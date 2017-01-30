Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Kararlar dünyanın sonu değil

DHAFTALIK enizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından alınan kararların arkasında makroekonomik nedenlerden çok, jeopolitik nedenlerin olduğunu söyledi. Moskova’da düzenlenen ‘Russia Summit 2017’ adlı turizm zirvesinde konuşan Ateş, “Türkiye, 2012’de kazandığı yatırım derecesini, bundan sonra da kazanabilecek güçtedir” dedi.

Ateş, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P’nin cuma akşamı açıkladığı kararların, çifte standartlı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Kararlar sonrasında, doğrudan yabancı yatırım konusunun gündeme geldiğini ifade eden Ateş, “Türkiye’ye 2012-2015 yılları arasında 50 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım girmiştir. Bunun önemli bir bölümü de 2012’de biz yatırım derecesini alana kadar olmuştur. Dolayısıyla alınan kararlar dünyanın sonu değil” değerlendirmesinde bulundu.

‘EKONOMİK GÖSTERGELER DAHA İYİ’

Ateş, Türkiye’nin, makroekonomik açıdan Güney Afrika gibi ülkelerden çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, “Ancak, örneğin Güney Afrika’nın yatırım derecesi bizden biraz yukarıda ve onu destekleyen hiçbir makroekonomik verisi de yok. Bu nedenle, alınan kararların arkasında ekonomik nedenlerden çok, biraz jeopolitik nedenler de var” dedi.

Türkiye’nin borçluluk açısından diğer ekonomilere göre çok daha iyi durumda bulunduğuna, kamu borçlanması, cari açık ve bütçe açığı gibi göstergelerin, Avrupa seviyelerinin altında olduğuna işaret eden Ateş, Türk bankacılık sektörünün de 2002’den bu yana dünyanın en sağlam sektörlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

‘TURIZMDE SON DERECE MÜJDELI HABERLER ALDIK’

Hakan Ateş, özellikle Sberbank CEO’su Herman Gref’in gayretleriyle, Rusya ile yaşanan kriz sürecinde, Rusya’da faaliyet gösteren Türk bankalarının yaptırımların kapsamına alınmadığını belirtti. Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra atılan karşılıklı adımlarla, 2016’da Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin çok iyiye doğru gittiğini vurgulayan Ateş, “Olumlu politik gelişmeler, Türk iş dünyasını da olumlu etkiledi. Tekstil, deri, makine ve benzeri sektörlerde yaşanan kısıtlamaların açılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Turizm noktasında ise son derece müjdeli haberler aldıklarının altını çizen Ateş, “Bizim rekorumuz 2014’tür, 4 milyondan fazla Rusya Federasyonu’ndan, Rusça konuşan ülkelerden 6 milyonun üzerinde ciddi bir turist akımı olmuştu. Şimdi tur operatörleri o güzel günlere doğru bir dönüşü bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖR BORÇLULUĞU DİKKATLE İZLENMELİ"

Özel sektörde bulunan borçluluğun dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizen Ateş, ancak 210 milyarın üzerindeki döviz borçlanmasının kısa vadeye düşen kısmının son derece az olduğunu ve bir kısmının döviz kazandıran, bir kısmının da dövizin gitmesine mani olan ikame sektörlere yapılan büyük yatırımlar olduğunu dile getirdi. Ateş, Türkiye’nin bu sene yine yüzde 3’ün üzerinde bir büyüme gerçekleştirmesini beklediklerini belirterek, “Türkiye, yüzde 4.5 ile 5’lerde büyümesi gereken bir ülke, ama küresel anlamda da genel bir yavaşlama var” dedi.