sayaçlarını elektrik direklerine taşıyacağı öğrenildi.

ANİ BASKINLAR ARTACAK

Doğu ve Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımını önlemek için ani baskınlar yapılacak. Bölgede bazı vatandaşların çift hat çektiği, emlakçıların da "kaçak hatlı" söylemi ile ev pazarladıkları belirlendi.

Sabah

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