İtalyan ortakla 20 milyon liralık yatırım

Aydın'da ürettikleri jantları 80 ülkeye ihraç eden Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Genel Müdürü Ercan Çerçioğlu, İtalyan ortakları CLN Group ile 20 milyon liralık bir yatırımı gündemlerine aldıklarını bildirdi. Çerçioğlu, bunun kendileri ve İtalyan ortaklarının Türkiye'ye duydukları güvenin sonucu olduğunu belirtti.

Çerçioğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umurlu Organize Sanayi Bölgesinde 830 çalışanla faaliyet gösteren fabrikalarında üretilen otomobil, kamyon, tır, dozer ve traktör jantlarını 80 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi nedeniyle olumsuzluklar yaşansa da 2017'ye umutlu girdiklerini dile getiren Çerçioğlu, ülkenin içinde bulunduğu durumda sanayicilere büyük iş düştüğünü, ekonomik savaştaki neferlerin sanayiciler ve ihracatçılar olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Bu düşünceden hareketle, İtalyan ortakları CLN Group ile jant üretimini artırmaya yönelik 2018'de yapmayı planladıkları yatırımı 2017'ye çektiklerini anlatan Çerçioğlu, üretim tesislerini bulundukları alandaki 8 dönümü de ekleyerek büyüteceklerini, yeni yatırımlarının otomasyon ve modernizasyonu da kapsayacağını bildirdi. Çerçioğlu, bu yatırımla 70 kişiye daha iş imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Çerçioğlu şöyle devam etti:

"Onlara çok teşekkür ediyorum. İtalyan ortaklarımız Türkiye'ye inanıyor, Türkiye'ye güveniyor. Yatırımı öne çekme teklifinde bulunduğumda hiç düşünmeden kabul ettiler. 20 milyon liralık bir yatırımı gündemimize aldık, startını verdik. Bu yatırımın ana hedefi, ihracatımızı, ihracat kalemlerimizi, çeşidimizi, bölgelerin sayısını artırmak. Biz 2023 yılı için kendimize bir vizyon koyduk. İhracatımızı iki katına çıkartmak istiyoruz. 2017 yılında karamsar olunmamalı. Kaybedecek vaktimiz yok. Morali bozmamak lazım. Önümüze bakmamız, 2002-2008 yılları arasındaki yüksek büyüme rakamlarını yakalamak için bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum."