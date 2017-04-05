Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesine 4 teklif

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Kayalak, projenin söz konusu hizmetlerinin yaklaşık maliyetinin 36 milyon 591 bin 134,32 lira olduğunu belirterek, ihalede 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA'nın 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığının 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığının 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ'nin 28 milyon 835 bin lira teklif verdiğini kaydetti. Kayalak, teknik ve mali açıdan puanlamaları ve değerlendirmelerin ardından ihale sonucunun açıklanacağını belirtti.