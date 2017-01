Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?

40 | 98

Yeni çipli kimlik kartları ile eski nüfus cüzdanları karşılaştırıldığında; "seri no, TC kimlik no, soyadı, adı, doğum tarihi, baba adı, ana adı" gibi bilgiler her iki kartta da yer alıyor. Yeni kimlik kartlarının boyutlarının küçük olması nedeniyle kart üzerine yazılmayıp, çipte bulunan bilgiler ise "önceki soyadı, doğum yeri, medeni hali, dini, kan grubu, kayıtlı olduğu yer (ili, ilçesi, cilt, hane, sıra no), veriliş nedeni, veriliş tarihi" şeklinde sıralanıyor.