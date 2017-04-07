İŞ-YAŞAM
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

1915 Çanakkale Köprüsü 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

18 Mart 2017 Cumartesi, 06:15:59 AA

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: İnşallah cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne yetişecek bu köprü. Burada 10,5 milyar liralık önemli bir yatırım olacak, tahmin ediyorum 4 bine yakın kişi çalışacak

  • 1 1915 Çanakkale Köprüsü 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
    1 | 28

    Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

  • 2 1915 Çanakkale Köprüsü 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
    2 | 28

    Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen ihaleyi, 2 Türk ve 2 Güney Koreli firmayla birlikte kazandıklarını hatırlattı.

  • 3 1915 Çanakkale Köprüsü 4 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
    3 | 28

    Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla köprünün temelinin atıldığını anımsatan Özdemir, Güney Koreli iş ortaklarıyla hükümet yetkililerinin projeye büyük önem verdiğini vurguladı.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 21
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 18:42
    MOODY'S VE CHP NE DİYOR BU İŞE ACABA ÜLKE BATIYOR KRİZ VAR DİYORLARDI DA
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 18:39
    PAHALI DİYEN ARKADAŞLAR YÜZEREK GEÇMEK ÜCRETSİZ
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 18:23
    Ulan Yataırımların ardı arkası kesilmiyor ama bu chp zihniyetine sorsan ülke çöktü ey Allah'ım ya bunlar bu millete dertleri yok ki hizmet etsin hizmet edenler belli çalışanlar belli laf üretenler de belli ...
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 18:21
    Yaklaşık 60 TL imiş geçiş ücreti tabi 2023 te açılırsa bence daha erken açılır 2022 de açılabilir yetişir.galiba araç garantisi değilde bir miktar ödeyecekmiş devlet öyle daha iyi olmuş diyorlar.
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 18:19
    MUHTEŞEM GERÇEKTEN DÜNYA HARİKASI ! BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA BİR ADIM DAHA HEDEF 2023 HAYDİ DURMAK YOK YOLA DEVAM !!!
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 17:07
    NEDEN EURO ?? NEDEN TÜRK LİRASI DEĞİL ??
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 14:15
    DUR YOLCU SİLÜETİ köprünün denizdeki ayaklarına yapılmalı geçen gemiler her iki taraftada bunu görmeli harika olur yetkililerin dikkatine
  • haberturk_takipcisi 18 Mart 2017 Cumartesi 13:35
    Güçlenen Türkiye İçin Büyüyen Güzel Yatırımlar ve Hizmetler Bunlar. Helal Olsun!
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 13:13
    demiryolu geçişi için ayrı köprümü yapılacak ?
  • Misafir 18 Mart 2017 Cumartesi 11:58
    NEDEN AKP NEDEN RACEP TAYYİP ERDOĞAN BAZILARI ANLAMIŞTIR ARTIK HERHALDA
Kalan karakter : 300