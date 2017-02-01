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01 ŞUBAT 2017
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Ocak ayı ihracat rakamları yüzde 15 arttı

hracat ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 1,8 yükselerek 143 milyar 588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:06:14 Güncelleme: 13:17:27 AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon 47 bin dolara ulaştı.

TİM, 2017'nin ocak ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükselerek 143 milyar 588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatımızda tam 49 aydır bu seviyelerde bir artış oranı görmemiştik” sözleriyle yıla rekorla başlandığı mesajı verdi. “Biz 2017 yılını Atılım Yılımız ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük” dedi.

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