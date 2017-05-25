İŞ-YAŞAM

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin güzergahı için çalışmalar başlıyor

13 Şubat 2017 Pazartesi, 11:41:54 AA

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesini kazanan Yüksel Proje Uluslararası AŞ çalışmalarına başlıyor

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    İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesini kazanan Yüksel Proje Uluslararası AŞ çalışmalarına başlıyor.

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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ihalede en yüksek puanı alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ ile sözleşme imzalandı.

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    Çalışmalara hızla başlayacak Yüksel Proje Uluslararası AŞ, etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yaparak zemin verilerini tespit edecek.

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    Mühendislik projelerinin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. İstanbul Boğazı'nda suyun altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

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    GÜNDE 6,5 MİLYON YOLCUNUN YARARLANMASI BEKLENİYOR

    Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin bir ayağı Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM Otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık kavşağına bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

     

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YORUMLAR 6
  • Misafir
    Şimdi genel problem artan nüfusa yetmeyen ulaşım yolları değil mi? peki sürekli yol ve ulaşım yatırımları yerine Anadolu'ya fabrikalar yapsak ters göç ile hem az gelişmiş şehirlerimizi kalkındırıp,hem sermayeyi dengelei dağıtmaya çalışsak, hem de istanbul vb gibi şehirlerimiz her anlamda rahatlasa fena mı olur?
  • Misafir 04 Nisan 2017 Salı 18:35
    GEÇİŞ KAÇ DOLAR ?????
  • Misafir 04 Nisan 2017 Salı 16:15
    olay istanbul değil REİS tüm TÜRKİYE'de proje yapmaya devam ediyor
  • Misafir 04 Nisan 2017 Salı 12:23
    BÜYÜK DÜŞÜNMEK BÜYÜK ADAMLARLA OLUR.RTE
  • Misafir 04 Nisan 2017 Salı 12:15
    HİZMET YAPILDIĞINDA ÖVÜNME VESİLESİ EDİLMEYECEK BR GÖREVDİR.
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