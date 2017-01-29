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Balık fiyatları tavan yaptı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş, "Kar yağışı çok etkili olmasa bile rüzgarın sert olması, balıkçıların avlanamamasına sebep oldu. Bundan dolayı da şu an balık fiyatları tavan yapmış durumda." dedi

29 Ocak 2017 Pazar, 00:38:12 Güncelleme: 00:39:31 AA

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların sert rüzgarlar nedeniyle Karadeniz'e açılamadığını, bu nedenle de balık fiyatlarının tavan yaptığını söyledi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemilerin Akçakoca Limanı'nda demir attığını belirterek, "Kar yağışı çok etkili olmasa bile rüzgarın sert olması balıkçıların avlanamamasına sebep oldu. Bundan dolayı da şuan balık fiyatları tavan yapmış durumda." dedi.

"TEZGAHLARDA KÜLTÜR BALIKLARI YER ALMAYA BAŞLADI"

Karadeniz'den balığın gelmemesine bağlı olarak kültür balıklarının tezgahlarda yer aldığını aktaran Karakaş, şunları söyledi:

"Tezgahlarda yok denecek kadar az Karadeniz balığı var. Genel anlamda kültür balıkları mevcut. Çupra, somon, levrek balıkları, havaların kötü olması ile birlikte tezgahlarda yer almaya başladı. Bugünden itibaren havaların düzelmesini bekliyoruz. Fiyatlar, hava düzelmesi ile birlikte çok fazla düşmeyecektir. Bundan sonra balıkçılık çok iyiye gitmez en azından daha iyiye gitmez. Bir müddet daha bu seviyede devam edecektir, gittikçe de azalır."

Karakaş, yarından itibaren havaların iyiye gitmesini beklediklerini ve kefal ile levrek avlamak için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

Tezgahlarda, sardalya ve istavrit 15, barbun 35, mezgit 20 liradan işlem görüyor.

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