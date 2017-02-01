Trump: Japonya para piyasası ile oynuyor

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın para piyasasıyla oynamakla suçladığı Japonya'dan konuya ilişkin üç ayrı açıklama geldi.

Açıklamaların biri başbakan düzeyinde. Hükümet sözcüsü ve başbakan ekonomi danışmanı da hızlı yanıt verdi.

G20 ekonomileri arasında rekabet amacıyla kur oranlarının hedef alınmamasına dair bir anlaşma bulunuyor ve Trump açıklamalarının getirdiği kur savaşı riski suçlamalara maruz ülke yetkililerinin hızlı reaksiyon vermesine neden oluyor.

ABE: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "BoJ'un Yen'i zayıflatmayı denediği iddiaları doğru değil" dedi. Abe, BoJ'un uygun politikalarla fiyat hedefine ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

HAMADA: TRUMP'IN TEZLERİ YIKICI ETKİYE SAHİP

Abe'nin ekonomi danışmanı Koichi Hamada ise ABD'nin korumacı politikalarına eleştiri getirerek 'Trump sınır vergisi uygularsa dolar değer kazanır. Trump'ın sınır vergisi ve kurlar hakkındaki tek taraflı tezleri Japonya ve dünya ekonomisi için yıkıcı etkiye sahip' dedi.

SUGA: BOJ'UN MANİPÜLASYON AMAÇLAMADIĞINI AÇIKLAYACAĞIZ

Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga da Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) parasal gevşeme politikasının 'yen'i manipüle etmeyi değil fiyat istikrarını sağlamayı amaçladığını ABD'ye açıklayacaklarını bildirdi.

Japonya'nın G7 ve G20 anlaşmaları uyarınca politika yürüttüğünü belirten sözcü, tek taraflı para birimi hareketlerine karşı uygun yanıtı verecekleri konusundaki duruşlarında bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Trump, 'Çin ve Japonya para piyasası ile oynuyor. Biz de orada bir grup kukla gibi oturuyoruz' demişti.

Business HT