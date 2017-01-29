En fazla çimento ihracatı Suriye'ye

Türkiye'deki çimento üreticileri geçen yıl yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, ihracatta ilk sırayı yaklaşık 1,7 milyon tonla Suriye aldı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Mustafa Şefik Tüzün yaptığı açıklamada, 2016'nın çimento sektörü açısından bir önceki yıla göre daha iyi geçtiğini ve 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 5 satış artışı kaydedildiğini bildirdi.

Geçen yılın başında beklentilerinin çok daha yüksek olduğunu anlatan Tüzün, "İlk 3 ay içinde bir önceki yıla göre yüzde 20'lere varan artışları yakalamıştık satış olarak ama tabii sonra bu azalarak devam etti. Rakamlar tam olarak netleşmedi ama sanıyorum 2016'yı, iç satışta 69 milyon ton, çimento ve klinker toplam ihracatında da 11 milyon ton civarında bir rakamla kapatacağız." dedi.

Tüzün, kesin rakamların çıkmadığını fakat iç satış büyüklüğünü 3 milyar dolar, ihracatı da 550 milyon dolar olarak tahmin ettiklerini belirterek, yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapıldığını, ilk sıralardaki dış pazarların da Suriye, Libya, Batı Afrika ülkeleri ve ABD olarak sıralandığını kaydetti.

Lojistik maliyetlerin artması nedeniyle uzak pazarlara erişebilme imkanının yakın ülkelere göre biraz daha zorlaştığını anlatan Tüzün, "Avrupa'da bir kriz var, ayrıca İspanya, Portekiz gibi Akdeniz bandı üzerinde ihracat yapmaya çalışan ülkeler var. Lojistik anlamda bu ülkelere göre biraz daha dezavantajlı konumdayız. Ayrıca kullandığımız, kömür, fuel oil gibi yakıtların fiyatında artış var. Bu da doğal olarak üretim maliyetlerini etkiliyor. Dolar paritesinden dolayı ihracatta bir kolaylık da söz konusu. Bunların dengesine göre 2017'yi göreceğiz." diye konuştu.

"BU YIL 2016 KADAR İYİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Tüzün, 2017'nin, 2016 kadar iyi veya onun eşdeğeri bir yıl olması yönünde bir beklentileri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Daha iyi bir yıl beklentimiz vardı, fakat önümüzde bir referandum süreci var. Ondan sonra yeni bir döneme girilecek. Bunların hiçbiri belli değil. Ekonomide en kötü olan şey de belirsizlik. Ne olduğunu bilirseniz iyi veya kötü kendinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu nedenle yatırım planlarında piyasada genel olarak bir bekleme var. Yatırım planlarını beklemeye alan şirketler var. Ekonomide Türkiye ve dünya nereye gidecek, herkes onu görmeye çalışıyor ama şu da var, bizim için iyi olan tarafı, bu çeşitli kişiler tarafından da teyit edildi, 2017'de Türkiye inşaatla büyüyecek. Bu da şu anlama geliyor, çimento inşaatın temel malzemelerinden bir tanesi. Bunu, çimento sektöründe en azından mevcut durumun korunması olarak görüyoruz. Devletin büyük projeleri, mega projeleri var. Hızlı tren, duble yollar, otoyollar, kentsel dönüşüm, hastane...vs devlet tarafından çok ciddi altyapı projeleri var. Özel sektör tarafında da birtakım bina yatırımları var. Bu çerçevede inşaat sektörünün mevcut durumunu devam ettireceğini, bunun eşdeğeri olarak da çimento sektörünün mevcut durumunu muhafaza edeceğini düşünüyoruz."

Tüzün, Türkiye'nin, çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 5 ülke içinde yer aldığını, ihracatta da ilk 3 ülke içinde bulunduğunu vurguladı. Türkiye'deki çimento üretiminin iç ihtiyacı tamamen karşıladığını, fazla üretimin de ihraç edildiğini ifade eden Tüzün, "Üretimimiz Türkiye kapasitesinin çok üzerinde. Yaklaşık 80 milyon ton üretimimiz var, fazla üretimi de satıyoruz." dedi.

Bütün çimento fabrikalarının online olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olduğunu, emisyonların Bakanlıktan anbean izlendiğini anlatan Tüzel, şirketlerin yasal mevzuata uygun çevre yatırımları yaptığını, bunun yanında yeşillendirme, kömür ve klinker için kapalı stok alanlarına ciddi yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.