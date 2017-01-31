Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanun hakkında Müezzinoğlu, "Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, Cumhuriyet döneminin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak." dedi.

Referandumda büyük bir çoğunlukla "Evet" çıkacağına inandığını aktaran Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"58 milyon seçmenimiz var. 58 milyon seçmenin içinde 18 yaşında genç kızlarımız, delikanlılarımız, 25 yaşında çalışan veya iş arayan gençlerimiz, işverenimiz, engellimiz, yaşlımız, hastamız var, 120 yaşında oy kullanacak insanımız var. Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, Cumhuriyet döneminin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak."

Bakan Müezzinoğlu, "CHP'nin duruşu milletten yana değil. 'Bu ülke bölünür, bölünecek' demek, milleti tehdit etmektir. Bu ülkenin bölünmesine en büyük zemini hazırlayan partinin CHP olduğunu söylüyorum 4-5 yıldır." diye konuştu.

"YUNANİSTAN VERMEK İSTESE BİLE VEREMEZ"

"Yunanistan Yüksek Mahkemesinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönündeki kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu karar son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu ilişkileri nasıl etkiler?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, "Darbenin bedelini Yunan halkı ağır ödedi ve oradan çıkışı da demokrasiyle buldu ama neden Türkiye'deki darbecilere bu tavrı, kendi darbecilerine gösterdiği tavrı gösteremedi? Dikkat ederseniz son 5-6 yıldır Yunanistan'ın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kriz, kendi iradesiyle bu kararı verebildiği kanaatinde değilim. Onun için de çok şaşırmadım." ifadesini kullandı.

Müezzinoğlu, "Yunanistan şu anda arzu edenin çok rahat kullanabildiği bir ülke pozisyonunda mı?" sorusuna, "Darbecilerin Dedeağaç Havalimanı'na inişleri, ondan sonra Sayın Çipras'ın verdiği demeçlere baktığınızda, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla olan görüşmelerde en ufak bir sorun yoktu. Arkadan o üst akıllar devreye girdi ve o üst akıllara Yunanistan adalet sistemi teslim olmak zorunda kaldı." yanıtını verdi.

"Yunanistan'a kaçan bu 8 kişi darbenin iç yüzün anlatmada çok etkin olacak bilgilere mi sahipler?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, "Mutlaka. Orada stratejik, arka planı isimler var. Arka planda koordinasyonun belki de bire bir bağlantısını kuran isimler var. Dolayısıyla Yunanistan vermek istese bile veremeyeceği bir fotoğraf olduğu kanaatindeyim." diye yanıt verdi.

"HESAP EKONOMİK DEĞİL, SİYASİ"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, "Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi." dedi.

"AHİLİK FONU ŞUBATTA YASALAŞACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "(Ahilik Fonu) Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"PROMOSYON ÖDEMELERİ MART'TA BAŞLAYACAK"

Emeklilere banka promosyonuna ilişkin Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız.

Bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz."

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Müezzinoğlu, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin de, "Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık." dedi.

"BÜYÜKANNELERE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 30'U ÖDENECEK"

Büyükanne Projesine ilişkin Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "İstanbul ve Bursa kesinleşti. Bugün TOBB Başkanıyla bir araya geleceğiz. İlleri de netleştireceğiz. Sayı 5 bin aile. 5 farklı illerden gelecek verilerin değerlendirmesi de bize iyi fikir versin istiyoruz. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek." diye konuştu.