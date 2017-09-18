İŞ-YAŞAM

Günlük 62 bin çipli kimlik üretiliyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:05:31 AA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile ilgili "Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamını aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." dedi

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    Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığını söyledi. İl ve ilçe müdürlüklerinden yoğun başvuru aldıklarını belirten Güner, başvuruların online olarak genel müdürlüğe ulaştırılarak kişiselleştirildiğini kaydetti.

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    Başvuru sırasında vatandaşlardan alınan parmak izi gibi bütün kişisel bilgilerinin yeni kimlik kartlarındaki çiplere yüklendiğini aktaran Güner, yeni kimliklerin kolay taşınması, dayanıklı olması ve kopyalanamama gibi özellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

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    Güner, genel müdürlüklerinde 8 makineyle çipli kimlik üretimi yaptıklarını dile getirerek, "Biz bu işlemlere üretimden çok kişiselleştirme diyoruz. Çünkü her kart o kişiye özel olarak kişiselleştiriliyor. Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamı aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." diye konuştu.

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    BAYRAMDA 410 BİN KART ÜRETİLDİ

    Güner, başvuru yapan vatandaşların kimlik kartlarına daha çabuk kavuşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Bunun için genel müdürlüklerinde bulunan kişiselleştirme merkezindeki personelin Kurban Bayramı'nda mesai yaptığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:

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    "Arkadaşlarımız, bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kart için çalıştılar. Bu şu açıdan çok önemli, eğer bu olmasaydı siz bugün yeni kimlik kartına başvurduğunuz zaman önünüzde 410 bin kişi daha vardı. 410 bin kişinin kartını beklemek zorunda kalacaktınız. Ama bu kartları sıfırladığımız için vatandaşlarımızın başvuruları kısa süre içinde sonuçlanacak."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 dakika önce
    Nufus müdürlüklerindeki parmak izi okuma cihazlarının çaresine baksınlar 3 kez gittim parmak izimi okumadığı için işlem yapılmadı geri dönen binlerce kişiden biriyim
  • Misafir 13 Haziran 2017 Salı 10:44
    Yeni kazanç kapısı bu kimlikler inş işe yararlar bari.
  • Misafir 13 Haziran 2017 Salı 09:57
    NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İŞİNİ TAM YAPMIYOR. ARADAN 2 AY GEÇTİ BİZZAT UĞRADIM VE SORDUM. "GEÇ GELİYOR BAYANLARIN ERKEN GÖNDERİLİYOR, 2 AY NORMAL" DENİLDİ. EŞİMİN KİMLİĞİ 1 HAFTADA GELDİ BEN BEKLİYORUM HALA. 1 AYDA TESLİM ALIN ŞÖYLE YAPIN BİLMEM NE BUNLARI NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SÖYLEMİYOR. ÖZELLİKLE GOP. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ BAZI ÇALIŞANLARI ASIL GÖREVİNİ UNUTMUŞLAR, MİLLETLE SEVİYESİZCE MUHABBETE GİRİYORLAR. YAŞIN GENÇ NEDEN EVLENDİN, BİLMEM NE. BAZI ÖKÜZLERİN BAYANLARA BU ŞEKİLDE KONUŞMASINI ANLAMIYORUM, UMARIM AKILLARI BAŞLARINA GELİR.
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