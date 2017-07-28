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Mühendislik projelerinin 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. İstanbul Boğazı'nda suyun altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.