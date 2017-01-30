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Starbucks, AirBnb ve Goldman Sachs'dan Trump'a karşı hamle

ABD'li kahve devi Starbucks, ev kiralama platformu AirBn ve Goldman Sachs CEO'su Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının ardından harekete geçti. ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu. Goldman Sachs CEO'su Lloyd Blankfein ise bu kararı kabul etmeyeceğini açıkladı.

30 Ocak 2017 Pazartesi, 07:28:23 Güncelleme: 17:16:38 AA

Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vadettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti.

Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.  Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti. 

AIRBNB DE HAREKETE GEÇTİ

Evini kiralayanlar ile gezginleri internette buluşturan AirBnb platformunun CEO'su Brian Chesky ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışma yaratan 'ülkeye giriş yasağı' kararına karşı, şirketinin yasaktan etkilenenlere ücretsiz kalacak yer sağlayacağını açıkladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Chesky, "3 milyondan fazla evimiz var. Yasaktan etkilenenlere kesinlikle yer bulabiliriz" dedi. Şirket CEO'su, olaydan etkilenen ve kalacak yeri olmayan herkese kendisine şahsen e-posta gönderme çağrısı yaptı.

Şirketin ayrıca afetlerden etkilenen şehirlere yardım kapsamında hazırda tuttuğu kalacak yer imkânları bulunuyor. İtalya depreminde ve Şili'deki yangında bu evler afetzedelere açılmıştı. Chesky, gerekirse bu evlerin de seyahat yasağından etkilenenlere açılabileceğini belirtti.

AirBnb'nin dışında; Netflix ve Twitter şirketleri de ABD'nin göçmenler tarafından kurulduğuna dikkat çekerek, nereden gelirlerse gelsinler göçmenlerin yanındayız mesajı verdi.

APPLE CEO'SUNDAN ÇALIŞANLARINA MAİL

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engelleyen kararnamesine bir tepki Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi.

Cook, dünya genelindeki tüm Apple çalışanlarına gönderdiği mailde, "Endişelerinizi paylaşıyorum. Bu bizim desteklediğimiz bir politika değil" ifadeleri yer aldı.

Apple'ın bir göçmen çocuğu olan Steve Jobs tarafından kurulduğunu hatırlatan Cook, "Apple, göçmenliğin hem şirketimiz hem de ulusumuzun geleceği için çok önemli olduğuna inanıyor. Apple göçmenler olmadan var olamaz ve büyüyemezdi." dedi.

Mailinde Apple'ın kapılarının herkese açık olduğunu belirten Cook, "Apple, nereden geldiği, hangi dili konuştuğu, neyi sevdiği veya neye inandığı farketmeksizin herkese açıktır." ifadelerini kullandı.

Apple CEO'su çalışanlarına gönderdiği maili 1964'te Nobel Barış Ödülü'nü alan ABD'li siyahi lider Martin Luther King'in şu sözleriyle bitirdi: "Hepimiz farklı gemilerden gelmiş olabiliriz ama şu an hepimiz aynı teknedeyiz."

"DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ BİR BAŞKAN OLACAK" DEMİŞTİ AMA...

ABD seçimleri sonrası Trump için "Diğerlerinden daha iyi bir başkan olacak" diyen Goldman Sachs CEO'su yeni Başkan'ın göçmen kararına karşı.

9 Aralık'ta Alman gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda Donald Trump için "Trump, başkalarının olabileceğinden çok daha iyi bir başkan olabilir. Sadece alışılagelmişin dışında bir politikacı" diyen Goldman Sachs CEO'su Lloyd Blankfein, göçmenlerin ABD'ye girişini engelleyen Başkanlık kararnamesine karşı çıktı.

Çalışanlarına gönderdiği sesli mesajda bankasının söz konusu kararı kabul etmeyeceğini söyleyen Blankfein, çalışanları ve ailelerinin göreceği muhtemel zararı minimize edeceklerini açıkladı. 

20 Ocak'ta resmen göreve başlayan ABD'nin yeni Başkanı, geçen hafta imzaladığı kararname ile yedi Müslüman ülkeden gelenlerin ülkeye girişlerini yasaklamış, mülteci kabulünü durdumuştu. Trump'ın bu kararı New York Federal Mahkemesi tarafından askıya alındı. 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    Bir Yahudi nasıl böyle bir şey yapabilir , çok şaşırdım ama pek de inanmadım.
  • Misafir 5 saat önce
    Turkiye ile ugrasirmisiniz? Birazda siz ugrasin bakalim.Beter olun.
  • Misafir 5 saat önce
    ADAM BU GİDİŞLE 3.DÜNYA SAVAŞINI ÇIKARACAK....
  • Misafir 5 saat önce
    Sadece demagoji yapip musteri cekmek icib REKLAM yapiyorlar.
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