İş-Yaşam

Demir İpek Yolu'nda 50 milyon ton yük taşınacak

06 Mart 2017 Pazartesi, 12:18:33 | Güncelleme: 29 Ekim 2017 Pazar, 09:51:01 AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de ilk resmi tren seferinin yapılacağı Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında yıllık 50 milyon ton yük taşınabilecek

  • 1 Demir İpek Yolu'nda 50 milyon ton yük taşınacak
    1 | 39

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'den 30 Ekim'de ilk resmi tren seferi başlatılacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında taşınacak yükün yıllık 50 milyon tona ulaşması hedefleniyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Demir İpek Yolu'nda 50 milyon ton yük taşınacak
    2 | 39

    AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2007 yılında ihalesi yapılan ve Temmuz 2008'de temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin 79 kilometresi Türkiye'den, 246 kilometresi Gürcistan'dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor. Projede Türkiye'den Gürcistan'a ulaşım sınır tüneliyle sağlanıyor. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan sınırlarında bulunuyor. 

  • 3 Demir İpek Yolu'nda 50 milyon ton yük taşınacak
    3 | 39

    "ULUSLARARASI TAŞIMA POTANSİYELİ YILLIK 50 MİLYON TON"

    Hatla Ortadoğu'yu Marmaray üzerinden Avrupa'ya bağlayan demiryolu ağı sayesinde Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında ulaşım daha kolay olacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla uluslararası taşıma potansiyeli yıllık 50 milyon tona ulaşacak.

  • 4 Demir İpek Yolu'nda 50 milyon ton yük taşınacak
    4 | 39

    Söz konusu projeyle Marmaray ve bu projeleri destekleyen diğer demiryolu projelerinin inşasıyla Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya çok büyük hacimde taşınabilecek yüklerin önemli bir bölümü Türkiye'de kalacak. Böylece Türkiye, uzun vadede milyarlarca dolar taşıma geliri elde edebilecek.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Demir İpek Yolu'nda 50 milyon ton yük taşınacak
    5 | 39

    Hattın hizmete alınmasıyla 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınacak. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak. Bölgeye gerek istihdam gerekse ticari açıdan canlılık getirecek proje, enerji sektöründeki Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje oldu.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 20
  • Misafir 14 Ekim 2017 Cumartesi 15:31
    Allah devletimize zeval vermesin.
  • Misafir 14 Ekim 2017 Cumartesi 11:03
    Ellerinize, kollarınıza ve yüreğinize sağlık.
  • Misafir 11 Ekim 2017 Çarşamba 17:59
    ne çalışıyorlar arkadaş!
Tüm yorumları göster(20)
Kalan karakter : 2000