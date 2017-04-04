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İŞ-YAŞAM

Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde mali teklif zarfları yarın açılacak

13 Şubat 2017 Pazartesi, 11:41:54 AA

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde mali teklifleri içeren zarflar yarın açılacak

  • 1 Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde mali teklif zarfları yarın açılacak
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    İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde 4 firmanın verdiği mali teklifleri içeren zarflar yarın açılacak.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
    GEÇİŞ KAÇ DOLAR ?????
  • Misafir 4 saat önce
    olay istanbul değil REİS tüm TÜRKİYE'de proje yapmaya devam ediyor
  • Misafir 8 saat önce
    BÜYÜK DÜŞÜNMEK BÜYÜK ADAMLARLA OLUR.RTE
  • Misafir 8 saat önce
    HİZMET YAPILDIĞINDA ÖVÜNME VESİLESİ EDİLMEYECEK BR GÖREVDİR.
  • Misafir 13 Şubat 2017 Pazartesi 12:20
    İŞTE YENİ TÜRKİYE BU BEYLER
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