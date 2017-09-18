İŞ-YAŞAM
Günlük 62 bin çipli kimlik üretiliyor
30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:05:31 | Güncelleme: 18 Eylül 2017 Pazartesi, 12:10:11
AA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile ilgili "Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamını aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." dedi
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Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığını söyledi. İl ve ilçe müdürlüklerinden yoğun başvuru aldıklarını belirten Güner, başvuruların online olarak genel müdürlüğe ulaştırılarak kişiselleştirildiğini kaydetti.
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Başvuru sırasında vatandaşlardan alınan parmak izi gibi bütün kişisel bilgilerinin yeni kimlik kartlarındaki çiplere yüklendiğini aktaran Güner, yeni kimliklerin kolay taşınması, dayanıklı olması ve kopyalanamama gibi özellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.
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Güner, genel müdürlüklerinde 8 makineyle çipli kimlik üretimi yaptıklarını dile getirerek, "Biz bu işlemlere üretimden çok kişiselleştirme diyoruz. Çünkü her kart o kişiye özel olarak kişiselleştiriliyor. Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamı aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." diye konuştu.
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BAYRAMDA 410 BİN KART ÜRETİLDİ
Güner, başvuru yapan vatandaşların kimlik kartlarına daha çabuk kavuşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Bunun için genel müdürlüklerinde bulunan kişiselleştirme merkezindeki personelin Kurban Bayramı'nda mesai yaptığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:
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"Arkadaşlarımız, bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kart için çalıştılar. Bu şu açıdan çok önemli, eğer bu olmasaydı siz bugün yeni kimlik kartına başvurduğunuz zaman önünüzde 410 bin kişi daha vardı. 410 bin kişinin kartını beklemek zorunda kalacaktınız. Ama bu kartları sıfırladığımız için vatandaşlarımızın başvuruları kısa süre içinde sonuçlanacak."
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ALINMAYAN YENİ KİMLİKLER İMHA EDİLİYOR
Öte yandan, Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlüklerine şu ana kadar 25 bin kişinin çipli kimlik kartı başvurunda bulunduğunu dile getirdi.
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Bunların içerisinden 52 kişinin yasal süre olan bir aylık bölümde kartlarını teslim almadıklarını belirten Hızarcıoğlu, "Bu vatandaşlarımızın kartları maalesef süresinde almadıkları için imha edildi." dedi.
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Vatandaşlara başvuru sonuçlarını takip etmelerini ve kartlarını zamanında almaları uyarısında bulunan Hızarcıoğlu, şöyle konuştu:
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"Başvuru yapan vatandaşlarımıza önce mesaj geliyor, daha sonra PTT aracılığıyla istedikleri adrese kimlik kartları teslim ediliyor. Vatandaş evde olmadığı durumlarda kapıya haber kağıdı bırakılıyor. PTT’den de kimliğini almayan vatandaşın kimlik kartı müdürlüğümüze teslim ediyor.
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Kimliği gelen vatandaşlarda 30 gün içerisinde bize gelerek kimliğini teslim alması gerekiyor. Bu zaman içerisinde kimliğini almayan vatandaşların kimlik kartlarını elektronik devrede imha edip Ankara’ya gönderiyoruz. Vatandaşlarımızı kimlik başvurusu yaparken bu konuda uyarıyoruz.
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Kartlar imha edilmeden yeniden başvuru yapılamıyor. Şu ana kadar il genelinde 52 kişi kimliğini almadı. Onları imha ettik. Müdürlüğümüzde 30 günün dolmasını bekleyen çok sayıda kimlik var. Gelip alınmadığı takdirde onları da imha edeceğiz. Telefon açarak 'kimlik kartınız geldi, gelin alın' dememize rağmen yine almayanlar var. Biz de kimlik kartlarını imha etmek zorunda kalıyoruz.”
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PEKİ YENİ KİMLİKLER NASIL ALINACAK?
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Yeni kimlikler, polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandı.
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Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecek.
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İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılacak.
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İLK KIRIKKALE'DE DAĞITILMIŞTI
Yeni Kimlik kartları ilk olarak 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale ilinde dağıtılmaya başlatılmıştı.
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YENİ KİMLİK KARTLARININ NÜFUS CÜZDANLARINDAN FARKLARI NELERDİR?
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- Eski kimlik kartları "Nüfus cüzdanı" olarak tanımlanırken, yeni kartlar "T.C. Kimlik Kartı" olarak ifade edilmektedir.
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- Nüfus Cüzdanlarının boyutu büyük iken, yeni kartların boyutu klasik banka kartı boyutlarındadır. Bu durumda cüzdanlarımıza daha kolay girecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Bu durumda hiç bir para cüzdanına sığmayan nüfus cüzdanları tarih olacaktır.
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- Eski kimlikler de mavi ve pembe renk ayrımları ve cinsiyet ifade etme durumları vardı. Bu durumda artık tarih oluyor. Yeni Kimlikler turkuaz olan standart tek renkte üretiliyor. Açıkçası ilerleyen nesiller mavi pembe kimlik ayrımını bilmeyerek büyüyecekler.
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YENİ KİMLİK KARTLARI NE KADAR?
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İl Müdürü Oğuz, 2107 yılı için kimlik kartlarının bedelinin 16 TL olduğunu ifade ederek “Kimliğini kaybedenler için bu bedel ise 32 TL'dir. Sürsi içerisinde yapılan doğum bildirimlerinden kimlik kartlarının bedeli alınmamaktadır. Yeni nüfus kağıtlarının kullanım süresi ise 10 yıldır" diye konuştu.
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Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 11 ilde başvuruları alınan yaklaşık 150 bin kişiye yeni kimlik kartları teslim edildi. Yeni yılla birlikte tüm Türkiye’de kimlik kartlarının dağıtımına başlanacak. Peki nasıl başvuracaksınız? İşte cevabı...
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Çipli kimlik kartlarına geçiş işlemleri yürütülen 11 ilde yaklaşık 150 bin kişiye yeni kimlikleri teslim edildi. Kırıkkale'yle başlayan projeye daha sonra Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova eklendi. Bu illerde yeni kimlik kartı almak için başvuru imkanı sağlanmasıyla proje kapsamındaki il sayısı 11'e ulaştı.
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İl bazındaki çalışmaların yanı sıra kasım ayından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa başvuru masaları kuruldu. Buralarda görevli personelin yeni kimlik kartı için başvurularının alınmasına da devam ediliyor. Yeni yılla birlikte tüm Türkiye’de kimlik kartlarının dağıtımına başlanacak.
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Kimlik kartlarını nasıl alacaksınız? İşte yapmanız gerekenler.
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Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.
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Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek
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Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak.
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Başvuru sonucunda kişiye başvuru belgesinin bir nüshası verilecek. 15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek.
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İlçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek başvuruda bulunma imkanı bulunmayanların başvuruları kendi adreslerinde alınacak. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.
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KİMLİK KARTLARI POSTAYLA ULAŞACAK
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Başvuru esnasında kimlik bilgileri kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek, fotoğraf taranacak, biyometrik verileri alınacak (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi).
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Başvuru sonunda kişilere PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak.
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PIN kodu ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek. Yapılacak değerlendirmenin ardından kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adrese PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecek.
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İŞTE YENİ ÇİPLİ KİMLİKLERLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR
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Hatay Valiliği yeni kimlik kartları için başvuruların 1 Ocak’da başlayacağını açıkladı. Valiliğin verdiği bilgiye göre yeni kimlik sahibi olmanın bedeli 15 TL. Başvuruların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ya da Alo 199 hattından alınacağı belirtildi
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Yeni kimlik kartı başvuruları için biyometrik fotoğraf ve 15 liralık kart ücreti gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar yer aldı: Kimlik kartı başvurusu ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de 01/01/2017 tarihinden itibaren yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılacaktır.
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Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılır.
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Kimlik Kartlarının değişim işlemi esnasında vatandaşlardan 15 TL yeni kart ücreti talep edilecektir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden AA muhabirlerine yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı"na ilişkin yasal düzenlemenin 27 Ocak 2016'da yürürlüğe girdiği ve kimlik kartlarının 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de dağıtımına başlandığı hatırlatıldı.
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Yeni kimlik kartlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda halen 10 ilde devam eden başvuru kabul ve dağıtım işlemleri, 2017'de tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilecek. Yeni kimlik kartlarının dağıtımının başlamasıyla çipli kimlik sahibi vatandaşların bazı kamu kurumlarındaki işlemleri sırasında sorun yaşadığı, çözümü için istenen bilgilerin ise yeni kimlik kartlarının üzerinde yazdığı şekliyle düzenleneceği belirtildi.
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Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus kayıt sisteminden yararlanan tüm kurumların vatandaşlardan istediği kimlik doğrulama bilgilerinin, yeni kimlik kartlarında yer alan verilere göre yapılmasını istedi.
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Nüfus cüzdanı ile çipli kimlik kartı üzerinde yer alan bilgilerdeki farklılıkların dikkate alınmadığı, kurumlar tarafından istenilen bilgi ve belgelerde sadece nüfus cüzdanına göre bilgi ve belge istendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
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"Kimlik paylaşım sistemi hizmeti kullanan kurumların kendi uygulamalarında yeni kimlik kartına uygunluğu daha önce bildirilmiş olan çıktı parametrelerine göre değişiklikleri gerçekleştirmedikleri, bu nedenlerle kimlik kartı alan vatandaşların sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Gerekli hassasiyetin gösterilerek, istenilen bilgi ve belgelerin yeni kimlik kartları üzerindeki bilgileri dikkate alarak düzenlenmesi, kimlik paylaşım sistemine entegre çalışan uygulamalarda ülke genelinde yaygınlaştırmaya başlamadan önce gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir."
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YENİ VE ESKİ KİMLİKLER ARASINDA FARKLAR
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Yeni çipli kimlik kartları ile eski nüfus cüzdanları karşılaştırıldığında; "seri no, TC kimlik no, soyadı, adı, doğum tarihi, baba adı, ana adı" gibi bilgiler her iki kartta da yer alıyor. Yeni kimlik kartlarının boyutlarının küçük olması nedeniyle kart üzerine yazılmayıp, çipte bulunan bilgiler ise "önceki soyadı, doğum yeri, medeni hali, dini, kan grubu, kayıtlı olduğu yer (ili, ilçesi, cilt, hane, sıra no), veriliş nedeni, veriliş tarihi" şeklinde sıralanıyor.
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Nüfus cüzdanlarında bulunmayan, ancak yeni kimlik kartı üzerinde ve çipte "geçerlilik tarihi, uyruğu, cinsiyeti, biyometrik veri, ıslak imza" bilgileri de yer alıyor. "Cüzdanın verildiği yer" bilgisi ise yeni kimlik kartlarında bulunmuyor
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Rize, Trabzon ve Artvin’de kimlik kartı müracaatları alınmaya başlanırken, uygulama kısa süre içinde Erzincan, Erzurum, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova'yı kapsayacak şekilde genişletilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çipli kimlik kartlarını Rize'de takdim etmesinin ardından uygulamada yeni bir aşamaya geçildi.
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Bu kapsamda, Kırıkkale'deki pilot uygulamadan alınan başarılı sonuçlar doğrultusunda çipli kimlik kartlarının ikinci yaygınlaştırma fazı yürütülecek. İkinci fazda Rize, Trabzon ve Artvin’de kimlik kartı müracaatları alınmaya başlandı. Kısa süre içinde Erzincan, Erzurum, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova'nın aralarında bulunduğu 7 il daha uygulamaya dahil olacak. Yetkililer, ocak ayından itibaren tüm Türkiye’de kimlik kartlarının verilmeye başlanacağını ifade ettiler.
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BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.
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Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek. Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak. Başvuru sonucunda kişiye başvuru belgesinin bir nüshası verilecek
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15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek. İlçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek başvuruda bulunma imkanı bulunmayanların başvuruları kendi adreslerinde alınacak. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.
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KİMLİK KARTLARI POSTAYLA ULAŞACAK
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Başvuru esnasında kimlik bilgileri kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek, fotoğraf taranacak, biyometrik verileri alınacak (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi).
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PİLOT İL OLARAK KIRIKKALE'DE BAŞLAMIŞTI
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Pilot il olan Kırıkkale’de dağıtımına başlanan ve 2018 yılına kadar dağıtımının tamamlanması öngörülen ’çip’li kimlik kartları aynı zamanda e-imza da bulundurabilecek. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları birçok özelliği ile birlikte kullanılacak. İleri derecede güvenlikli olan kimlik kartları ile birlikte sahte kimlik olayları da tarihe kavuşacak.
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Biyometrik veri bilgileri; kişinin parmak izi, avuç izi ve damar bilgisine barındıracak. Şekil itibariyle ehliyet büyüklüğünde olması sebebiyle taşınması daha kolay olan yeni kimlik kartları tüm resmi işlemlerde vatandaşa kolaylık sağlayacak. Banka , Noter, Maliye, Hastane ve Tapu Müdürlüklerinde işlem sürelerinin daha da kısalması bekleniyor. Ayrıca e-devlet uygulamalarında kimlik doğrulama aracı olarak da kullanabilecek. Böylelikle zamandan büyük tasarruf sağlanacak.
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E-imza barındırma özelliği sayesinde ise elektronik ortamlardaki tüm işlemler daha güvenli ve hızlı halledilebilecek. Elektronik kimlik kullanıp, elektronik imza hizmet sağlayıcısı E-imzaTR nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartlarında E-imza için ayrılmış özel bir alan bulunduğunu, arzu eden vatandaşların bu alana e-imzalarını yükleyeceklerini belirtti. Bu sayede ayrıca bir donanıma ihtiyaç duymadan kimlik kartlarında e-imza dönemi başlamış olacak.
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Kimlik kartlarına yüklenecek e-imzaların testlerine çok yakında başlayacaklarını belirten Kılıç , 2016 yılı sonu itibariyle kimliklere e-imza yüklemeyi planladıklarını belirtti. Kamuoyunda elektronik kimliklerdeki e-imzaya kira ödeneceği gibi haberlerin doğru olmadığını, e-imza kavramının kişiye özel üretilmiş bir sertifikadan ibaret olduğunu belirtti.
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Bu sertifikaların sadece kişinin bizzat talebiyle ve BTK tarafından yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından verilebildiğini bu kuruluşlar dışında hiçbir kurum yada kuruluşun yetkisinin olmadığını belirten Kılıç, üretilen bu özel sertifikaları ve sertifikalara ait şifrelerin başkalarıyla asla paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. TUBİTAK altyapısına sahip Kamu Sertifikasyon Merkezi ve E-imzaTR nin daha hızlı hareket edeceğini, bunun da yerli ve milli altyapı kullanmanın avantajı olduğu belirtildi. Yeni kimlik kartlarına yüklenecek e-imzaların şu andaki fiyatlarından çok daha ucuz olacağını, yıllık 60-70 TL civarını öngördüğünü belirtti.
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Türkiye’nin e-dönüşüm süreci kapsamında uygulanmaya başlanan nüfus cüzdanları yerine geçecek yeni çipli kimlik sistemi ile vatandaşlar kimliklerine elektronik imzalarını yükleyebilecek ve imza gerektiren işlemlerde kullanabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2015 son çeyrek raporuna göre ise 2015 Aralık sonu itibarıyla 1.644.705’i elektronik imza ve 396.247’si mobil imza olmak üzere toplam 2.040.952 elektronik sertifika oluşturuldu.
