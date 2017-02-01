Sicil affı borçlulara "beyaz sayfa" açacak

Kamuoyunda "sicil affı" olarak bilinen düzenleme ile karşılıksız çek, protestolu senet, gecikmiş kredi kartı ve diğer kredi borçlarını 6 ay içinde ödeyenler veya yapılandıranlar için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna geçici madde eklendi.

27 Ocak'ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile karşılıksız çek, protestolu senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer kredi borçlarının 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, banka ve finansal kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayabilecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin en geç 27 Temmuz 2017 tarihine kadar karşılıksız çek, protestolu senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarının tamamını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekecek.