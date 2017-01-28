İŞ-YAŞAM
28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Jantsa
İŞ-YAŞAM

İtalyan ortakla 20 milyon liralık yatırım

Jantsa Genel Müdürü Çerçioğlu, "İtalyan ortaklarımız Türkiye'ye inanıyor, Türkiye'ye güveniyor. 20 milyon liralık bir yatırımı gündemimize aldık, startını verdik" dedi.

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:18:12 Güncelleme: 15:19:15 AA

Aydın'da ürettikleri jantları 80 ülkeye ihraç eden Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Genel Müdürü Ercan Çerçioğlu, İtalyan ortakları CLN Group ile 20 milyon liralık bir yatırımı gündemlerine aldıklarını bildirdi. Çerçioğlu, bunun kendileri ve İtalyan ortaklarının Türkiye'ye duydukları güvenin sonucu olduğunu belirtti.

Çerçioğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umurlu Organize Sanayi Bölgesinde 830 çalışanla faaliyet gösteren fabrikalarında üretilen otomobil, kamyon, tır, dozer ve traktör jantlarını 80 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi nedeniyle olumsuzluklar yaşansa da 2017'ye umutlu girdiklerini dile getiren Çerçioğlu, ülkenin içinde bulunduğu durumda sanayicilere büyük iş düştüğünü, ekonomik savaştaki neferlerin sanayiciler ve ihracatçılar olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Bu düşünceden hareketle, İtalyan ortakları CLN Group ile jant üretimini artırmaya yönelik 2018'de yapmayı planladıkları yatırımı 2017'ye çektiklerini anlatan Çerçioğlu, üretim tesislerini bulundukları alandaki 8 dönümü de ekleyerek büyüteceklerini, yeni yatırımlarının otomasyon ve modernizasyonu da kapsayacağını bildirdi. Çerçioğlu, bu yatırımla 70 kişiye daha iş imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Çerçioğlu şöyle devam etti:

"Onlara çok teşekkür ediyorum. İtalyan ortaklarımız Türkiye'ye inanıyor, Türkiye'ye güveniyor. Yatırımı öne çekme teklifinde bulunduğumda hiç düşünmeden kabul ettiler. 20 milyon liralık bir yatırımı gündemimize aldık, startını verdik. Bu yatırımın ana hedefi, ihracatımızı, ihracat kalemlerimizi, çeşidimizi, bölgelerin sayısını artırmak. Biz 2023 yılı için kendimize bir vizyon koyduk. İhracatımızı iki katına çıkartmak istiyoruz. 2017 yılında karamsar olunmamalı. Kaybedecek vaktimiz yok. Morali bozmamak lazım. Önümüze bakmamız, 2002-2008 yılları arasındaki yüksek büyüme rakamlarını yakalamak için bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Binali Yıldırım GENÇDES 2017 Projesi'ni tanıttı
İŞ-YAŞAM

"Ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi. ...
Torununa bakan büyükanne ne kadar maaş alacak?
İŞ-YAŞAM

Büyükanne maaşının yaş sınırı belli oldu!
90 yıllık fabrika çiftçilerin taahhüdüyle açılacak
İŞ-YAŞAM

"Uyuyan dev" gözlerini açıyor!
Zorlu Enerji'den Pakistan'a 100 megavatlık güneş parkı
İŞ-YAŞAM

Zorlu Enerji'den dev hamle!
Ahmet Arslan: 2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olacağız
İŞ-YAŞAM

Dev proje dünyayla eş zamanlı geliyor!
Erdoğan'dan Boğaz Yasası mesajı! "Bunun anayasası lazım"
İŞ-YAŞAM

Boğaz Yasası mesajı! "Bunun anayasası lazım"
Türkiye'nin kredi notunu düşüren S&P'ye Hükümet'ten ilk tepki
İŞ-YAŞAM

S&P'YE HÜKÜMET'TEN İLK TEPKİ: BÜTÜN DÜNYA BÜZÜLÜRKEN TÜRKİYE...
Türk Hava Yolları: Bu yıl büyümeyi planlıyoruz, ama çift haneli değil
İŞ-YAŞAM

THY, 2017 YILINDAN UMUTLU!
Analistler Fitch Ratings'in Türkiye'ye verdiği notu değerlendirdi
İŞ-YAŞAM

"FİTCH'İN ETKİSİ KISA SÜRELİ OLUR"
"Asgari ücret 2017 yılında bin 404 liranın altına düşmeyecek"
İŞ-YAŞAM

BAKAN AĞBAL'DAN FLAŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
İtalyan ortakla 20 milyon liralık yatırım
İŞ-YAŞAM

İTALYANLARLA DEV YATIRIM!
TESK Başkanı Palandöken sicil affına dair önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

PALANDÖKEN: "KOSGEB KREDİLERİ PİYASALARA CANSUYU OLACAK"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme