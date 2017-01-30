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Unit International
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Türkiye ve İran enerji santrali için anlaşma imzaladı

İran Enerji Bakan Yardımcısı Ali Rıza Daemi, Türkiye'den Unit International ile elektrik santrali inşaası için görüşmelerin devam ettiğini ve mart ortalarına doğru nihai anlaşmaya varılacağını açıkladı.

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:06:14 Güncelleme: 16:09:52 AA

İran Enerji Bakan Yardımcısı Ali Rıza Daemi, Unit International ile elektrik santrali yapımı için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, nihai anlaşmanın mart ayının ortalarına doğru tamamlanacağını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Mehr haber Ajansı'nda yer alan habere göre, nükleer anlaşma sonrası dönemde İran'ın, Almanya, Rusya, Güney Kore, Çin, Japonya ve Türkiye'deki şirketlerle elektrik santrali yapımı için anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

Daemi, Türkiye'den Unit International şirketiyle elektrik alanında ön anlaşmaya varıldığını hatırlatarak, söz konusu şirketle görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın son halinin mart ayının ortalarına doğru tamamlanacağını bildirdi.

10 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ANLAŞMA

İranlı Bakan, "Unit International'la anlaşmanın tamamlanmasıyla, İran'ın nükleer anlaşma sonrası elektrik sektöründe yaklaşık 10 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamış olacak" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın eski Kulüp Başkanı Ünal Aysal'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Unit International, geçen yıl haziranda İran Enerji Bakanlığı ile yaklaşık 4,2 milyar dolarlık 7 ayrı doğalgaz kombine çevrim santrali kurma konusunda ön anlaşma imzalamıştı. İran'ın 7 ayrı bölgesinde kurulacak 7 doğalgaz çevrim santralinin toplam kurulu gücü 6 bin 20 megavat olacak.

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