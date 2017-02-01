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LPG'ye 16 kuruş zam yapıldı

LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı geceyarısından itibaren zam yapıldığı açıklandı.

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:17:04 Güncelleme: 17:26:05 İHA

LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar ortalama Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükselecek.

Ayrıca yapılan açıklamada, Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (Kalyak) 5 kuruş, fuel oilde de 6 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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