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Abdullah Furtuna
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"Tüketen değil, üreten" olmak istedi kendi işini kurdu

Tüketen değil, üreten" olmak düşüncesiyle İstanbul'da çalıştığı yüksek gelirli işinden istifa edip memleketi Uşak'a gelen genç girişimci Abdullah Furtuna, kurduğu "pelet yakıtı" tesisinde siparişlere yetişemiyor

29 Ocak 2017 Pazar, 14:12:17 Güncelleme: 14:14:56

Yurt dışında bilgisayar ve yönetim bilişim sistemleri alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul'da yüksek gelirli bir işte çalışmaya başlayan Uşaklı girişimci birkaç yıl sonra "tüketen değil, üreten" olmak düşüncesiyle memleketine dönerek, küçük birikimleri ve babasının desteğiyle pelet yakıt üretim tesisi kurdu.

Kendi işinin patronu olmayı başaran girişimci Abdullah Furtana, artan talebi karşılamak için ek yatırımlarla tesisi büyütme kararı aldı.

Furtana yaptığı açıklamada, 1997'deki "28 Şubat" sürecinde İmam Hatip Lisesi mezunlarına getirilen katsayı uygulaması nedeniyle Türkiye'de farklı bir üniversiteye giremeyeceğini anladığını, bu nedenle 2000 yılında Avusturya'ya lisans eğitim için gittiğini, Viyana Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede yönetim bilişim sistemleri üzerine yüksek lisans programını bitirdiğini söyledi.

2009 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul'da yüksek gelirli bir işte çalışmaya başladığını anlatan Furtana, 2,5 yıl sonra yaptığı işin bir alışkanlığa dönüştüğünü farketmeye başladığını, "tüketen değil, üreten" olmak düşüncesiyle istifa ederek memleketine döndüğünü kaydetti.

Furtana, küçük birikimleri ve babasının desteğiyle Avrupa'da gördüğü odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen yüksek kalorili "pelet yakıtı" üretimine başladığını ve bir yıl içinde kendi işinin patronu olduğunu dile getirdi.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Doğalgaz ve kömürden çok daha hesaplı bir yakıt olduğunu söylediği peletin kullanımının Türkiye'de her geçen yıl artacağını savunan Furtana, artan siparişlere yetişemediklerini vurguladı.

Türkiye'de pelet ham madde sıkıntısının bulunmadığına, ilerleyen dönemde Avrupa'daki gibi enerji ormanları kurulabileceğine dikkati çeken Furtana, günlük 4 ton pelet üretim kapasitesine sahip olduklarını, yeni yatırımlarla bu kapasiteyi günlük 35 tona çıkartacaklarını kaydetti.

Kendi işine sahip olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Furtana, şöyle devem etti:

"Avrupa 50 yıldır peletle ısınıyor, enerji ormanlarından elde edilen odunlar işlendikten sonra yakıta dönüşüyor, pelet kömürden çok daha çevreci doğalgazdan hesaplı. Kalorisi kömürden daha yüksek, kömürün yüzde 30 atığı çıkarken peletin atık oranı yüzde 1 civarında, kükürt değerleri ise yüzde 0,15-0,25 civarında. Havayı kömüre göre kirletmeyen bir yakıt diyebiliriz."

Tarımsal atıkların tümünün pelet üretiminde kullanılabileceğine dikkati çeken Furtana, "Şimdilik bir aile işletmesiyiz, talaşı dışarıdan alıyoruz, ilerleyen dönemde ağacı kendimiz talaş haline getirmeyi planlıyoruz. Pelet'in evlerde kullanımı giderek artıyor. Pelet yakıtı ısınma amacıyla her türlü sektörde kullanılabilir. Yeni ve önü açık bir sektör olarak dikkati çekiyor. Ülkemiz doğalgaz ve ithal kömüre döviz ödüyor, pelet yerli ham madde ve atık malzemelerden üretildiği için dışa bağımlılığı ve dolar ihtiyacımızı da azaltır. Yerli enerji ülkemizin kalkınması için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Furtana, sektörün desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, pelet kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

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