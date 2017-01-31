Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017'nin birinci enflasyon raporu toplantısında konuştu.
Konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle;
* Enflasyonun 2017'de %8, 2018'de %6, 2019'da %5 olacağını öngörüyoruz.
* 2018 sonunda enflasyonun yüzde 6,0 olacağını öngörüyoruz.
* 2017 sonunda enflasyonun yüzde 8,0 olacağını öngörüyoruz. (Önceki %6,5)
* Orta vadede enflasyonun yüzde 5 olmasını bekliyoruz.
* 2018 yılı gıda enflasyonu %7,0 belirledik.
* Yüzde 7 varsaydığımız gıda enflasyonunu yüzde 9'a güncelledik.
* 2017 yılı gıda enflasyonunda yükseliş öngörmekteyiz.
* Cari denge tarafında iyileşmenin sürmesini bekliyoruz.
* Finansal olmayan kesime kullandırılan krediler son çeyrekte ılımlı arttı.
* Gelişmelere göre ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz.
* Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız.
* Uyguladığımız politikaların yansımalarını yakından takip ediyoruz.
* 17 Ocak'ta TL karşılığı döviz repoları açtık.
* 12 Ocak'tan bu yana haftalık repo ihalelerine ara verdik.
* Sadeleşme adımlarımızda yaşanan şoklara rağmen devam ettik.
* Döviz kuru iyileşmeyi sınırladı.
* Para politikası sadeleşme sürecine devam ettik.
* Ilımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.
* İktisadi faaliyete yılın 3. çeyreğinde belirgin bir yavaşlama gözlendi.
* Kredi büyümesinde ılımlı artış devam etti.
* Alınan tedbirlerle son aylarda kredi kullanımında toparlanma eğilimi gözlendi.
* Yılın son çeyreğinde gelişmiş ülkelerin faizleri arttı
* Yurt içi talepte son çeyrekte ılımlı bir atış öngörmekteyiz.
* İktisadi faaliyette 2016 yılı son çeyrekte ılımlı bir artış bekliyoruz.
* MB tüm araçları dinamik ve etkin bir biçimde kullanmaya devam edecek.
* Makro ekonomik denegleri analiz edip, politika çerçevesi oluştururuz.
* TL oldukça dayanıklı süreçten geçti, oynaklık arttı.
* Sağlıksız bir oynaklıkla karşı karşıya kaldık
* Çekirdek göstergelerin ana eğilimi Aralık ayı ile birlikte yukarı yönlü.
* Gıda enflasyonu Kasım ayına kadar ılımlı seyretti.
* Ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle enerji enflasyonu arttı.
* Aldığımız kararların sorunun temeline odaklı olduğunu düşünüyoruz.
* S&P raporunu okuduğumuzda, aceleci bir karar verildiğni görüyoruz.
* Derecelendirme kurluşlarının kararlarını inceliyoruz.
* İlave sıkılaştırma için d,kkatle ve yakından takip edilmektedir.
* Kritik nokta para politikası duruşudur, sıkıdır.
* Riskler yukarı yönlü, ancak kritik nokta para politikasının duruşu.
* Son dönemde kullandığımız araçlar gerekli olduğunda kullanılmaya devam edecek.
* Her türlü senaryoya hazırlıklı olarak elimizdeki araçları kullanacağız.
* Dalgalanmaları dikkate alacağız.
* Türkiye ekonomisi hızlı ve kuvvetli toparlanmalar gösterir.
* Merkez Bankası'nın etkin ve dinamik duruş sergilediğini düşünüyorum.
* Önceliğimiz piyasalarda istikrarın oluşması, sıkı duruşun korunması.
* Tutarlı ve istikrarlı bir yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz.
* Orta vadede yüzde 5 enflasyon hedefini koruyoruz.
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