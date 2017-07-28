İŞ-YAŞAM

Büyük İstanbul Tüneli için start verildi

13 Şubat 2017 Pazartesi, 11:41:54 AA

İstanbul'da günde 6,5 milyon kişinin kullanması planlanan hem karayolu hem demiryolu geçişleri bulunacak Büyük İstanbul Tüneli için start verildi. Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout", zemin etüdü için geldiği İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başladı

  • 1 Büyük İstanbul Tüneli için start verildi
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    Zemin araştırma gemisi Fugro Scout dün geldiği İstanbul Boğazında bugün bir römorkör eşliğinde çalışmaya başladı. Geminin yapacağı sondaj çalışmalarının ardından tünelin geçirileceği kesin güzergah tespit edilecek. Bu işlemlerin ardından projeye ilk kazma vurulacak.

  • 2 Büyük İstanbul Tüneli için start verildi
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    DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

  • 3 Büyük İstanbul Tüneli için start verildi
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    Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projede tek tüpte hem kara yolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelin orta bölümünde demiryolu, üst ve alt katlarda ise lastik tekerlekli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

  • 4 Büyük İstanbul Tüneli için start verildi
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    Tünel; TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

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    SADECE 14 DAKİKADA GEÇİLECEK

     

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YORUMLAR 34
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 13:29
    Ben Aslında Daha İyi Bir Proje Buldum Bayrampaşadan Kurtköye Kadar Yeraltı Metrosu Yapılacak Ardındanda Daha Sonra Gebzeye Ve İzmit'e Kadar Uzatılacak Tünel Açma İşini Ben Olsam Tünel Açma Robotu Geliştiririm Solucan Şeklinde Bir Robot Ben Büyükşehir Belediye Başkanı Olsam Bu İstanbul Şaha Kalkar
  • Misafir 26 Mayıs 2017 Cuma 15:40
    Zincirlikuyu Büyükçekmece arasında acil yeraltı metro yapılması gerektiğini düşünüyorum. İstasyonları Zincirlikuyu,Mecidiyeköy, Okmeydanı,Edirnekapı, Cevizlibağ,Şirinevler,Kücükçekmece,Avcılar,Haramidere,Beylikdüzü,Tüyap,Büyükçekmece Uzun mesafe gidecekler metroyu, kısa mesafe gidecekler Metrobüsü tercih edecekler
  • Misafir 26 Mayıs 2017 Cuma 08:49
    iki şerit nesi?? 10 sene sonrasını düşünen yok. 4 gidiş 4 geliş olacak. Artı tren çok ağırdır ve aşırı vibrasyon ve sarsıntı yapacaktır en alttan gitmesi uygundur. para??? istanbula yatıyor yine
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