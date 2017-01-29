İŞ-YAŞAM
29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Mustafa Şefik Tüzün
İŞ-YAŞAM

En fazla çimento ihracatı Suriye'ye

Türkiye'deki çimento sektörü 2016 yılında yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, ihracatta ilk sırayı yaklaşık 1,7 milyon tonla Suriye aldı

29 Ocak 2017 Pazar, 11:41:26 Güncelleme: 11:43:35 AA

Türkiye'deki çimento üreticileri geçen yıl yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, ihracatta ilk sırayı yaklaşık 1,7 milyon tonla Suriye aldı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Mustafa Şefik Tüzün yaptığı açıklamada, 2016'nın çimento sektörü açısından bir önceki yıla göre daha iyi geçtiğini ve 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 5 satış artışı kaydedildiğini bildirdi.

Geçen yılın başında beklentilerinin çok daha yüksek olduğunu anlatan Tüzün, "İlk 3 ay içinde bir önceki yıla göre yüzde 20'lere varan artışları yakalamıştık satış olarak ama tabii sonra bu azalarak devam etti. Rakamlar tam olarak netleşmedi ama sanıyorum 2016'yı, iç satışta 69 milyon ton, çimento ve klinker toplam ihracatında da 11 milyon ton civarında bir rakamla kapatacağız." dedi.

Tüzün, kesin rakamların çıkmadığını fakat iç satış büyüklüğünü 3 milyar dolar, ihracatı da 550 milyon dolar olarak tahmin ettiklerini belirterek, yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapıldığını, ilk sıralardaki dış pazarların da Suriye, Libya, Batı Afrika ülkeleri ve ABD olarak sıralandığını kaydetti.

Lojistik maliyetlerin artması nedeniyle uzak pazarlara erişebilme imkanının yakın ülkelere göre biraz daha zorlaştığını anlatan Tüzün, "Avrupa'da bir kriz var, ayrıca İspanya, Portekiz gibi Akdeniz bandı üzerinde ihracat yapmaya çalışan ülkeler var. Lojistik anlamda bu ülkelere göre biraz daha dezavantajlı konumdayız. Ayrıca kullandığımız, kömür, fuel oil gibi yakıtların fiyatında artış var. Bu da doğal olarak üretim maliyetlerini etkiliyor. Dolar paritesinden dolayı ihracatta bir kolaylık da söz konusu. Bunların dengesine göre 2017'yi göreceğiz." diye konuştu.

"BU YIL 2016 KADAR İYİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Tüzün, 2017'nin, 2016 kadar iyi veya onun eşdeğeri bir yıl olması yönünde bir beklentileri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Daha iyi bir yıl beklentimiz vardı, fakat önümüzde bir referandum süreci var. Ondan sonra yeni bir döneme girilecek. Bunların hiçbiri belli değil. Ekonomide en kötü olan şey de belirsizlik. Ne olduğunu bilirseniz iyi veya kötü kendinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu nedenle yatırım planlarında piyasada genel olarak bir bekleme var. Yatırım planlarını beklemeye alan şirketler var. Ekonomide Türkiye ve dünya nereye gidecek, herkes onu görmeye çalışıyor ama şu da var, bizim için iyi olan tarafı, bu çeşitli kişiler tarafından da teyit edildi, 2017'de Türkiye inşaatla büyüyecek. Bu da şu anlama geliyor, çimento inşaatın temel malzemelerinden bir tanesi. Bunu, çimento sektöründe en azından mevcut durumun korunması olarak görüyoruz. Devletin büyük projeleri, mega projeleri var. Hızlı tren, duble yollar, otoyollar, kentsel dönüşüm, hastane...vs devlet tarafından çok ciddi altyapı projeleri var. Özel sektör tarafında da birtakım bina yatırımları var. Bu çerçevede inşaat sektörünün mevcut durumunu devam ettireceğini, bunun eşdeğeri olarak da çimento sektörünün mevcut durumunu muhafaza edeceğini düşünüyoruz."

Tüzün, Türkiye'nin, çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 5 ülke içinde yer aldığını, ihracatta da ilk 3 ülke içinde bulunduğunu vurguladı. Türkiye'deki çimento üretiminin iç ihtiyacı tamamen karşıladığını, fazla üretimin de ihraç edildiğini ifade eden Tüzün, "Üretimimiz Türkiye kapasitesinin çok üzerinde. Yaklaşık 80 milyon ton üretimimiz var, fazla üretimi de satıyoruz." dedi.

Bütün çimento fabrikalarının online olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olduğunu, emisyonların Bakanlıktan anbean izlendiğini anlatan Tüzel, şirketlerin yasal mevzuata uygun çevre yatırımları yaptığını, bunun yanında yeşillendirme, kömür ve klinker için kapalı stok alanlarına ciddi yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Balık fiyatları tavan yaptı
İŞ-YAŞAM

Balık fiyatları tavan yaptı
Analistler Fitch Ratings'in Türkiye'ye verdiği notu değerlendirdi
İŞ-YAŞAM

"Fitch'in etkisi kısa süreli olur"
Türk Hava Yolları: Bu yıl büyümeyi planlıyoruz, ama çift haneli değil
İŞ-YAŞAM

THY, 2017 yılından umutlu!
TESK Başkanı Palandöken sicil affına dair önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

Palandöken: "KOSGEB kredileri piyasalara cansuyu ...
Elektrikte ‘kara liste’ dönemi geliyor
İŞ-YAŞAM

Elektrikte ‘kara liste’ dönemi
"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdi
İŞ-YAŞAM

Yapılandırmada o süreyi kaçıranlar dikkat!
Yaş meyve sebze ihracatçıları hedef büyüttü
İŞ-YAŞAM

HEDEF BÜYÜTTÜ!
Bakan Arslan: "Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız"
İŞ-YAŞAM

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAPMIŞ OLACAĞIZ"
İŞKUR gençlere "tecrübe" kazandırıyor
İŞ-YAŞAM

İŞ ARAYANLARA YENİ FIRSAT KAPISI!
Borç yapılandırmada detaylar belli oldu
İŞ-YAŞAM

BORCU OLANLAR DİKKAT!
En fazla çimento ihracatı Suriye'ye
İŞ-YAŞAM

İLK SIRAYI O ÜLKE ALDI!
İtalyan ortakla 20 milyon liralık yatırım
İŞ-YAŞAM

İTALYAN ORTAKLA 20 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme