İŞ-YAŞAM
30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Starbucks
İŞ-YAŞAM

Starbucks ve AirBnb'den Trump'a karşı hamle

ABD'li kahve devi Starbucks ve ev kiralama platformu AirBn, Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının ardından harekete geçti. ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu.

30 Ocak 2017 Pazartesi, 07:28:23 Güncelleme: 12:05:59 AA

Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vadettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti.

Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.  Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti. 

AIRBNB DE HAREKETE GEÇTİ

Evini kiralayanlar ile gezginleri internette buluşturan AirBnb platformunun CEO'su Brian Chesky ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışma yaratan 'ülkeye giriş yasağı' kararına karşı, şirketinin yasaktan etkilenenlere ücretsiz kalacak yer sağlayacağını açıkladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Chesky, "3 milyondan fazla evimiz var. Yasaktan etkilenenlere kesinlikle yer bulabiliriz" dedi. Şirket CEO'su, olaydan etkilenen ve kalacak yeri olmayan herkese kendisine şahsen e-posta gönderme çağrısı yaptı.

Şirketin ayrıca afetlerden etkilenen şehirlere yardım kapsamında hazırda tuttuğu kalacak yer imkânları bulunuyor. İtalya depreminde ve Şili'deki yangında bu evler afetzedelere açılmıştı. Chesky, gerekirse bu evlerin de seyahat yasağından etkilenenlere açılabileceğini belirtti.

AirBnb'nin dışında; Netflix ve Twitter şirketleri de ABD'nin göçmenler tarafından kurulduğuna dikkat çekerek, nereden gelirlerse gelsinler göçmenlerin yanındayız mesajı verdi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fitch Ratings: Türkiye’nin kamu finansmanı güçlü
İŞ-YAŞAM

Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması!
Volkswagen, ABD ile 4,3 milyar dolara anlaştı
İŞ-YAŞAM

Volkswagen ve ABD anlaşma sağladı!
Donald Trump, SEC başkanlığına Wall Street avukatı Jay Clayton'ı aday gösterdi
İŞ-YAŞAM

Trump, tilkiyi kümese bekçi yapıyor!
SEC, Mozambik'in "orkinos balığını" satan bankaları araştırıyor
İŞ-YAŞAM

Dev bankalara 'balık' soruşturması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız
İŞ-YAŞAM

"Durmaya kalkarsak Sevr'e döneriz"
JFK Havalimanı'ndaki restoranında gözlemeyi dünyaya tanıtıyor
İŞ-YAŞAM

JFK'de gözleme hamburger savaşı!
Araçlar için 'çipli takip sistemi' geliyor
İŞ-YAŞAM

SÜRÜCÜLER DİKKAT! YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Tatko Lastik'in CEO'su Özçelik'den, sektöre dair önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

"GÜMRÜK VERGİSİYLE ARTIK KALİTELİ UCUZ LASTİK ZOR"
Starbucks ve AirBnb'den Trump'a karşı hamle
İŞ-YAŞAM

DEVLER TRUMP'A KARŞI BİRLEŞTİ!
Avrasya Tüneli yarından itibaren 24 saat açık olacak
İŞ-YAŞAM

YARINDAN İTİBAREN 7/24 AÇIK!
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Kararlar dünyanın sonu değil
İŞ-YAŞAM

'KARARLAR DÜNYANIN SONU DEĞİL"
Ekonomik güven endeksi ocak ayında düştü
İŞ-YAŞAM

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDE GERİLEME!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme