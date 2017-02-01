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BAE Systems üst yöneticisinden önemli açıklamalar

BAE Systems Üst Yöneticisi King, Türk ekonomisine güvenlerinin devam ettiğini belirterek, "Türk hükümetinin ekonomiyi güçlendirmeye ve uluslararası yatırımları çekmeye yönelik atacağı adımlar ülkede yeni fırsatlar oluşturabilir." dedi.

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:52:40 Güncelleme: 13:54:17 AA

İngiliz savunma devi BAE Systems Üst Yöneticisi (CEO) Ian Graham King, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi'ni (TF-X) geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ile BAE Systems’in çerçeve sözleşme imzalanmasından sonra AA muhabirine, Türkiye ekonomisine ve ülkenin savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü olabileceğine dikkati çeken King, "Türk ekonomisine olan güvenimiz devam ediyor. Şirket olarak Türkiye'de bulunduğumuz ilk günden beri ülkeye güven her zaman işimizin kalbi olmuştur. Türk hükümetinin ekonomiyi güçlendirmeye ve uluslararası yatırımları çekmeye yönelik mevcut ve gelecekteki atacağı potansiyel adımlar ülkede yeni fırsatlar oluşturabilir." dedi.

"TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN KAPASİTESİ ARTACAK"

TAI ile yaptıkları anlaşma ile Türk havacılık sektörünün kapasitesinin artmasına yardımcı olacaklarını belirten King, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin savunma sanayisi son yıllarda büyük ilerleme kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savunma sanayisinin dışa bağımlılığından kurtulması yönünde hedefleri var. Ülkenin savunma ihracatı 2014’te yüzde 18 artarak 1,65 milyar dolara ulaştı. Türk hükümetinin politikası, sektörü 2023’e kadar net savunma ihracatçısı yapacak şekilde genişletmek. Türkiye 2014’te 19,6 milyar dolar savunma harcamasıyla dünyada ilk 15 ülke içinde yer aldı ve milli gelirinin yüzde 2’sini savunmaya harcıyor. BAS Systems olarak Türkiye'de uzun yatırım geçmişimiz var. Ortağı olduğumuz FNSS Savunma, şu anda zırhlı araçların önde gelen ihracatçısı. Türkiye, envanterden çıkarılacak olan uçakların yerine milli muharip uçağı geliştirilmesi gereğini duymakta. Bunun için de uçağın tasarımı, geliştirilme ve potansiyel olarak üretim aşamalarıyla TAI'nin ortak çalışacak BAE Systems gibi deneyimli bir yabancı ortağa ihtiyacı var."

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye ziyaretinde, BAE Systems ile TAI arasında Milli Muharip Uçak Projesini (TF-X) geliştirmeye yönelik 125 milyon dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

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