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2015 yıl sonunda bir önceki yıla göre elektronik sertifika sayısında toplamda yüzde 24 oranında artış gerçekleşti.e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor. e-imza yerine de geçecek yeni kimliklerle kimlik doğrulaması yapabilecek ve bunun en önemli getirisi sahteciliğin önüne geçmesi olacak. Ayrıca e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere, internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişilebilecek.
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Yeni çipli kimliklerle vatandaşlar bankacılık, noter, okul, emniyet ve tapu işlemlerinin yanı sıra sağlık ve sigorta işlemlerinde de güvenli doğrulama işlemi yapabilecek. Her yere tek kart uygulamasını getiren yeni kimlikler kamu hizmetleri sırasında elektronik iş süreçlerindeki bürokrasiyi azaltacak. Bu hizmetlerde denetim çok daha kolay yapılacak ve usulsüzlüklerin önüne geçilecek.
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10 yıl boyunca geçerli olacak yeni çipli kimlikler uzun vadede yeni kimlik sisteminin tüm ülkede yürürlüğe girmesi ile; nüfusun izlenerek buna paralel analizler ile iş olanaklarının yaratılması, güvenlik unsurlarının nüfusa göre genişletilmesi ve uluslararası arenada vatandaş kimlik tespitinin daha kolay yapılarak haklarının korunması gibi avantajlar sağlayacak.
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Türkiye’de her geçen gün artan e-imza uygulamasının artışı kamuya, özel sektöre ve vatandaşa önemli katma değerler sağlıyor. Bireyler tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza ile sektörün büyümesine katkı sağlayarak zaman ve operasyon verimliliği ile ekonomiye çok yönlü katkı sağlaması amaçlanıyor.
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Ülkemizde 2005 yılında e-imza kanununun yürürlüğe girmesiyle başlayan e-dönüşüm süreci içerisinde, 2018 yılı itibariyle e-devlet kullanıcı sayısının 30 milyon, hizmet kaleminin ise 3 bin olması hedefleniyor.
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YENİ KİMLİKLER NASIL ALINACAK?
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Kartların dağıtımı randevu sistemiyle yapılacak.
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RANDEVULAR NEREDEN ALINACAK?
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Başvurunuz için doğrudan İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gidebileceğiniz gibi, zaman kaybına sebebiyet vermemek için randevu (ALO 199) alarak da gidebilirsiniz. İşlem yoğunluğu yüksek olmayan İlçe Nüfus Müdürlükleri'nde randevulu başvuru uygulaması yapılmıyor
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YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
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Yeni kimlik almak için davet edildiğiniz gün ve saatte yanınızda bulundurmanız gerekenler;
- Son 6 ay içinde çektirilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
- Eski nüfus cüzdanınız ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı yerine geçen bir belge.
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Nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler;
Nüfus Cüzdanı
Sürücü belgesi
Pasaport
Türk Silahlı Kuvvetler kartı
Evlilik Cüzdanı
Avukat kimlik belgesi
Sarı Basın Kartı
Öğretmen Kimliği
Hakim /Savcı kimliği
Eğer hiçbiri yoksa muhtarlıktan belge.
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YENİ KİMLİK İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR NE KADAR?
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Yeni kimlik belgelerinin yenilenmesi için 15 TL'lik bir ödeme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu ödemeyi kimliğinizi aldığınızda yapmalısınız.
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YENİ KİMLİKLER NE KADAR SÜREDE ALINACAK?
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Çipli kimlik kartı başvuru belgeleriniz taranarak elektronik ortama aktarılacak ardından vermiş olduğunuz biyometrik fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarılarak son olarak parmak biyometriniz (parmak iziniz) alınarak sisteme aktarılacak. Ardından PTT ile adrese teslim edilecek ya da Nüfus Müdürlükleri'nden teslim almanız gerekecek. Başvurunuz esnasında talep etmiş iseniz mail ve SMS yoluyla da kimlik kartınızın durumu hakkında bilgi ulaştırılacak.
