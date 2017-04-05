İŞ-YAŞAM
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri

13 Mart 2017 Pazartesi, 13:42:30 HABERTURK.COM

  • 1 Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
    1 | 70

    25 yaşındaki Jack Morris ve Lauren Bullen işlerini bırakıp sırt çantasıyla gezmeye başlayarak milyoner oldu.

  • 2 Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
    2 | 70

    Sosyal medyanın en gözde çiftlerinden biri olan ikili, yola çıkmadan önce sıradan işlerle ilgileniyordu.

  • 3 Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
    3 | 70

    Jack Morris, 17 yaşında okulu bıraktıktan sonra çalışma hayatına atılmış.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 6
  • Misafir 1 saat önce
    Bayrağımızı gördük ya yeter daha ne arıyosunuz :)
  • Misafir 3 saat önce
    hepsi algi oyunu..
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 09:16
    olmaz böyle sey dedim
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 09:11
    Türkler üretici ruhunu yakalayamadılar. Halen tüketici ruhu ile yaşamaya devam.
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 22:07
    bir tane türk göremedim.
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 17:54
    Al benden de o kadar dedim)
  • haberturk_takipcisi 13 Mart 2017 Pazartesi 15:53
    vay be dedim :|
Kalan karakter : 300