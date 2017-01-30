İŞ-YAŞAM
30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Tatko Lastik
İŞ-YAŞAM

Tatko Lastik'in CEO'su Özçelik'den, sektöre dair önemli açıklamalar

Yurtiçinde 352 mağazası bulunan Tatko Lastik’in CEO’su Vedat Özçelik, yeni gümrük vergilerinin sektörü daralttığını söyledi. Özçelik, vergilerin tüketicinin kaliteyi ucuza almasında engel oluşturduğunu belirtti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:39:04 Güncelleme: 12:46:10

Tatko Lastik kurucu ortağı ve CEO’su Vedat Özçelik, 7 Eylül’de yürürlüğe giren yüzde 21.8’lik gümrük vergisinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirtti ve Türkiye’ye diğer markaların girmesinin önünün kapandığını vurguladı. Habertürk’e açıklamalarda bulunan Özçelik, “Bu uygulama ile nihai tüketiciyi hedefleyen anlayışa son verilerek korumacı ve geleneksel yol tercih edildi.

Yeni vergiler ile tüketicinin kaliteyi ucuza alması son buldu. Yeni uygulama kısa vadede cari açığı olumlu etkilese bile uzun vadede belirsizlik yaratır ve enflasyonu artırır” dedi. Lastik fiyatlarının son vergiler sebebiyle yükseldiğini söyleyen Özçelik, “Lastik sektöründe yüzde 5 büyüme yoksa küçülme var demektir. Vergiler sebebiyle artan fiyatlar sektörü yüzde 3-4 puan küçülttü. Sektörde yaklaşık 9 puanlık bir kayıp oluştu” ifadesini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN KURUMSAL ÜRETİM PLATFORMU OLMASI ENGELLENDİ’

Vedat Özçelik, Türkiye’de lastik üreten firmaların da yürürlüğe giren yeni gümrük vergisine tepki gösterdiklerini kaydetti. Özçelik, “Bu karar ülkemizin çıkarları düşünülerek ve ülkemizde lastik üreten firmaları korumak için alınmış olabilir. Fakat uygulamada, ülkemizde lastik üreten firmalar bundan zarar görür oldu. Dünyanın önemli firmaları geçtiğimiz yıllarda ülkemize büyük fabrika yatırımları yaptılar ama son vergilerin ülkemizde yeni yatırımları artıracak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’nin kurumsal üretim platformu olmasının önüne engel konuldu” dedi. 

‘YENİ RAKİPLERİN ÇIKMASINI İSTİYORUZ’

Çok ve tek tabelalı lastik satış noktalarını değerlendiren Vedat Özçelik, marka çeşitliliğine sahip perakende firmalarının müşteri kaçırmadıklarını söyledi. Avrupa ve Doğu ülkelerinde tek marka satışı yapan noktaların olmadığını vurgulayan Özcelik, çok tabelalı iş modelinin ülkemizde daha da yayılması gerektiğini belirterek, “Bize yeni rakiplerin çıkmasını istiyoruz” dedi.

‘BAZI BÖLGELERDE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU OLMALI’

Özçelik, “İnsanların bilinçlenmesi ve kentleşmenin artması kış lastiği satışlarını artırıyor. Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış lastiği zorunlu hale gelmeli. İstanbul’a yağan son kar bunun gerekliliğini gösterdi” dedi.

‘AVRUPA VE BALKANLAR'DA BÜYÜYECEK’

Özçelik, Tatko Lastik’in 1927’den beri faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak 2017’de büyümeye devam edeceklerini kaydetti. Kazakistan, Ukrayna ve Irak’ta yerel çalışmalar yürüttüklerini ve ilerleyen yıllarda bazı Avrupa ve Balkan ülkelerinde yeni faaliyetlere başlayacaklarını belirten Özçelik, Türkiye’nin 81 ilinde 352 Lastik Park bayisi bulunduğunu söyledi. Özçelik, “Lastik Park noktaları tüketicilerin lastik anlamında her ihtiyacına cevap veriyor. Önümüzdeki yıllarda 500 bayi sayısını rahatça aşarız” diye konuştu.

Gazete Habertürk

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Tüketen değil, üreten" olmak istedi kendi işini kurdu
İŞ-YAŞAM

Yüksek maaşı bıraktı kendi işini kurdu!
Bakan Arslan: "Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız"
İŞ-YAŞAM

"Dünyanın en büyüğünü yapmış olacağız"
Borç yapılandırmada detaylar belli oldu
İŞ-YAŞAM

Borcu olanlar dikkat!
İŞKUR gençlere "tecrübe" kazandırıyor
İŞ-YAŞAM

İş arayanlara yeni fırsat kapısı!
En fazla çimento ihracatı Suriye'ye
İŞ-YAŞAM

İlk sırayı o ülke aldı!
Yaş meyve sebze ihracatçıları hedef büyüttü
İŞ-YAŞAM

Hedef büyüttü!
Araçlar için 'çipli takip sistemi' geliyor
İŞ-YAŞAM

SÜRÜCÜLER DİKKAT! YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Starbucks ve AirBnb'den Trump'a karşı hamle
İŞ-YAŞAM

DEVLER TRUMP'A KARŞI BİRLEŞTİ!
Avrasya Tüneli yarından itibaren 24 saat açık olacak
İŞ-YAŞAM

YARINDAN İTİBAREN 7/24 AÇIK!
EPDK'dan akaryakıt şirketlerine 4,9 milyon lira ceza
İŞ-YAŞAM

O ŞİRKETLER CEZA YAĞMURUNA TUTULDU!
Tatko Lastik'in CEO'su Özçelik'den, sektöre dair önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

"GÜMRÜK VERGİSİYLE ARTIK KALİTELİ UCUZ LASTİK ZOR"
Ekonomik güven endeksi ocak ayında düştü
İŞ-YAŞAM

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDE GERİLEME!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme