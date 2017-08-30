İŞ-YAŞAM

Milyarder Türklerin veliahtları

06 Mart 2017 Pazartesi, 13:03:58

Bazıları henüz 3 yaşında bile değil ama Türkiye ekonomisinin geleceği bu çocuklara bağlı...

  • 1 Milyarder Türklerin veliahtları
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    Koç Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç'un çocukları:  

  • 2 Milyarder Türklerin veliahtları
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    Esra Koç, Aylin Koç

    VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 950 MİLYON DOLAR

  • 3 Milyarder Türklerin veliahtları
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    Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un çocukları:  

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  • 4 Milyarder Türklerin veliahtları
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    Sadberk Leyla Koç, Kerim Rahmi Koç

    VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 750 milyon dolar    

  • 5 Milyarder Türklerin veliahtları
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    Esas Holding'in kurucularından Ali Sabancı'nın çocukları (Aynı zamanda Vuslat Doğan Sabancı'nın da çocuklarıdır):  

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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