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YENİ KİMLİKLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
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Akıllı kimlik kartları ile vatandaşlar vize istemeyen ülkelere gidebilecek. Akıllı kartlarda, vatandaşların banka hesap numaralarının, ehliyet, maaş ve sağlık bilgilerinin olduğu şifreli bir çip yer alacak. Kimliklerin üzerinde 1 GB’ye kadar veri depolanabilecek. Yeni kimlikler için Kırıkkale pilot bölge olarak seçilmişti.
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Tüm vatandaşlara dağıtımın 3 yılı bulacağı ifade ediliyor. Yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacak. TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir sistem sayesinde kartın içinde saklanan verilerin kopyası alınamayacak. Yeni kimlik kartları kredi ya da telefon kartlarındaki tüm güvenlik bileşenlerini içeren bir sistemle hazırlandı. Böylece taklidin önüne geçilecek.
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82
82
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105
Kartlarda kişilerin sağ ve sol el parmak izi, parmak damar izi ve avuç içi izi de olacak. Bu yolla noter, tapu, emniyet gibi kurumlarda da sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kartı alan her vatandaşa bir de şifre verilecek. Şifre, üç kez yanlış girilirse kart bloke olacak.
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83
83
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105
PASAPORT YERİNE GEÇECEK Mİ?
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84
84
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105
Kimlik kartının ön ve arka yüzünde yer alan güvenlik birimleri ve bilgiler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO 9303-3 standardına uygun şekilde bulunuyor. Karttaki makine okunabilir alan ve temassız yonga içeriğindeki bilgiler sayesinde kart, vize istemeyen ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Ancak sınır kapılarında ve havalimanlarında vatandaş çıkış yaparken biyometrik veri kaydını okuyacak cihazların kurulması ve vatandaşın kimlik doğrulatması için el okumasını burada yaptırması gerekiyor.
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85
85
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105
ÇOÇUKLAR İÇİN KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?
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86
86
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105
Hangi yaş grubunda olursa olsun çocuklarınız için de kimlik kartı başvurusunda bulunmanız gerekiyor. On beş yaşını tamamlamayan çocukların; veli, vasi veya vekaletname ibraz edenler ile veli, vasi veya kayyımlarına, bunların bulunmaması halinde; büyük ana, büyük baba veya kardeşlerine ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya muhtarın yazılı beyanı ile kimlik kartı başvurusu alınır.
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87
87
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105
On beş yaşını tamamlayan çocukların; anne veya babasından birisinin yazılı beyanı, anne ve babasının ölü olması halinde ikinci derece, ikinci derece akrabalarının bulunmaması halinde ise üçüncü derece akrabalarından birisinin yazılı beyanı esas alınır
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88
88
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105
ENGELLİ VATANDAŞLAR YENİ KİMLİKLERİNİ NASIL ALABİLİR?
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89
89
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105
İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne şahsen giderek başvuruda bulunma imkânı bulunmayan vatandaşlarımızın başvuruları kendi adreslerinde alınacak. Başvurunuz üzerine size bildirilen zaman dilimi içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlilerimiz adresinize gelerek başvurunuzu alacak. Fotoğraf çektirme imkânı olmayan vatandaşlarımızın fotoğrafları, başvuru için gelen görevlimiz tarafından çekilecek.
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90
90
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105
YENİ KİMLİKLERDE PIN KODU
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91
91
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105
Başvuru esnasında tecrübeli İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapacak. Başvurunuz esnasında kimlik bilgileriniz kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek. Başvuru formunuzun çıktısına imzanız alınacak, fotoğrafınız taranacak, biyometrik verileriniz (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi) alınacak ve imza beyanınız da alınarak başvurunuz tamamlanacak.
