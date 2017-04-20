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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri

16 Mart 2017 Perşembe, 10:17:23

iMercer.com dünyanın en yaşanabilir şehirlerini sıraladı. Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi. İşte o liste...

  • 1 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri
    1 | 231

    231 Bağdat, Irak

  • 2 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri
    2 | 231

    230 Bangui, Orta Afrika Cumhuriyeti

  • 3 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri
    3 | 231

    229 San'a, Yemen

  • 4 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri
    4 | 231

    228 Port au Prince, Haiti

  • 5 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri
    5 | 231

    227 Hartum, Sudan

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YORUMLAR 10
  • Misafir 29 Mart 2017 Çarşamba 11:37
    YOZGAT ?
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 13:35
    SAKARYA HEPSİNDEN GÜZEL
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 18:58
    Istanbul TC nin en modern ama en yasanir kenti olmadigna gore, bu Turkiye nin kentleri alinmamilar ve afrikanin gelismemis kentler bile bizden once?? Pek objektif bumadim,tartisilir.
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 11:34
    Hani Erzurum ?
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 11:32
    Gez dünyayı gör Konya'yı...
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 10:30
    araştırmayı yapan şirket nereli acaba england?
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 19:41
    Antalya hiç şüphesiz dünyanın en güzel şehridir. M. Kemal Atatürk
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 16:47
    1. Viyana :)
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 15:07
    o kadar güzel şehir var dünyada birincisi viyana mı? San Diego For Ever yada Niğde :)
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 14:23
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