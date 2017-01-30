İŞ-YAŞAM
30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Starbucks
İŞ-YAŞAM

Starbucks 10 bin mülteci istihdam edecek

ABD'li kahve devi Starbucks, Başkan Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının ardından faaliyet gösterdikleri 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini açıkladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 07:28:23 Güncelleme: 07:29:36 AA

ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu.

Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vaad ettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti.

Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fitch Ratings: Türkiye’nin kamu finansmanı güçlü
İŞ-YAŞAM

Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması!
Volkswagen, ABD ile 4,3 milyar dolara anlaştı
İŞ-YAŞAM

Volkswagen ve ABD anlaşma sağladı!
Donald Trump, SEC başkanlığına Wall Street avukatı Jay Clayton'ı aday gösterdi
İŞ-YAŞAM

Trump, tilkiyi kümese bekçi yapıyor!
SEC, Mozambik'in "orkinos balığını" satan bankaları araştırıyor
İŞ-YAŞAM

Dev bankalara 'balık' soruşturması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız
İŞ-YAŞAM

"Durmaya kalkarsak Sevr'e döneriz"
JFK Havalimanı'ndaki restoranında gözlemeyi dünyaya tanıtıyor
İŞ-YAŞAM

JFK'de gözleme hamburger savaşı!
İŞKUR gençlere "tecrübe" kazandırıyor
İŞ-YAŞAM

İŞ ARAYANLARA YENİ FIRSAT KAPISI!
Borç yapılandırmada detaylar belli oldu
İŞ-YAŞAM

BORCU OLANLAR DİKKAT!
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Kararlar dünyanın sonu değil
İŞ-YAŞAM

'KARARLAR DÜNYANIN SONU DEĞİL"
Starbucks 10 bin mülteci istihdam edecek
İŞ-YAŞAM

ABD'Lİ KAHVE DEVİ 10 BİN MÜLTECİ İSTİHDAM EDECEK
En fazla çimento ihracatı Suriye'ye
İŞ-YAŞAM

İLK SIRAYI O ÜLKE ALDI!
"Tüketen değil, üreten" olmak istedi kendi işini kurdu
İŞ-YAŞAM

YÜKSEK MAAŞI BIRAKTI KENDİ İŞİNİ KURDU!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme