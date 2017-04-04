Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde mali teklif zarfları yarın açılacak

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İstanbul Boğazı'nın altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelin, orta katında geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katında da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.