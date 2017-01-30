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Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:05:31

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, vatandaşların yeni kimlik isteğinin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtığını bildirdi.

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     E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart yeni kimliklerini almak isteyen vatandaşların nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtığını belirterek;

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     Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır" diye konuştu.

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    1 PERSONELE 20 BİN VATANDAŞ DÜŞÜYOR

    Türkiye genelinde 11 bin 511 nüfus personeli kadrosunun var olduğunu ve bunun 8 bin 559'unun dolu, 2 bin 952 kişilik kadronun da boş olduğunu söyleyen Kart, "Yüzde 25 kadro boşluğu nedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse 20 bin vatandaşımız düşüyor.

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