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92
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105
Bu esnada size teslim edilen PIN* zarfınızda bulunan 6 haneli şifrenizi unutmayınız. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacaktır. PIN kodunuz, kimlik kartınız size teslim edilinceye kadar aktive olmayacak. PIN kodunuzu İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilirsiniz
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93
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105
PIN*: PIN kodunuz size başvuru esnasında kapalı bir zarf içinde teslim edilecek. PIN ile doğrulama bir çok kimlik doğrulama teknolojisini barındıran kimlik kartınızın kimlik doğrulama metodlarından biridir. Kamuoyunda orta seviye güvenlik gerektiren uygulamalarda PIN ile doğrulama metodu kullanmak isteyen kurum ve kuruluşların uygulamalarında kullanılacak. Toplam 6 sayısal veriden oluşan PIN kodunuzu unutmamanız, zaman zaman İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan Kiosklar vasıtasıyla değiştirmeniz güvenliğiniz açısından önemlidir. Başvurunuz esnasında size teslim edilen PIN zarfının açılmamış olduğunu lütfen kontrol ediniz. Açılmış, yırtılmış yada başka herhangi bir şekilde şüphe uyandıran bir PIN zarfı teslim edildiğinde lütfen görevliği uyarınız ve PIN zarfınızın değiştirilmesini talep ediniz.
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94
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105
PIN Şifrenizi unuttuğunuzda, İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi yenileyebilirsiniz. PIN şifrenizi yenilemek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir. PIN şifrenizi yenilemek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, PUK numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz. Kiosklarda şifrenizi yenilerken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayınız.
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95
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105
PIN Şifrenizi zaman zaman değiştirmeniz işlem güvenliğiniz açısında yararlı olacaktır. İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi değiştirebilirsiniz. PIN şifrenizi değiştirmek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir. PIN şifrenizi değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz. Kiosklarda şifrenizi değiştirirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayınız.
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96
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105
KİMLİK KARTINIZI KULLANIRKEN YA DA TAŞIRKEN BUNLARA DİKKAT!
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97
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105
Kartınızı aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.
Kartınızı nemli ve ıslak ortamlardan uzak tutunuz.
Kartın yongasına basınç uygulamayınız ve üzerini çizmeyiniz.
Kartınızı katlamayınız ve darbelerden koruyunuz.
Kartınızı temizlerken hiçbir kimyasal madde kullanmayınız.
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98
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105
TCKK VATANDAŞA NE SAĞLAYACAK?
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99
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105
Yüksek Güvenlik Özellikleri Sayesinde Daha Güvenli Bir Yaşam
Kimlik Sahteciliğinin Önlenmesi
Kimlik Doğrulamada İşlem Kolaylığı
Taşıma Kolaylığı
Uzun Süreli Kullanım
Birçok E-Devlet Uygulamasıyla Entegrasyon İmkânı
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100
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105
NERELERDE KULLANILABİLİR?
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105
TCKK bilişim dünyasında kullanılan bir çok iletişim ve entegrasyon ihtiyaçlarına uygun yeteneklerle tasarlanmıştır. Bu sayede, hem kamu kurum ve kuruluşları, hem de özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli ve güvenilirlikli kimlik doğrulama amacıyla kullanımı mümkündür.
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Sahip olduğu temaslı ve temassız kimlik doğrulama mekanizmaları ve uluslararası standartlarda entegrasyon kabiliyetleri sayesinde hayatımızda kullanılan bir çok cihaz ve uygulamayla entegre edilerek kullanılması mümkün olacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve özel sektörün kimlik kartı ile entegrasyonu sağlamasını takiben; bankacılıktan noter işlemlerine, tapu işlemlerinden sağlık ve sigorta işlemlerine kadar birçok alanda TCKK ile güvenli doğrulama işlemi sağlanabilecektir.
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TCKK uluslararası standartlarda elektronik imza altyapısına sahiptir. Bu özelliği sayesinde her türlü elektronik imza işlemi, yalnızca kimlik kartı kullanılarak gerçekleştirilebilecektir.
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YÜKSEK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
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TCKK elektronik ve görsel olarak bir çok güvenlik unsurunu barındırmaktadır. Tüm iletişim altyapısı Tübitak UEKAE tarafından geliştirilen kriptolarla korunan TCKK’nın içerdiği bilgilere art niyetli ulaşılmasının önüne geçilmiştir. Taklit edilmesi ve kopyalanması imkânsız hale getirilmiştir.