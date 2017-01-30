Tatko Lastik kurucu ortağı ve CEO’su Vedat Özçelik, 7 Eylül’de yürürlüğe giren yüzde 21.8’lik gümrük vergisinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirtti ve Türkiye’ye diğer markaların girmesinin önünün kapandığını vurguladı. Habertürk’e açıklamalarda bulunan Özçelik, “Bu uygulama ile nihai tüketiciyi hedefleyen anlayışa son verilerek korumacı ve geleneksel yol tercih edildi.

Yeni vergiler ile tüketicinin kaliteyi ucuza alması son buldu. Yeni uygulama kısa vadede cari açığı olumlu etkilese bile uzun vadede belirsizlik yaratır ve enflasyonu artırır” dedi. Lastik fiyatlarının son vergiler sebebiyle yükseldiğini söyleyen Özçelik, “Lastik sektöründe yüzde 5 büyüme yoksa küçülme var demektir. Vergiler sebebiyle artan fiyatlar sektörü yüzde 3-4 puan küçülttü. Sektörde yaklaşık 9 puanlık bir kayıp oluştu” ifadesini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN KURUMSAL ÜRETİM PLATFORMU OLMASI ENGELLENDİ’

Vedat Özçelik, Türkiye’de lastik üreten firmaların da yürürlüğe giren yeni gümrük vergisine tepki gösterdiklerini kaydetti. Özçelik, “Bu karar ülkemizin çıkarları düşünülerek ve ülkemizde lastik üreten firmaları korumak için alınmış olabilir. Fakat uygulamada, ülkemizde lastik üreten firmalar bundan zarar görür oldu. Dünyanın önemli firmaları geçtiğimiz yıllarda ülkemize büyük fabrika yatırımları yaptılar ama son vergilerin ülkemizde yeni yatırımları artıracak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’nin kurumsal üretim platformu olmasının önüne engel konuldu” dedi.

‘YENİ RAKİPLERİN ÇIKMASINI İSTİYORUZ’

Çok ve tek tabelalı lastik satış noktalarını değerlendiren Vedat Özçelik, marka çeşitliliğine sahip perakende firmalarının müşteri kaçırmadıklarını söyledi. Avrupa ve Doğu ülkelerinde tek marka satışı yapan noktaların olmadığını vurgulayan Özcelik, çok tabelalı iş modelinin ülkemizde daha da yayılması gerektiğini belirterek, “Bize yeni rakiplerin çıkmasını istiyoruz” dedi.

‘BAZI BÖLGELERDE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU OLMALI’

Özçelik, “İnsanların bilinçlenmesi ve kentleşmenin artması kış lastiği satışlarını artırıyor. Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış lastiği zorunlu hale gelmeli. İstanbul’a yağan son kar bunun gerekliliğini gösterdi” dedi.

‘AVRUPA VE BALKANLAR'DA BÜYÜYECEK’

Özçelik, Tatko Lastik’in 1927’den beri faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak 2017’de büyümeye devam edeceklerini kaydetti. Kazakistan, Ukrayna ve Irak’ta yerel çalışmalar yürüttüklerini ve ilerleyen yıllarda bazı Avrupa ve Balkan ülkelerinde yeni faaliyetlere başlayacaklarını belirten Özçelik, Türkiye’nin 81 ilinde 352 Lastik Park bayisi bulunduğunu söyledi. Özçelik, “Lastik Park noktaları tüketicilerin lastik anlamında her ihtiyacına cevap veriyor. Önümüzdeki yıllarda 500 bayi sayısını rahatça aşarız” diye konuştu.

Gazete Habertürk