Yaş meyve sebze ihracatçıları hedef büyüttü

Türk- Rus ilişkilerindeki ekonomik olumsuzlukların normale dönmesiyle Türk yaş sebze ve meyve ihracatçıları, yıllık mevcut 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracat kapasitesini 2017 yılında en az yüzde 15 artırmayı hedefliyor.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu ve Narenciye Tanıtım Grubu Başkanı Ali Kavak, AA muhabirine, 2016 yılının tüm olumsuzluklara rağmen yaş sebze ve meyve sektörü açısından iyi geçtiğini söyledi.

Sektörün, yıllık 2,5 milyar dolar getirisiyle Türk ekonomisi açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kavak, "Bu ihracatın yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık kısmını en büyük pazarımız olan Rusya ile yapıyoruz. Bu rakamı küçümsememek lazım, büyük bir önemi var çünkü bu döviz girdisi çok büyük kitlelere yayılıyor. Yaş sebze meyve ihracatından elde edilen toplamda 2,5 milyar dolar, çok büyük bir nüfus kitlesine dağılıyor. Sosyal yönü çok ağır basıyor." diye konuştu.

Kavak, Rusya'nın, Türkiye'den yaş sebze ve meyve alımına getirdiği birtakım kısıtlamaları kaldırmasıyla narenciye ürünlerinin rahat şekilde tekrar ülke pazarına girdiğini vurgulayarak, ihracatçıların farklı pazar arayışlarına yöneldiğini ve bu arayışların karşılık bulduğunu anlattı.

UZAK DOĞU PAZARI DA HEDEFLER ARASINDA

Farklı ülkelerde tanıtım kampanyalarına devam ettiklerinin dile getiren Kavak, şöyle devam etti:

"Rusya'nın kısıtlama getirdiği dönemde biz ihracatçı birlikleri ve narenciye tanıtım grubu olarak pazarlarımızın genişletilmesi ve mevcut pazarlarımızdaki payın artırılması amacıyla çok büyük çalışmalara başladık. Ukrayna Polonya ve Romanya gibi ülkelerin yanı sıra Ortadoğu'da tanıtımlar yaparak, bu yelpazeyi genişletmeyi planladık, yeni pazarlar üretmeyi amaçladık. Tek pazara bağımlı olmaktan kurtulmamız gerektiğine artık kanaat getirdik. Bizim artık tek pazara bağımlı olmaktan ziyade pazar ağımızın mutlak şekilde geliştirilmesi ve genişletilmesi lazımdı. Aynı zamanda mevcut pazarlarımızdaki ihracat payımızın da artması gerektiğine inanıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Yapılan tüm girişimler sonucunda Rusya pazarında doğan yüzde 90 gibi büyük açığı ihracatçılarımızın büyük gayret ve başarısı sayesinde kapattık."

Kavak, pazar ağlarını genişletmek amacıyla yaptıkları tanıtım kampanyaların yanı sıra yeni ülkelerle de sıcak temas içinde olduklarını vurguladı. Bunların başında Uzak Doğu ülkelerinin geldiğinin altını çizen Kavak, "Çin, Japonya ve Malezya ile çalışmalarımız var, yeni hedef ülkelerimiz buralar. Orta Asya ve Avrupa ülkelerine da tanıtım kampanyalarımızı ulaştırıyoruz. Pazar ağımızı çeşitlendirme amacıyla çıktığımız bu yolda tüm dünyaya yayılmayı hedefliyoruz." dedi.

RUSYA'YA İHRACATTA EN AZ YÜZDE 15 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Kavak, yeni yılda ihracatta daha büyük atılımlar hedeflediklerini vurgulayarak "İhracatımızın bu yıl daha da artması için çalışmalara başladık. Rusya'da ihracat kalemlerimizden olan domates, üzüm gibi ürünlerimizde halen yasaklar devam etmesine rağmen umutluyuz. Çünkü bu yasakların kaldırılması için çabalarımız hem hükümet düzeyinde hem de bizlerin çabasıyla devam ediyor. Şu an Rusya ile yaş sebze ve meyvede olan mevcut 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımızda en az yüzde 10 ila 15 düzeyinde artış sağlanacağına inanıyorum. Çünkü çalışmalarımız çok şükür çok iyi gidiyor. Dolardaki artış da ihracatçılarımızın lehine gelişen bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile ilişkilerin son derece hızlı şekilde geliştiğini anlatan Kavak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.