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Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesine 4 teklif

13 Şubat 2017 Pazartesi, 11:41:54 AA

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde mali teklifleri içeren zarflar bugün açıldı

  • 1 Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesine 4 teklif
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    Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde, 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ 28 milyon 835 bin lira teklif verdi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 17 saat önce
    GEÇİŞ KAÇ DOLAR ?????
  • Misafir 20 saat önce
    olay istanbul değil REİS tüm TÜRKİYE'de proje yapmaya devam ediyor
  • Misafir 24 saat önce
    BÜYÜK DÜŞÜNMEK BÜYÜK ADAMLARLA OLUR.RTE
  • Misafir 24 saat önce
    HİZMET YAPILDIĞINDA ÖVÜNME VESİLESİ EDİLMEYECEK BR GÖREVDİR.
  • Misafir 13 Şubat 2017 Pazartesi 12:20
    İŞTE YENİ TÜRKİYE BU BEYLER
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