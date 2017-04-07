1915 Çanakkale Köprüsü 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
18 Mart 2017 Cumartesi, 06:15:59 | Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 12:02:37
AA
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: İnşallah cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne yetişecek bu köprü. Burada 10,5 milyar liralık önemli bir yatırım olacak, tahmin ediyorum 4 bine yakın kişi çalışacak
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Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.
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Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen ihaleyi, 2 Türk ve 2 Güney Koreli firmayla birlikte kazandıklarını hatırlattı.
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla köprünün temelinin atıldığını anımsatan Özdemir, Güney Koreli iş ortaklarıyla hükümet yetkililerinin projeye büyük önem verdiğini vurguladı.
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"MARMARA DENİZİ'NİN ETRAFINDA BİR RİNGİ TAMAMLAYACAK"
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Özdemir, köprünün ekonomi ve turizm açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu önemli bir proje. Çünkü, Marmara Denizi'nin içinde 3 köprü, iki denizin altından birisi demiryolu birisi karayolu olmak üzere 5 defa Asya'yı Avrupa'ya birleştirdik, bu 6'ncısı olacak. Bunun başka bir özelliği var; bu artık Marmara Denizi'nin etrafında bir ringi tamamlayacak.
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Avrupa'dan gelen turist veya herhangi bir ithal malzeme, İstanbul'a uğramadan doğrudan otoyollarla ve Çanakkale Köprüsü'yle Anadolu ve batı Anadolu'ya kolaylıkla ulaşacak. Bunun yanında, batı Anadolu Türkiye'nin önemli bir ihracat merkezi. Hem sebze hem sanayi üretimleri yönünden ve bunların da Avrupa'ya ihracatı söz konusu. İşte bu köprü vasıtasıyla Avrupa daha yakın olacak."
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Köprü inşaatında çok sayıda kişinin çalışacağını anlatan Özdemir, "Tahmin ediyorum 4 bine yakın kişi çalışacak. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, buradan geçen araç sayısı da hızla artacak" dedi.
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TEMELİ ATILDI, JAPONLARI TAHTINDAN İNDİRECEK!
Ayak açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli atıldı.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma törenini gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:
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Vatanın dört bir yanından buraya gelen şehitlerimiz 15'inde, 18'inde canları pahasına Çanakkale'nin geçilmez olduğunu kanıtladılar. Çanakkale'ye göz dikenler, Çanakkale geçilmez ama Çanakkale millet için her türlü geçilir. Bu mücadele çok büyük zorluklarla bir araya geldi.
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En büyük sorunumuz yoldu, Yemen'deki askerleri getirmek, seyahat etmek hep eziyete dönüşürdü. Yolculuk yapmak isteyenler limanlarda perişan olurdu. Denizyolu taşımacılığı hep yabancıların elindeydi. Yol ve ulaşım sıkıntısının bedelini bu millet çok ağır ödedi.
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Törene video konferans aracılığıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Emeği geçenlere, Koreli firma ve Türk firmaya huzurunuzda saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu temel atma töreni hayırlı olsun diyorum. " dedi
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İŞTE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDAKİ HERŞEY!
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Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale Boğazı’nı 2 bin 23 metre orta açıklıkla geçecek. Halihazırda dünyanın en uzun asma köprüsü Kobe’deki Akashi Kaikyo’nun ayak açıklığı 1991 metre. Dünyanın en uzun köprüleri arasında Türkiye’den ilk 10’da iki köprü daha yer alıyor. 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü 1.550 metrelik ayak açıklığı ile Çanakkale Köprüsü’nün dahil edilmediği listede dördüncü sırada yer alıyor.
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Yine 2016 yılında açılan, 1.408 metrelik ayak açıklığına sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1.090 metre ile yirmidördüncü, Şehitler Köprüsü ise (Boğaziçi ) 1.074 metrelik ayak açıklığı ile yirmisekizinci sırada yer alıyor.
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Avrupa ve Asya kıtalarını dördüncü kez birleştirecek Çanakkale 1915 Köprüsü’nün tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam uzunluğu ise 3 bin 860 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak.
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Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında Çanakkale 1915 Köprüsü’nün yanı sıra yapılacak 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üstgeçit yapılacak.
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10.3 MİLYAR LİRALIK PROJE
Köprü ve otoyol ihalesini 10.3 milyar lira bedel ve 16 yıl işletme süresiyle Daelim - Limak - SK - Yapı Merkezi kazanmıştı. Temel atma töreni Asya kıtasındaki Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkiinde yapılacak.
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İLK 10’DA TÜRKIYE’DEN ÜÇ KÖPRÜ YER ALACAK
10- YAVUZ SULTAN SULTAN SELIM - İstanbul - AÇILIŞ YILI: 2016
Uzunluğu: 2.164 metre - Ayak açıklığı: 1.408 metre
İstanbul Boğazı’nda 27 ayda 8.5 milyar liraya inşa edilen köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun 169kilometrelik kısmı 27 Ağustos 2016’da trafiğe açıldı.
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9- HUMBER - İngiltere - AÇILIŞ YILI: 1981
Uzunluğu: 2.220 metre- Ayak açıklığı: 1.410 metre
Ülkenin doğusunda yer alan, 152 metre yüksekliğinde ayaklara asılı olan köprüde dört şeritli otoyol, yaya kaldırımları ve bisiklet yolu bulunuyor.
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8- NANJING FOURTH YANGTZE - Çin - AÇILIŞ YILI: 2012
Uzunluğu: 5.437 metre - Ayak açıklığı: 1.418 metre
Çin’deki Yangtze Nehri üzerindeki ikinci köprü ayak açıklığı ile ülkedeki en uzun üçüncü köprü unvanına sahip. Köprü 6 şeritli yoldan oluşuyor.
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7- RUNYANG - Yangzhou/Çin - AÇILIŞ YILI: 2005
Uzunluğu: 3.566 metre - Ayak açıklığı: 1.490 metre
Yangtze Nehri üzerine inşa edilen köprünün inşaatına 2000 yılında başlandı. 700 milyon dolara mal olan köprü planlanan tarihten önce açıldı.
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6- YI SUN-SIN - Gwangyang/Güney Kore - AÇILIŞ YILI: 2012
Uzunluğu: 2.260 metre - Ayak açıklığı: 1.545 metre
Ülkenin güneyinde sık sık tayfun yaşanan bölgede inşa edilen köprü aerodinamik biçimi ile dikkat çekiyor. Köprü 5 yılda tamamlandı.
Uzunluğu: 3.911 metre - Ayak açıklığı: 1.991 metre
Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan köprü, dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip Akashi Boğazı’na yaklaşık 10 yılda inşa edildi.
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1- ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ - Çanakkale - AÇILIŞ TARİHİ: 2023
Toplam uzunluğu: 3.860 metre, ayak açıklığı 2.023 olacak.
Köprü Lapseki’nin Şekerkaya ve Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasına yapılacak. Köprüde 6 şerit bulunacak. Marmara Bölgesi’nin 5.köprüsü. Köprü ve otoyol bedeli 10.3 milyar lira, köprüden geçiş ücretinin otomobiller için 15 Euro +KDV olması planlanıyor.