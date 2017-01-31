Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017'nin birinci enflasyon raporu toplantısında konuştu.

Konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle;

* Enflasyonun 2017'de %8, 2018'de %6, 2019'da %5 olacağını öngörüyoruz.

* 2018 sonunda enflasyonun yüzde 6,0 olacağını öngörüyoruz.

* 2017 sonunda enflasyonun yüzde 8,0 olacağını öngörüyoruz. (Önceki %6,5)

* Orta vadede enflasyonun yüzde 5 olmasını bekliyoruz.

* 2018 yılı gıda enflasyonu %7,0 belirledik.

* Yüzde 7 varsaydığımız gıda enflasyonunu yüzde 9'a güncelledik.

* 2017 yılı gıda enflasyonunda yükseliş öngörmekteyiz.

* Cari denge tarafında iyileşmenin sürmesini bekliyoruz.

* Finansal olmayan kesime kullandırılan krediler son çeyrekte ılımlı arttı.

* Gelişmelere göre ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz.

* Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız.

* Uyguladığımız politikaların yansımalarını yakından takip ediyoruz.

* 17 Ocak'ta TL karşılığı döviz repoları açtık.

* 12 Ocak'tan bu yana haftalık repo ihalelerine ara verdik.

* Sadeleşme adımlarımızda yaşanan şoklara rağmen devam ettik.

* Döviz kuru iyileşmeyi sınırladı.

* Para politikası sadeleşme sürecine devam ettik.

* Ilımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.

* İktisadi faaliyete yılın 3. çeyreğinde belirgin bir yavaşlama gözlendi.

* Kredi büyümesinde ılımlı artış devam etti.

* Alınan tedbirlerle son aylarda kredi kullanımında toparlanma eğilimi gözlendi.

* Yılın son çeyreğinde gelişmiş ülkelerin faizleri arttı

* Yurt içi talepte son çeyrekte ılımlı bir atış öngörmekteyiz.

* İktisadi faaliyette 2016 yılı son çeyrekte ılımlı bir artış bekliyoruz.

* MB tüm araçları dinamik ve etkin bir biçimde kullanmaya devam edecek.

* Makro ekonomik denegleri analiz edip, politika çerçevesi oluştururuz.

* TL oldukça dayanıklı süreçten geçti, oynaklık arttı.