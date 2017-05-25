3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin güzergahı için çalışmalar başlıyor

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesini kazanan Yüksel Proje Uluslararası AŞ çalışmalarına başlıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ihalede en yüksek puanı alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ ile sözleşme imzalandı.
Çalışmalara hızla başlayacak Yüksel Proje Uluslararası AŞ, etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yaparak zemin verilerini tespit edecek.
Mühendislik projelerinin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. İstanbul Boğazı'nda suyun altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.
GÜNDE 6,5 MİLYON YOLCUNUN YARARLANMASI BEKLENİYOR
Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin bir ayağı Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM Otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık kavşağına bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.