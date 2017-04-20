İŞ-YAŞAM
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri
16 Mart 2017 Perşembe, 10:17:23 | Güncelleme: 20 Nisan 2017 Perşembe, 16:05:08
iMercer.com dünyanın en yaşanabilir şehirlerini sıraladı. Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi. İşte o liste...
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1
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2
2
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231
230 Bangui, Orta Afrika Cumhuriyeti
-
3
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4
4
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231
228 Port au Prince, Haiti
-
5
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6
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7
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8
8
|
231
224 Brazzaville, Kongo Cumhuriyeti
-
9
9
|
231
223 Kinşasa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
-
10
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11
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12
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13
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14
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15
15
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231
217 Ouagadougou, Burkina Faso
-
16
16
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231
216 Antananarivo, Madagaskar
-
17
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18
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19
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20
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21
21
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231
211 Aşkabat, Türkmenistan
-
22
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23
23
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231
209 Addis Ababa, Etiyopya
-
24
24
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231
208 Abican, Fildişi Sahilleri
-
25
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26
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27
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28
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29
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30
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31
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32
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33
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34
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35
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36
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37
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38
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39
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40
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41
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42
42
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231
189 Cibuti, Cibuti Cumhuriyeti
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43
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44
44
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231
188 Tegucigalpa, Honduras
-
45
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46
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47
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48
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49
49
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231
183 San Salvador, El Salvador
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50
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51
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52
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53
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54
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55
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56
56
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231
176 St. Petersburg, Rusya
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57
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58
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59
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60
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61
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62
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63
63
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231
169 Cidde, Suudi Arabistan
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64
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65
65
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231
166 Riyad, Suudi Arabistan
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66
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67
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68
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69
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70
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71
71
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231
161 Yeni Delhi, Hindistan
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72
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73
73
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231
159 Saraybosna, Bosna Hersek
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74
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75
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76
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77
77
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231
155 Guatemala City, Guatemala
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78
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79
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80
80
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231
152 Ho Chi Minh City, Vietnam
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81
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82
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83
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84
84
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231
147 Port of Spain, Trinidad ve Tobago
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85
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86
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87
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88
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89
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90
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91
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92
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93
93
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231
139 Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti
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94
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95
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96
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97
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98
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99
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100
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101
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102
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103
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104
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105
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106
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107
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108
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109
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110
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111
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112
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113
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114
114
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231
118 Rio de Janeiro, Brezilya
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115
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116
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117
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118
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119
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120
120
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231
112 Noumea, Yeni Kaledonya
-
121
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122
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123
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124
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125
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126
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127
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128
128
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231
104 Bandar Seri Begavan, Brunei
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129
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130
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131
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132
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133
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134
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135
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136
136
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231
96 Johannesburg, Güney Afrika
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137
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138
138
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231
94 Cape Town, Güney Afrika
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139
139
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231
93 Buenos Aires, Arjantin
-
140
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141
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142
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143
143
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231
89 Limassol, Güney Kıbrıs
-
144
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145
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146
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147
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148
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149
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150
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151
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152
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153
153
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231
79 Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
-
154
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155
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156
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157
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158
158
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231
74 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
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159
159
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231
73 Pointe-a-Pitre, Guadeloupe
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160
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161
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162
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163
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164
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165
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166
166
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231
66 Belfast, Birleşik Krallık
-
167
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168
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169
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170
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171
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172
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173
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174
174
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231
58 Aberdeen, Birleşik Krallık
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175
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176
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177
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178
178
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231
53 Glasgow, Birleşik Krallık
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179
179
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231
53 Birmingham, Birleşik Krallık
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180
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181
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182
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183
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184
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185
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186
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187
187
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231
45 Edinburgh, Birleşik Krallık
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188
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189
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190
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191
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192
192
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231
40 Londra, Birleşik Krallık
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193
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194
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195
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196
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197
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198
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199
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202
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203
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204
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205
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206
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207
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208
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209
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210
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211
211
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231
21 Lüksemburg, Lüksemburg
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212
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213
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214
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215
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216
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217
217
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231
15 Wellington, Yeni Zelanda
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218
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219
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220
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221
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222
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223
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224
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229
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230
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231