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Bu sertifikaların sadece kişinin bizzat talebiyle ve BTK tarafından yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından verilebildiğini bu kuruluşlar dışında hiçbir kurum yada kuruluşun yetkisinin olmadığını belirten Kılıç, üretilen bu özel sertifikaları ve sertifikalara ait şifrelerin başkalarıyla asla paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. TUBİTAK altyapısına sahip Kamu Sertifikasyon Merkezi ve E-imzaTR nin daha hızlı hareket edeceğini, bunun da yerli ve milli altyapı kullanmanın avantajı olduğu belirtildi. Yeni kimlik kartlarına yüklenecek e-imzaların şu andaki fiyatlarından çok daha ucuz olacağını, yıllık 60-70 TL civarını öngördüğünü belirtti.