Dört yıl aradan sonra Türk-Mısır İş Forumu düzenlendi

Foruma Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil de katıldı. Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında Mısır ile Türkiye'nin yakınlığına dikkati çekerek, "Biz Mısır'la daha fazla iş yapmak istiyoruz. Mısır bizim sınır komşumuzdur. Bakın, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan uçağa bindik 1,5 saat sonra Kahire Havaalanı'na indik. Bu kadar yakınız." dedi. Mısır ile Türkiye'nin geçmişten gelen köklü bağları olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Ama komşuluktan öte biz aynı coğrafyanın, aynı kültürün insanıyız. İşte Gaziantep Oda Başkanım burada, Mersin Oda Başkanım burada. Bu iki şehirde de büyük bir Arap nüfusu var, Arap kültürü var. Mısır ve Türkiye tarih boyunca da hep iç içe olmuş. Dünyaca ünlü pek çok Mısırlı alimin mezarını bugünİstanbul'da Türk alimlerle yan yana görürsünüz. Daha yakın zamanda, Türkiye'de bir nesil Doğu'nun yıldızı Ümmü Gülsüm hayranlığı ile büyüdü. Türkiye'de birçok sanatçıya o ilham verdi. Yani demek istediğim şu. Bizim ayrımız gayrımız yok. Biz aynı değirmenin unuyuz."

Kuru kuruya kardeşlik olmadığını, kardeşliğin birbirini daha fazla ziyareti gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasındaki kardeşlik hukukunun da ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi gerektirdiğine işaret etti.

"MISIR'I DOĞAL ORTAĞIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

TOBB Başkanı, "Türk iş adamlarını, başka ülkelerin iş adamları gibi düşünmeyin. Biz sadece Mısır'a mal satmak için gelmiyoruz. Biz aynı zamanda Mısırlı iş adamları ile ortaklıklar kurmak, burada yatırım yapmak, Mısır'dan dünyaya ihracat yapmak için geliyoruz. Mısır'ı komşumuz ve doğal ortağımız olarak görüyoruz." diye konuştu. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Ama bunu yapabilmek için, ekonominin 3 adım kuralını unutmamamız lazım: Önce ziyaret, sonra ticaret, sonra da yatırım. Bakın bu ekonomi kitaplarında yazmaz. Bu iş dünyasının kitabında yazar. Yani ekonomik ilişkiler güçlenirken önce ziyaret artar, sonra ticaret artar, ondan sonra da ortaklıklar ve yatırımlar artar."

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 2000'li yılların başından bu yana, Türkiye'yi ziyaret eden Mısırlıların sayısının 5 kat artarak 110 bine ulaştığını, Mısır'ı ziyaret eden Türk sayısının ise 10 kat artarak 60 bini aştığını, bu süreçte karşılıklı dış ticaret hacminin de tam 15 kat artarak 5 milyar dolara çıktığını ve Türkiye'nin Mısır'ın 4'üncü ticaret partneri haline geldiğini ifade etti.

Mısır'ın adeta Türkiye'nin sanayi yatırım üssü haline geldiğine dikkati çeken TOBB Başkanı, "Türk firmaları 60 bin Mısırlı kardeşimize istihdam sağladılar. Mısır'ın ihracatına katkı verdiler. İşte benim bahsettiğim gerçek kardeşlik budur. Ben burada emeği geçen bütün kardeşlerime, Mısır ve Türk İş dünyasının bütün temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

"MISIR KORUMACI POLİTİKALAR UYGULAMAYA BAŞLADI"

Mısır'ın korumacı politikalarından dolayı bazı rakamların gerilemeye başladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Ama değerli dostlarım ne yazık ki son yıllarda bu ivmeyi kaybettik. Hatta pek çok rakamda gerilemeye başladık. Bunun en önemli nedenlerinden biri korumacılık. Üzülerek görüyoruz ki Mısır bazı korumacı politikalar uygulamaya başladı. Mısırlı dostlarıma şunu açıkça söylemek istiyorum. Korumacı politikalar ülkeleri zenginleştirmez, tam aksine fakirleştirir. Bakın Türkiye olarak biz bunu yaşadık. Korumacı politikaların uygulandığı dönemde Türkiye ekonomisi adeta yürüyerek yol aldı. Dünyanın gerisinde kaldık. Ama 1980'lerde korumacı politikaları bırakıp serbest piyasa ekonomisine geçtikten sonra Türkiye ekonomisi adeta uçuşa geçti."

"İŞ DÜNYASINA ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasının sonunda Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi sorunlara da değindi. Siyasi anlaşmazlıklar ile ekonomik ilişkilerin ayrı tutulması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Geçmişte bunun örneklerini Türkiye de Mısır da pek çok kez yaşadı. Ama ekonomik ilişkilerin bundan ayrı değerlendirilmesi gerekir. Çünkü ekonomik ilişkiler zedelendiği zaman tamiri çok büyük zaman alır ve bu işin kazananı olmaz. Özellikle Türkiye ve Mısır olarak bizim ekonomik ilişkilerimizi her zaman daha ileri taşımamız gerekiyor. Çünkü bizim ilişkilerimiz, sadece bizi ilgilendirmiyor. Coğrafyamızda çatışmalar, sorunlar var. Burada iş dünyasına çok önemli görevler düşüyor." İfadelerini kullandı.

"MISIR İÇİN TÜRKİYE DOĞU AVRUPA'YA AÇILAN KAPI"

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil de konuşmasında, "Türkiye için Mısır Afrika kıtasına açılan kapı, Mısır için de Türkiye doğu Avrupa'ya açılan bir kapı niteliğindedir." dedi.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi sonrasında Türkiye ile başlatılan bazı projelerin sonraki süreçte sekteye uğradığına işaret eden Vekil, "Mısır'ı ziyaret eden Türkiye heyeti önemli alanlarla yatırım yapmayı hedeflemektedir. Mısır'da sağlanan siyasi istikrarın ardından yarım kalan projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar tekrar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik ilişkilerin ivme kazanması hedefiyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Mısır ve Türk iş adamları olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması hedefiyle bir araya geldik. Yaşadığımız sıkıntıları karşılıklı paylaşacağız. Mısır temaslarımız çerçevesinde Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarık Gabil ve Planlama Takip ve İdare Reformu Bakanı Eşraf el-Arabi beyefendilerle de görüşeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Elçi Müsteşar Ali Rıza Güney ise Türk yatırımcının Mısır'ın geleceğini parlak gördüğünü dile getirdi. Güney, Türk iş adamlarının Mısır'daki yatırım ortamını görmek, temas kurmak ve potansiyel yatırımları değerlendirmek için Mısır'a geldiklerini ifade etti.

Türk-Mısır İş Forumu'na Hisarcıklıoğlu ile Türkiye'den gelen ve halen Mısır'da yatırım sahibi olan toplam 35 Türk iş adamının katıldığı belirtildi. Foruma katılan Mısırlı iş adamlarının sayısının ise 80'den fazla olduğu öğrenildi.

Türk-Mısır İş Forumu son olarak Kasım 2012'de Kahire'de gerçekleştirilmişti.