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Naci Ağbal
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"Asgari ücret 2017 yılında bin 404 liranın altına düşmeyecek"

Bakan Ağbal:"Yeni bir düzenleme yaptık. Borcu olanlar Mayıs sonuna kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar"

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:18:36 Güncelleme: 16:38:50 İHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılandırmayla ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, "Borcu olanlar Mayıs sonuna kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar" dedi. Bakan Ağbal, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesiyle parlamentonun yasa yapma gücünü daha fazla kullanacağını, Anayasaya ilk defa yargının tarafsızlığı ilkesinin konulduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'da iş adamları ile istişare toplantısına katıldı.

Burada asgari ücret ile alakalı konuşan Ağbal, "2016 yılında asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek demiştik. 2017 yılında da asgari ücret bin 404 liranın düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indirimi üzerinde yapacağımız düzenleme ile gerçekleştireceğiz" dedi.

"MAYIS SONUNA KADAR PEŞİN VEYA TAKSİTLERİNİ ÖDERLERSE KANUNDAN YARARLANACAKLAR"

Vergi ve prim borcu yapılandırmasında bir kısım vatandaşların peşin veya taksit ödeme imkanını kullanamadığına dikkat çeken Ağbal, "En son çıkan torba yasada düzenleme yaptık. Bu işletmelerimize bir şans daha verdik. Mayıs sonuna kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar. Taksit ödeme imkanını seçen aralık ve ocakta taksitlerini ödeyen işletmelerimiz önümüzdeki şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin vergi ile prim ödemeleri var. Onları mayıs ayı sonrasına erteledik. Ödenmeyen bu paralar için faiz almayacağız" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME"

"1 Kasım seçim beyannamemizde açık şekilde Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmek, siyasette sivilleştirmeyi arttırmak, devlette etkinliği ve verimliliği arttırmak üzere cumhurbaşkanlığı sistemine geçeceğimizi ifade etmiştik" diyen Ağbal, şunları söyledi:

"Bu konuda AK Parti olarak anaya değişiklik teklifi hazırlandı. TBMM'ye bu teklif geldi. Mecliste büyük çoğunlukla kabul görerek Cumhurbaşkanımızın onayına geldi. Cumhurbaşkanımızın onayıyla nisan ayında referandumla halkımızın onayına götürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi önemli bir düzenleme. Kuvvetler ayrımını ve yasama organını bugünden daha kuvvetli konusunda güçlendirecek. Yürütme erkeni de daha fazla bir şekilde vatandaşın hem kısa, orta ve uzun vadede çözülmesi gereken sorunlara odaklanacak. Anayasa değişikliği yargının tarafsız olmasını, etkin çalışmasını ve güçlenmesini sağlayacak. Anayasa değişikliği yapacağımız dönemden sonra yasama daha güçlü şekilde yasa faaliyeti yapacak. Yürütme organı ise çok daha hızlı hareket edecek. Başkanlık sisteminin başarıyla uygulandığı bir çok ülke gibi Türkiye'de kendi koşullarına uygun sistemi üretti ve geliştirdi. Hayata geçirdiğinde parlamento yasa yapma gücünü daha fazla kullanacak."

"ANAYASAYA İLK DEFA YARGININ TARAFSIZLIĞI İLKESİNİ KOYUYORUZ"

Anayasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Ağbal, şöyle devam etti:

"Anayasaya ilk defa yargının tarafsızlığı ilkesini koyuyoruz. Bu son derece önemlidir. Yargının üst kuruluşunda yapılan değişikliklere yargı organı temsil kabiliyeti çok daha yüksek olacaktır. Türkiye'de demokrasiyi güçlendirecek, ekonomiyi daha fazla ileriye götüreceksek bu değişikliği yapmamız lazım. Türkiye'nin siyasi, ekonomik istikrarına, daha güçlü olmasını sağlayacak reform programıdır. Demokrasiyi, insan haklarını, sivil toplumu, hukukluğun işlerliğini güçlendireceğiz. Adalet sisteminin hızlı işlemesi lazım. Özel sektörümüzün karşılaştığı sıkıntıların başında uzun yargılama süreçleri var. Yargının süreleri kısalacak."

"KÖTÜ GÜN MALİYE YAPILANMASINI DEVREYE SOKACAĞIZ"

Hükümet olarak bürokrasiyi, yetkileri daraltacaklarını, vatandaşların işlerini hızlandıracaklarını anlatan Ağbal, "Bütün meseleleri Ankara'da çözmek fikrinden vazgeçeceğiz. Size en yakın yerlerde işler çözülsün. Maliye vergi sistemine ilişkin olarak, aksaklıklarımız var. Bunları düzeltmemiz lazım. Dolaylı vergileri az, dolaysız vergileri fazla almamız lazım. Vatandaş, bize, "Yeniden yapılandırma kanunu yaptınız. Vergisini ödemeyenlere af getirdiniz. Ödeyenler ne olacak" diye soruyor. Vergisini tam zamanında ödeyen işletmelerimize vergi indirimi getireceğiz. Haklarını teslim etmemiz lazım. Yine vatandaş, "İyi günüde devlet vergi almasını biliyor. İşletme olarak kötü günümüz de olabiliyor.

Bu dönemde Devlet üzerimize geliyor" diyor. Vatandaş haklı. Kötü gün dostu da olacağız. İyi gününde vergisi ödemişse ben bunu görüyorsam sıkıntıya düştüğünde elini tutmam lazım. Borçlarını ertelemem lazım. Bunları yaparsak devlete olan güven artar. Yakın yapacağımız düzenlemeyle kötü gün maliye yapılanmasını devreye sokacağız" şeklinde konuştu.

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