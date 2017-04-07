1915 Çanakkale Köprüsü 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

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Özdemir, köprünün ekonomi ve turizm açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu önemli bir proje. Çünkü, Marmara Denizi'nin içinde 3 köprü, iki denizin altından birisi demiryolu birisi karayolu olmak üzere 5 defa Asya'yı Avrupa'ya birleştirdik, bu 6'ncısı olacak. Bunun başka bir özelliği var; bu artık Marmara Denizi'nin etrafında bir ringi tamamlayacak.