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Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi
İŞ-YAŞAM

Bakan Zeybekci: Ortaklığa hazırız

Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi 4'üncü Dönem Toplantısı kapsamında DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul'da düzenlendi.

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:58:56 Güncelleme: 10:00:30

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransa'nın Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın konuşmaları ile başladı. Toplantıda Türk ve Fransız iş örgütü ve iş dünyası temsilcileri, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirecek işbirliği fırsatlarını ele aldı.

'ORTAKLIĞA HAZIRIZ'

Bakan Zeybekci, Türkiye ile Fransa arasında belirlenen ortak hedefin 20 milyar euro olduğunu, ancak her iki ülkenin kuracağı ortaklıklar sonucunda bu rakamın kat ve kat yukarıya çıkabileceğini söyledi. Türkiye'nin dünyadaki en iddialı teşvik programlarından birini uygulamakta olduğunu hatırlatan Zeybekci, sağlık, ulaştırma, eğitim sektörleri başta olmak üzere Türkiye'nin yeni dev yatırımlara hazır olduğunu belirtti.

TÜRK YATIRIMCIYA DAVET

Fransız Devlet Sekreteri Fekl ise Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi sürecinin başlamasının olumlu olduğunu söyledi. Fekl, Fransa'ya daha fazla Türk yatırımının çekilmesi için, süreçlerin basitleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını da vurguladı.

Milliyet

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