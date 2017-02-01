Bilecik'te TOKİ için uzun kuyruklar oluştu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşa edilen konutlardan 14'ünün başvuru önceliğine göre satılacağını duyan vatandaşlar, 6 gündür banka şubesi önünde kuyruğa geçerek nöbet tutuyor.

TOKİ tarafından Yeni Doğan Mahallesi’nde yapılan 724 konuttan 14'ünün kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa çıkarıldığını öğrenen 15 kişi, geçtiğimiz perşembe günü başvurunun yapılacağı bankanın İsmet İnönü Caddesi üzerindeki şubesinin önünde sıraya girdi. 14 asıl 1 de yedek olarak sıraya giren vatandaşlar, hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen yıllar sonra ilk defa bu kadar yaklaşmış oldukları ev hayallerinden vazgeçmemek için bütün zorluklara göğüs geriyor.

Vatandaşlar, açık satış yöntemiyle satılacak konutlar için başvuruların başlayacağı 6 Şubat’a kadar sıralarını bozmadan beklemeyi sürdürecekler.

Milliyet