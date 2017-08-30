İŞ-YAŞAM
Milyarder Türklerin veliahtları
06 Mart 2017 Pazartesi, 13:03:58 | Güncelleme: 30 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:28:45
Bazıları henüz 3 yaşında bile değil ama Türkiye ekonomisinin geleceği bu çocuklara bağlı...
-
1
1
|
181
Koç Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç'un çocukları:
-
2
2
|
181
Esra Koç, Aylin Koç
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 950 MİLYON DOLAR
-
3
3
|
181
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un çocukları:
-
4
4
|
181
Sadberk Leyla Koç, Kerim Rahmi Koç
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 750 milyon dolar
-
5
5
|
181
Esas Holding'in kurucularından Ali Sabancı'nın çocukları (Aynı zamanda Vuslat Doğan Sabancı'nın da çocuklarıdır):
-
6
6
|
181
Şevket Emrecan Sabancı, Kaan Ali Sabancı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
7
7
|
181
Esas Holding kurucularından Emine Sabancı Kamışlı'nın çocukları:
-
8
8
|
181
Fethi Kamışlı, Kerem Kamışlı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
9
9
|
181
Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in çocukları:
-
10
10
|
181
Haluk Akay Dinçer, Ceyda Dinçer
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 800 milyon dolar
-
11
11
|
181
Eski TUSİAD Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sabancı'nın çocukları:
-
12
12
|
181
Hacı Sabancı, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
13
13
|
181
Hakan ve Hacı Sabancı'nın kardeşi Kerim Sabancı, babası ile...
-
14
14
|
181
Sabancı Holding yönetim kurulu üyesi Sevil Sabancı'nın kızı:
-
15
15
|
181
Melisa Tapan
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 600 milyon dolar
-
16
16
|
181
DEMSA ve MEDIASA kurucularından Demet Sabancı Çetindoğan'ın çocukları:
-
17
17
|
181
Pırıl Çetindoğan, Merve Çetindoğan, Cevdet Çetindoğan
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 750 milyon dolar
-
18
18
|
181
Brisa Motor Sports'un kurucusu Ahmet Yakup Sabancı'nın çocukları:
-
19
-
20
20
|
181
Sabancı Holding Kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın torunu işkadını Sevgi Sabancı'nın çocukları:
-
21
21
|
181
İhsan Mashari, Serra Mashari
-
22
22
|
181
ABD'de kurduğu çeşitli şirketlerin yanında ABD Türk İş Adamları Ticaret Odası başkanı olan Murat Sabancı'nın oğlu:
-
23
-
24
24
|
181
Sabancı Holding ortaklarından Sevilay Sabancı'nın çocukları:
-
25
-
26
26
|
181
Teknosa yönetim kurulu üyesi Demir Sabancı'nın çocukları:
-
27
27
|
181
Oya Sabancı, Bora Sabancı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
28
28
|
181
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk çocukları:
-
29
29
|
181
Defne Şahenk
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 2.1 milyar dolar
-
30
30
|
181
Enka Holding kurucularından Şarık Tara'nın çocukları:
-
31
31
|
181
Leyla Tara Suyabatmaz(solda), Sinan Tara(sağda), Zeynep Tara Keyman (Çocuğu: Ahmet Keyman)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 2.4 milyar dolar
-
32
32
|
181
Şarık Tara'nın torunlarından Ahmet Keyman...
-
33
33
|
181
Şarık Tara'nın kızı Leyla Tara Suyabatmaz...
-
34
34
|
181
Enka Holding CEO'su Sinan Tara'nın çocukları:
-
35
35
|
181
Agah Mehmet Tara
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 1.2 milyar dolar
-
36
36
|
181
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı'nın çocukları:
-
37
37
|
181
Murat Eczacıbaşı, Sinan Eczacıbaşı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.5 milyar dolar
-
38
38
|
181
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın çocukları:
-
39
39
|
181
Emre Eczacıbaşı, Esra Eczacıbaşı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.5 milyar dolar
-
40
40
|
181
İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Sarper Eczacıbaşı'nın çocukları:
-
41
41
|
181
Ferit Sarper,Selin Sarper
Selin Sarper ailesiyle bir davette...
-
42
42
|
181
Eczacıbaşı Holding kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın yeğeni Nükhet Eczacıbaşı'nın oğlu:
-
43
43
|
181
Ali Atalık
Nüket Eczacıbaşı ve oğlu Ali Atalık...
-
44
44
|
181
Eczacıbaşı Holding kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın yeğeni Füsun Eczacıbaşı Güran'ın kızı:
-
45
-
46
46
|
181
Eczacıbaşı Holding kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın yeğeni Renin Ayşe Saffet Eczacıbaşı'nın çocukları:
-
47
47
|
181
Melih Egemen, Engin Egemen (Çocukları: Zuzanna Nazan ve Atilla Osman Egemen)
-
48
48
|
181
Yazıcılar Holding Kurucusu Kamil Yazıcı'nın çocukları:
-
49
49
|
181
Fazilet Yazıcı, Gülten Yazıcı, Nilgün Yazıcı, Gülşen Yazıcı, Hülya Elmalıoğlu, Osman Yazıcı, İbrahim Yazıcı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 575 milyon dolar
-
50
50
|
181
Yazıcılar Holding ortaklarından Osman Yazıcı'nın oğlu:
-
51
51
|
181
Kamil Yazıcı (Yazıcılar Holding Kurucusu Kamil Yazıcı ile aynı ismi taşıyan torunu Kamil Yazıcı)
-
52
52
|
181
Anadolu Grubu'nu bünyesinde bulunduran Yazıcılar Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yazıcı'nın çocukları:
-
53
-
54
54
|
181
Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın çocukları:
-
55
55
|
181
İzzet Özilhan, Türkan Özilhan Tacir, İpek Özilhan Özkan
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 400 milyon dolar
-
56
56
|
181
Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'ın çocukları:
-
57
57
|
181
Emine Özilhan (Resimde babasıyla beraber görülmekte)
Ela Özilhan
-
58
58
|
181
İzzet Özilhan'ın kızı Ela Özilhan ve annesi Yasemin Ergene
-
59
59
|
181
Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın kızı İpek Özilhan Özkan'ın kızı:
-
60
60
|
181
Lal Özkan (Resimde annesiyle beraber görülmekte)
-
61
61
|
181
Doğan Tv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ev TÜSİAD eski başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın çocukları:
-
62
62
|
181
Aydın Doğan Yalçındağ, Metin Alihan Yalçındağ
-
63
63
|
181
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı'nın çocukları:
-
64
64
|
181
Ayşenaz Faralyalı, Melisa Sema Faralyalı (Fotoğraftaki)
-
65
65
|
181
Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Doğan Boyner'in kızı:
-
66
66
|
181
Yasemin Boyner (fotoğraftaki), Ela Boyner
-
67
67
|
181
Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı'nın çocukları( Aynı zamanda Ali Sabancı'nın da çocuklarıdır):
-
68
68
|
181
Kaan Ali Sabancı, Şevket Emrecan Sabancı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
69
69
|
181
Çukurova Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet'in kızı:
-
70
70
|
181
Nazlı Karamehmet
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 500 milyon dolar
-
71
71
|
181
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun çocukları:
-
72
72
|
181
Ali Ege Ağaoğlu(ortada), Sena Ağaoğlu(sağda), Alican Ağaoğlu(solda), Mertcan Ağaoğlu
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1 milyar dolar
-
73
73
|
181
Ali Ağaoğlu'nun eski eşlerinden Ayten Alpar'dan olan oğlu Mertcan Ağaoğlu
-
74
74
|
181
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın çocukları:
-
75
75
|
181
Mert Turgut Çalık, Mahmut Can Çalık (fotoğraftaki)
Ahmet Çalık’ın Mert Turgut ve Mahmut Can dışında iki oğlu daha var
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.4 milyar dolar
-
76
76
|
181
BİM Şirketler Grubu'nun en büyük bireysel hissedarı Mustafa Latif Topbaş'ın çocukları:
-
77
77
|
181
Fatma Zehra Topbaş, Fatma Hande Topbaş, Mahmud Muhammed Topbaş, Musa Topbaş
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1 milyar dolar
-
78
78
|
181
iba ve Fina şirketler grubu Yönetim Kurulu başkanı Hüsnü Özyeğin'in Çocukları:
-
79
79
|
181
Murat Özyeğin
Ayşecan Özyeğin
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 3 milyar dolar
-
80
80
|
181
Fiba ve Fina Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin'in çocukları:
-
81
81
|
181
Lal Özyeğin(solda), Ege Özyeğin(sağda), Yaz Özyeğin
-
82
82
|
181
Hüsnüy Özyeğin'in kızı Ayşecan Özyeğin Oktay'ın üç erkek çocuğu bulunuyor:
-
83
83
|
181
Turcas Petrol ve Petkim'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy'un çocukları:
-
84
84
|
181
Batu Aksoy, Banu Aksoy Tarakçıoğlu
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 400 milyon dolar
-
85
85
|
181
Erdal Aksoy'un kızı Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun oğlu:
-
86
-
87
87
|
181
Batu Aksoy'un ise eşi Gözde Aksoy ile evliliğinden bir çocuğu bulunuyor.
-
88
88
|
181
MNG Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal'ın çocukları:
-
89
89
|
181
Murathan Günal, Merve Günal
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.6 milyar dolar
-
90
90
|
181
Ömer Sabancı'nın yeğenleri:
-
91
91
|
181
Burak Sabancı, Faruk Sabancı
-
92
92
|
181
IC-İçtaş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'in çocukları:
-
93
93
|
181
Fırat Çeçen (solda), Murat Çeçen, Serhat Çeçen (sağda), Mehmet Salih Çeçen
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 500 milyon dolar
Murat Çeçen'nin üç çocuğu bulunuyor
Serhat Çeçen'in iki kız çocuğu bulunuyor
Fırat Çeçen 1 çocuk babası
-
94
94
|
181
Limak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in çocukları:
-
95
95
|
181
Ebru Özdemir Kışlalı, Batuhan Özdemir
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.6 milyar dolar
-
96
96
|
181
Ebru Özdemir Kışlalı'nın çocukları:
Levent Metin Kışlalı, Burcu Kışlalı
-
97
97
|
181
TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın çocukları:
-
98
98
|
181
Pelin Akın(sağda), Selim Akın(solda), Zeynep Akın
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1 milyar dolar
-
99
99
|
181
Selim Akın'ın iki çocuğu var
-
100
100
|
181
The Marmara Otelleri ve Kiska İnşaat'ın sahibi Kağan Gürsel'in çocukları:
-
101
101
|
181
Defne Gürsel, Aslan Gürsel
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 475 milyon dolar
-
102
102
|
181
Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkan Yardımcısı Sezai Bacaksız'ın çocukları:
-
103
103
|
181
Serhan Bacaksız, Serdar Bacaksız
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.6 milyar dolar
-
104
104
|
181
MV Holding Kurucusu Murat Vargı'nın kızları:
-
105
105
|
181
Banu Vargı Tümay(fotoğraftaki), Yasemin Vargı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1 milyar dolar
-
106
106
|
181
Banu Vargı Tümay iki çocuk annesi
-
107
107
|
181
Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Erol Çarmıklı'nın çocukları
-
108
108
|
181
Gürhan Çarmıklı(solda), Gözde Çarmıklı(ortada), Gürol Çarmıklı(sağda)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
109
109
|
181
Gözde Çarmıklı’nın çocukları:
Kiana Çarmıklı, Pars Çarmıklı
-
110
110
|
181
Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı'nın çocukları:
-
111
111
|
181
Sabri Çarmıklı, Gaye Çarmıklı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
112
112
|
181
Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mehmet Oğuz Çarmıklı'nın çocukları
-
113
113
|
181
Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
114
114
|
181
Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan bir çocuk annesi
-
115
115
|
181
Alexico Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzak Şenbahar'ın çocukları
-
116
116
|
181
Alexi Şenbahar, Oliver Şenbahar
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 milyon dolar
-
117
117
|
181
Abdi İbrahim Yönetm Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu
-
118
118
|
181
İbrahim Barut (solda)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 750 milyon dolar
-
119
119
|
181
UNIT Investment Patronu Ünal Aysal'ın çocukları
-
120
120
|
181
Ceyla Aysal Kırklar(ortada), Ala Aysal Şirin(solda), Alin Aysal(sağda)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 900 milyon dolar
-
121
121
|
181
Ceyla Aysal Kırklar'ın çocukları:
Aslan Kırklar, Kaan Ünal Mızraklı
-
122
122
|
181
Ala Aysal Şirin'in çocukları:
Aksel Şirin, Arman Şirin
-
123
123
|
181
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Aksoy’un çocukları:
-
124
124
|
181
Talip Altuğ Aksoy(solda), Tuğban İzzet Aksoy(sağda)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 400 milyon dolar
-
125
125
|
181
Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat'ın çocukları:
-
126
126
|
181
İbrahim Hattat(solda), İpek Hattat(ortada), İlçim Hattat Kılıç(sağda)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 600 milyon dolar
-
127
127
|
181
İbrahim Hattat 3 çocuk babası
-
128
128
|
181
Saray Halı’nın patronu Necati Kurmel'in çocukları:
-
129
129
|
181
Ahmet Kurmel, Setenay Kurmel, Meliha Erkul, Berna Kurmel
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 450 milyon dolar
Berna Kurmel'in çocuğu: Ezgi Can
-
130
130
|
181
Yıldız Holding hissedarı Ahmet Özokur'un çocukları:
-
131
131
|
181
Yusuf Özokur, Vera Özokur
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 600 MİLYON DOLAR
-
132
132
|
181
Yıldız Holding hissedarı Ahsen Özokur'un çocukları:
-
133
133
|
181
Ahmet Özokur, Ömer Özokur
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 380 MİLYON DOLAR
-
134
134
|
181
Yıldız Holding hissedarı Orhan Özokur'un çocukları
-
135
135
|
181
Ahmet Özokur, Ömer Özokur
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 320 MİLYON DOLAR
-
136
136
|
181
Rönesans İnşaat’ın sahibi Erman Ilıcak’ın üç çocuğu var
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 2.3 MİLYAR DOLAR
-
137
137
|
181
LC Waikiki’nin hissedarı Mustafa Küçük iki çocuk babası
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.9 MİLYAR DOLAR
-
138
138
|
181
LC Waikiki hissedarı Şefik Yılmaz Dizdar’ın iki çocuğu bulunuyor
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.2 milyar dolar
-
139
139
|
181
Yakın Doğu Üniversitesi’nin patronu Suat Günsel’in çocukları
-
140
140
|
181
İrfan S. Günsel(solda), Aziz Günsel, Cemre Günsel(sağda)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.7 MİLYAR DOLAR
-
141
141
|
181
Cemre Günsel’in çocuğu: Özay Günsel
-
142
142
|
181
Zorlu Holding hissedarı Zeki Zorlu’nun çocukları
-
143
143
|
181
Olgun Zorlu(solda), Selen Zorlu Melik(sağda)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 450 MİLYON DOLAR
-
144
144
|
181
Zorlu Holding hissedarı Olgun Zorlu, iki çocuk babası
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 875 MİLYON DOLAR
-
145
145
|
181
Acıbadem Sağlık Grubu Hissedarı Mehmet Ali Aydınlar’ın çocuğu:
-
146
146
|
181
Zeynep Aydınlar Eröğüt
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 1.2 MİLYAR DOLAR
-
147
147
|
181
Ağaoğlu İnşaat issedarı Hüseyin Avni Ağaoğlu’nun çocukları:
-
148
148
|
181
Hakkı Ağaoğlu(solda), Onur Ağaoğlu(sağda)
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 550 MİLYON DOLAR
-
149
149
|
181
Diler Holding hissedarı Fatma Tuba Yazıcı’nın çocukları:
-
150
150
|
181
Ömer Mustafa Yazıcı, Samim Yazıcı, Eren Sami Yazıcı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1 MİLYAR DOLAR
-
151
151
|
181
Nevada Corp’un sahipleri Fatih ve Eren Özmen’in çocukları
-
152
152
|
181
Eda Özmen, Kerem Özmen
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 1.6 MİLYAR DOLAR
-
153
153
|
181
Sabancı Holding hissedarı Çiğdem Sabancı Bilen’in çocukları:
-
154
154
|
181
Gizem Bilen(fotoğraftaki), Gözdem Bilen
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 700 MİLYON DOLAR
-
155
155
|
181
YASA Holding’in hissedarı Yalçın Sabancı’nın çocukları
-
156
156
|
181
İlhan Sabancı, Emirhan Sabancı, Aysen Sabancı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 650 MİLYON DOLAR
-
157
157
|
181
İlhan Sabancı’nın çocuğu: Yalçın Sabancı
-
158
158
|
181
Abdi İbrahim İlaç’ın yönetim kurulu üyesi Nesrin Esirtgen’in çocuğu:
-
159
159
|
181
Cenan Esirtgen
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 400 MİLYON DOLAR
-
160
160
|
181
Comodo Group Yönetim Kurulu Başkanı Melih Abdulhayoğlu’nun çocukları:
-
161
161
|
181
Charles Memduh Abdulhayoğlu, Alexander Melih Abdulhayoğlu, Seline Lesley Abdulhayoğlu
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 700 MİLYON DOLAR
-
162
162
|
181
Tosyalı Holding hissedarı Fuat Tosyalı’nın çocukları:
-
163
163
|
181
Şerif Tosyalı, Şeyda Tosyalı
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 550 MİLYON DOLAR
-
164
164
|
181
Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un çocukları:
-
165
165
|
181
Emre Torun, Zeynep Torun Dural
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 550 MİLYON DOLAR
-
166
166
|
181
Es Mali Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın çocukları:
-
167
167
|
181
Özer Sancak, Ayşegül Sancak, Ali Sancak
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 500 MİLYON DOLAR
-
168
168
|
181
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in çocukları:
-
169
169
|
181
Ahmet Cengiz, Dilek Cengiz, Zeynep Cengiz, Hülya Cengiz
-
170
170
|
181
STFA’nın en büyük hissedarı Tomris Taşkent’in(ortada) çocukları:
-
171
171
|
181
Sezai Taşken, Nur Taşken, Alp Taşkent
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 500 MİLYON DOLAR
-
172
172
|
181
Timur Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur’un tek çocuğu var
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 450 MİLYON DOLAR
-
173
173
|
181
Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ve Suna Kıraç’ın çocuğu:
-
174
174
|
181
İpek Kıraç
VELİAHTI OLDUĞU TOPLAM SERVET: 2.4 MİLYAR DOLAR (2 milyar doları Suna Kıraç’tan, 400 milyon doları İnan Kıraç’tan)
-
175
175
|
181
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Kocabıyık’ın çocukları:
-
176
176
|
181
Defne Kocabıyık, Levent Kocabıyık
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 400 MİLYON DOLAR
-
177
177
|
181
Borusan Holding hissedarı Fatma Zeynep Hamedi’nin çocuğu:
-
178
178
|
181
Leyla Hamedi
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 400 MİLYON DOLAR
-
179
179
|
181
Select Group Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu’nun tek çocuğu var:
VELİAHTI OLDUĞU SERVET: 400 MİLYON DOLAR
-
180
180
|
181
OPET’in kurucularından Fikret Öztürk’ün çocukları:
-
181
181
|
181
Ali Şafak Öztürk, Ufuk Öztürk, Filiz Öztürk
VELİAHTI OLDUKLARI SERVET: 400 MİLYON DOLAR