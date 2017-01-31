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Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017'nin ilk yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı.

31 Ocak 2017 Salı, 10:45:11 Güncelleme: 11:34:19 HABERTURK.COM

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017'nin birinci enflasyon raporu toplantısında konuştu.

Konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle;

* Enflasyonun 2017'de %8, 2018'de %6, 2019'da %5 olacağını öngörüyoruz.

* 2018 sonunda enflasyonun yüzde 6,0 olacağını öngörüyoruz.

* 2017 sonunda enflasyonun yüzde 8,0 olacağını öngörüyoruz. (Önceki %6,5)

* Orta vadede enflasyonun yüzde 5 olmasını bekliyoruz.

* 2018 yılı gıda enflasyonu %7,0 belirledik.
 
* Yüzde 7 varsaydığımız gıda enflasyonunu yüzde 9'a güncelledik.
 
* 2017 yılı gıda enflasyonunda yükseliş öngörmekteyiz.
 
* Cari denge tarafında iyileşmenin sürmesini bekliyoruz.

* Finansal olmayan kesime kullandırılan krediler son çeyrekte ılımlı arttı.

* Gelişmelere göre ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz.

* Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız.

* Uyguladığımız politikaların yansımalarını yakından takip ediyoruz.

* 17 Ocak'ta TL karşılığı döviz repoları açtık. 

* 12 Ocak'tan bu yana haftalık repo ihalelerine ara verdik.

* Sadeleşme adımlarımızda yaşanan şoklara rağmen devam ettik.

* Döviz kuru iyileşmeyi sınırladı.

* Para politikası sadeleşme sürecine devam ettik.

* Ilımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.

* İktisadi faaliyete yılın 3. çeyreğinde belirgin bir yavaşlama gözlendi.

*  Kredi büyümesinde ılımlı artış devam etti.

*  Alınan tedbirlerle son aylarda kredi kullanımında toparlanma eğilimi gözlendi.

*  Yılın son çeyreğinde gelişmiş ülkelerin faizleri arttı

* Yurt içi talepte son çeyrekte ılımlı bir atış öngörmekteyiz.
 
* İktisadi faaliyette 2016 yılı son çeyrekte ılımlı bir artış bekliyoruz.
  
* MB tüm araçları dinamik ve etkin bir biçimde kullanmaya devam edecek.
 
* Makro ekonomik denegleri analiz edip, politika çerçevesi oluştururuz.
 
* TL oldukça dayanıklı süreçten geçti, oynaklık arttı.
 
*  Sağlıksız bir oynaklıkla karşı karşıya kaldık
 
* Çekirdek göstergelerin ana eğilimi Aralık ayı ile birlikte yukarı yönlü.
 
* Gıda enflasyonu Kasım ayına kadar ılımlı seyretti.
 
* Ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle enerji enflasyonu arttı.
 
* Aldığımız kararların sorunun temeline odaklı olduğunu düşünüyoruz.
 
* S&P raporunu okuduğumuzda, aceleci bir karar verildiğni görüyoruz.
 
* Derecelendirme kurluşlarının kararlarını inceliyoruz.
 
* İlave sıkılaştırma için d,kkatle ve yakından takip edilmektedir.
 
* Kritik nokta para politikası duruşudur, sıkıdır.
 
* Riskler yukarı yönlü, ancak kritik nokta para politikasının duruşu.
 
* Son dönemde kullandığımız araçlar gerekli olduğunda kullanılmaya devam edecek.
 
* Her türlü senaryoya hazırlıklı olarak elimizdeki araçları kullanacağız.
 
* Dalgalanmaları dikkate alacağız.
 
* Türkiye ekonomisi hızlı ve kuvvetli toparlanmalar gösterir.
 
* Merkez Bankası'nın etkin ve dinamik duruş sergilediğini düşünüyorum. 
 
* Önceliğimiz piyasalarda istikrarın oluşması, sıkı duruşun korunması.
 
* Tutarlı ve istikrarlı bir yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz.
 
* Orta vadede yüzde 5 enflasyon hedefini koruyoruz.

 

 

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