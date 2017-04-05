İŞ-YAŞAM
Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
13 Mart 2017 Pazartesi, 13:42:30 | Güncelleme: 05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:46:06
HABERTURK.COM
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25 yaşındaki Jack Morris ve Lauren Bullen işlerini bırakıp sırt çantasıyla gezmeye başlayarak milyoner oldu.
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Sosyal medyanın en gözde çiftlerinden biri olan ikili, yola çıkmadan önce sıradan işlerle ilgileniyordu.
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Jack Morris, 17 yaşında okulu bıraktıktan sonra çalışma hayatına atılmış.
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Sabah 9 ve akşam 5 arasında halı satıcılığı yapan Morris, biriktirdiği parayla Bangkok'a tek yön bir bilet aldı ve hayatı değişti.
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Yanına sadece sırt çantası alan ve derme çatma otellerde konaklayan Morris, birkaç ay sonra parasız kalsa da pes etmemiş.
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Ülkesine dönmenin eşiğindeyken açtığı Instagram hesabıyla gezilerindeki fotoğrafları paylaşmaya başlayan Morris'in şansı açılmış ve takipçi sayısı artınca reklam teklifleri almaya başlamış.
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Şu an 2 milyon takipçisi olan Jack Morris, paylaştığı fotoğraflarda markaları etiketlemek için en az 9 bin $ alıyor.
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2016 yılında sponsorla Fiji'ye giden Jack Morris, hayatının aşkı Lauren Bullen ile de bu sayede tanışmış.
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Bullen de benzer şekilde işini bırakıp seyahate çıkanlardan. 1.5 milyon takipçisi olan Bullen, bir resim için en az 7 bin 500 dolar alıyor.
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Şimdi evli olan çift gezmediği zaman Endonezya'nın gözde tatil şehri Bali'de yaşıyorlar.
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Çiftin, Bullen'ın doğum günü için gittiği Kenya'da zürafalarla birlikte yaptığı sosyal medyayı sallamıştı.
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Binlerce insanın hayalini süsleyen yaşamlarıyla manşetlerden düşmeyen çiftin gençlere tavsiyesi de net.
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Planlama yapmadan, tek yön bir uçak biletiyle merak ettiklere gitmelerini ve sosyal olmaları gerektiğini söylüyorlar.
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Çiftin sadece tanıştıktan sonraki yıllık kazançları 2 milyon doların üzerinde.
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Fakat bu dünyada yalnız değiller. Onlar gibi interneti ve sosyal medyayı iyi kullanarak zengin olan diğer fenomenler ve yıllık kazançları şöyle.
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Danielle Bernstein - 600 bin $
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Julia Sarinana - 800 bin $
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Jason Stein - 1.2 milyon $
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Cameron Dallas - 1.2 milyon $
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Samuel de Luque (Vegetta777) - 1.3 milyon $
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Jane Aldridge - 1.5 milyon $
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Taylor Caniff - 1.5 milyon $
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Fernando Flores (Fernanfloo) - 1.6 milyon $
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Logan Paul - 1.6 milyon $
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Julia Engel - 1.8 milyon $
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Ryan Higa (NigaHiga) - 1.9 milyon $
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Jenna Marbles - 2 milyon $
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Page Kennedy - 2 milyon $
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Hayes Grier - 2.1 milyon $
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Michelle Herrera (ihascupquake) - 2.4 milyon $
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Ruben Gunderson (ElRubiousOMG) - 2.5 milyon $
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Rosanna Pansino - 2.5 milyon $
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Andrew Bachelor (King Bach) - 2.8 milyon $
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Michelle Phan - 3 milyon $
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Nash Grier - 3.1 milyon $
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Whindersson Nunes - 3.25 milyon $
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Olajide Olatunji (KSI) - 3.5 milyon $
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Evan Fong (VanossGaming) - 4.1 milyon $
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Colleen Ballinger (Psycho Soprano) - 5 milyon $
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Rhett and Link - 5 milyon $
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Dude Perfect - 5.3 milyon $
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German Garmendia (holasoygerman) - 5.5 milyon $
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Mark Fischbach (Markiplier) - 5.5 milyon $
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Dan Middleton (DanTDM) - 5.7 milyon $
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Cara Delevingne - 6 milyon $
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Lindsey Stirling - 6 milyon $
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Sean MCLoughlin (Jacksepticeye) - 6.2 milyon $
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Tyler Oakley - 6.4 milyon $
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55
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Peter Shukoff & Lloyd Ahlquist (Epic Rap Battles) - 6.5 milyon $
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Lilly Singh (Superwoman) - 7.5 milyon $
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Roman Atwood - 8 milyon $
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Benny & Rafi Fine (TheFineBros) - 8.5 milyon $
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Chiara Ferragni - 12 milyon $
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Melissa Joan Hart - 14 milyon $
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Felix Arvild Ulf (PewDiePie) - 15 milyon $
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Bazı fenomenlerin Twitter'da reklam için mesaj başına istediği ücretler.
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Sandra Wilkinson - 7800 $
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Kim Kardashian - 10 bin $
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Dr. Drew Pinsky - en az 10 bin $
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Khloe Kardashian - 13 bin $