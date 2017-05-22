Türkiye'den 'Orta Koridor' atağı

Çin'den Avrupa'ya uzanan ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni de bünyesinde barındıran orta koridorun uluslararası taşımacılıktaki önemine değinen Bakan Arslan, "Orta koridor, taşıma sürelerini kısaltacak, çok daha kolay ve çok daha ekonomik hale getirecek" dedi.
Bakan Arslan, Tarihi İpek Yolu Projesi'nin önemine işaret ederek, "Bu projenin amacı, Çin'den başlayarak Asya'daki, Orta Asya'daki yük hareketinin Avrupa'ya eriştirilmesi ve bu koridor üzerindeki bütün ülkelerin ulaştırma koridorlarını buna uygun hale getirmesi" diye konuştu.
"TAŞIMACILIK DAHA EKONOMİK OLACAK"
"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın yük taşıma süresini kısaltarak ticarete çok önemli katkı sağlayacağını ve özellikle taşımacılığın da ekonomik hale getirileceğini herkes kabul etti ve herkes vurguladı" diyerek sözlerine devam eden Bakan Arslan şu ifadeleri kullandı:
"Biz de ülke olarak dedik ki biz orta koridoru çok önemsiyoruz, bundan yararlanmak istiyoruz. Bu coğrafyadaki bütün ülkelerin yük hareketini kolaylaştırmak adına orta koridorun tamamlayıcısı olan bölünmüş yolları, demiryollarını, havaalanlarını ve bunları deniz limanlarına bağlamayı çok önemsiyoruz."
"BAKÜ-TİFLİS KARS DEMİRYOLU PROJESİ HAZİRAN SONUNDA BİTİYOR"
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin haziran sonunda tamamlanıp seferlere başlanacağını anımsatan Bakan Arslan, Türkiye'nin orta koridoru tamamlamasının diğer ülkelerin gündeminde de olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: