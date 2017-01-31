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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
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BTSO, Birmingham Ticaret Odası ile anlaşma sağladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Birmingham Ticaret Odası ile iş birliği protokolü imzaladı.

31 Ocak 2017 Salı, 11:44:55 Güncelleme: 11:50:29 DHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Birmingham Ticaret Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Birmingham Ticaret Odası Başkanı David Waller, TEKNOSAB ve BTSO'nun projelerinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, bir heyetle Bursa'ya gelip BTSO'yu ve kent ekonomisini yakından tanımak istediğini söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSOTAM) Başkan Yardımcısı ve Uluslurarası Tahkim Hakemleri Kurumu Başkan Vekili Bennar Aydoğdu, İngiltere'ye giderek Birmingham Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Birmingham Ticaret Odası Başkanı David Waller ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan BTSO heyeti, ilk olarak İngiltere'nin ikinci büyük kenti olan Birmingham ve ekonomisi hakkında bilgiler aldı.

Görüşmede, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden birisi olduğunu söyledi. Bursa'nın 13 milyar dolarlık ihracatıyla 112 ülkeden fazla ihracat yaptığını dile getiren Cüneyt Şener, kentin otomotiv, makine, tekstil gibi birçok sektörde güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

'BURSA VE BİRMİNGHAM'IN ÇOK FAZLA ORTAK YÖNÜ VAR'

Birmingham Ticaret Odası Başkanı David Waller de, Birmingham'ın 700'ü uluslararası olmak üzere, 36 bin işletmeye ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Kentin Bursa ile birçok benzer özelliğinin olduğunu kaydeden Waller, otomotiv ve havacılık sektörlerinde önemli güce sahip olduklarını vurguladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan işbirliği protokolünün iki şehir için tarihi bir adım olduğunu ifade eden Waller, "Protokolümüzün ülkenin geçmişten gelen köklü ilişkilerine daha fazla ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum" dedi.



TEKNOSAB'A ÖVGÜ

Bursa'nın sanayi alanındaki tecrübesinin kendisini etkilediğini belirten Waller, özellikle TEKNOSAB Projesi'ne hayran kaldığını söyledi. Waller, "Yüksek teknoloji odaklı bu projenin hayata geçmesinde öncü olan BTSO'yu vizyonundan dolayı tebrik ediyorum. TEKNOSAB ve diğer yürütülen projeler güçlü bir vizyonun ürünü. En kısa sürede bir heyet oluşturarak, Bursa'ya gelmeyi ve çalışmalarınızı yerinde görmeyi istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Birmingham Ticaret Odası Başkanı Waller işbirliği protokolüne imza attı. Protokolle Türk ve İngiliz firmalarının ticaret ve yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi, fuar, sergi, seminer ve iş heyetleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi, tarafların ticari ve ekonomik ilişkiler konusunda bilgi alışverişi talepleri gibi birçok alanda ortak hareket etmesi amaçlanıyor.

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