1915 Çanakkale Köprüsü'nden son görüntüler yayımlandı
18.03.2017 - 06:15 | Güncelleme:
1915 Çanakkale Köprüsü'nün hem bölge hem de ülke ekonomisi, turizmi açısından büyük faydalar sağlayacak. Köprünün 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor
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Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, geçen yıl 18 Mart'ta düzenlenen törenle temeli atılan köprünün inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
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Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hem bölge hem de ülke ekonomisi, turizmi açısından büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi. Turan, köprünün, bölgenin ayağa kalkmasını sağlayacak çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. İki kıtanın ulaşımının zaman zaman özellikle hava şartları nedeniyle sorunlu hale gelebildiğini ifade eden Turan, "Bu nedenle de tarımımız, turizmimiz, sanayimiz bundan etkilenirdi. İstiyoruz ki köprümüz bir an önce bitsin ve buradaki tarıma, turizme ve sanayiye önemli bir katkı sağlasın" dedi.
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Turan, Çanakkale'deki yatırımları yakından takip ettiklerini, köprünün en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
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"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla beraber yatırımları takip ediyoruz, devam ettiriyoruz. Bugün köprüde gelinen noktada harika bir mühendislik örneği var. Dünyanın en uzun ayak aralığı olan bir köprüden bahsediyoruz ama bununla beraber konuyla ilgili mühendislik çalışmaları, rüzgar testleri yapılırken, rüzgara karşı tedbir için iki tabyalı planlanırken bir de simgesel bir çalışma yapıldı köprü için."
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"ÖRNEK BİR KÖPRÜDEN BAHSEDİYORUZ"
1915 Çanakkale Köprüsü'nün sıradan bir köprü olmadığını, "Çanakkale ruhuna" yakışır simgeler taşıyacağını anlatan Turan, şunları söyledi:
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"Bu çok estetik bir mühendislik çalışması haline geldi. Örneğin köprümüz klasik köprü rengi olan gri beton rengi değil, kırmızı-beyaz renk ile Türk bayrağını temsil edecek. İki ayak aralığı 2023 metre olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atıfta bulunmuş olacak. Bunların da ötesinde köprünün üst bağlantı noktaları, Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatmak için top mermilerini anlatan figürleri taşıyacak. Hem mühendislik hem simgesel olarak çok örnek bir köprüden, çok şık bir köprüden bahsediyoruz. Bu köprü, Türkiye'nin de dünyanın da en iyi ve en estetik, en güvenlikli köprülerinden birisi olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü simgelerin köprüsü olacak."
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON DURUM
Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak "1915 Çanakkale Köprüsü" tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak.
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Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek.
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2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. "2x3" şeritli olacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.
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Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Köprü, yap-işlet-devlet modeliyle "Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından inşa edilecek.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İNŞAATINDA DENİZE İNİLİYOR
Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firmanın yetkililerinden alınan bilgiye göre, 18 Mart 2017'de düzenlenen törenle temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan köprünün inşaatında bir yıl geride kaldı. Şantiye alanında yaklaşık bin işçinin görev aldığı çalışmalarda ilk olarak rüzgar testleri tamamlandı.
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Kara ve deniz sondaj çalışmalarının da başarıyla bitirilmesinin ardından kuru havuz çalışmalarına geçildi ve buradaki inşa süreci sona erdi. Köprü ayak temelleri için çalışmalara başlanırken, deniz dibindeki inceleme ve kontroller de başarıyla tamamlandı.Köprü ve bağlantılı otoyol inşası için bölgede kamulaştırma çalışmaları sürüyor.
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Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak "1915 Çanakkale Köprüsü" tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
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Denizde tören yapılacak18 Mart'ta Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi açıklarına getirilecek vinçle "Kule Temel Betonu ve Kule Kazık Çakım" töreni gerçekleştirilecek. Pazar günü yapılacak bu törenle köprünün Anadolu yakasında bulunan ayağının kazık çakımı yapılacak. Böylece "1915 Çanakkale Köprüsü"nün denizdeki inşa çalışmalarına da fiilen başlanmış olunacak.
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Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek. 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.
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"2x3" şeritli olacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.
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Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olacak köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.Köprü, yap-işlet-devlet modeliyle "Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından inşa edilecek.
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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE SON DURUM
Vali Orhan Tavlı, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Gelibolu Kuru Havuz Şantiyesine giden Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz'la beraber burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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Gelibolu Kuru Havuz Şantiyesinde, Karayolları Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, Proje Müdür Yardımcısı Öncü Gönenç, Şantiye İdari İşler Şefi Zeki Saka tarafından yapılan çalışmalar, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya aktarıldı. Valilik internet sitesinde Vali Tavlı'nın ziyaretine ilişkin fotoğrafların yanı sıra, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar ve bölgedeki son duruma ait havadan çekilen fotoğraflar da yayınlandı.
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Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına kurulacak köprünün 2023 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor.
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Köprü 2x3 şeritli olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Dev köprünün tabliyesi yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.
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325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 adet otoyol tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE NELER OLUYOR?
Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek.
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2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. "2x3" şeritli olarak trafiğe hizmet verecek köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ
Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olacak köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.
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Boğazın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprünün inşaatının başlamasıyla birlikte bölgedeki şantiye kurulum çalışmaları hızlandı. Kuru havuz imalatları kazı çalışmaları tamamlanıp grobeton ve seçme malzeme tesviye çalışmalarına ise devam ediliyor. Köprü kule kesonlarının oturacağı konumlarda deniz dibi tarama çalışmaları da tamamlandı. Asma köprüde ve otoyol güzergahında yapılacak proje çalışmaları ise görevli ekiplerce sürdürüyor. 19 Aralık'ta başlanan kamulaştırma çalışmaları ise sürüyor.
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"BÖLGEMİZİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMA TAŞIYACAK"
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yaptığı açıklamada, köprünün, Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taşıyacağını söyledi. Yılmaz, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek köprünün temelinin 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atıldığını hatırlatarak, bölgedeki sondaj çalışmalarının tamamlanmasıyla fiziki çalışmalara başlandığını söyledi.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki FORCE Technology Test Laboratuvarı'nda bir süre önce yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Rüzgar Tüneli testinin başarıyla tamamlandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
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"Köprümüz gün gün, adım adım tamamlanacak. Kara noktalarındaki işlemler devam ediyor. Rüzgar testini de köprü başarıyla tamamladı. Bölgemizde esen en kuvvetli rüzgarın katbekat üstü hızdaki rüzgara dayanabilecek bir güce sahip olacak bu köprü. Şu anda hem Avrupa kıtasındaki Gelibolu noktasında hem de Asya kıtasındaki Lapseki noktasında çalışmalar sürüyor. Gelibolu'da fiziki çalışmalarımız hızlandı. Lapseki'de de fiziki çalışmalar başlayacak."
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Yılmaz, ekiplerin bölgede şantiyelerin kurulacağı noktaları belirlediğine de değinerek, "Şantiyelerin kurulmasıyla birlikte harç karıştırılmaya başlanacak. Bunun beraberindeki süreçte köprünün inşasıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde başlamış olacak. Biz verilen tarihte köprünün tamamlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Çanakkale'ye bir boğaz köprüsü gerekliliğinin yaklaşık 30 yıldır konuşulduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
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Rüzgarlı havada ulaşım duruyordu, herkes isyan ediyordu. Çanakkale'de 30 yıldır 'boğaz köprüsü olması lazım, yapılması lazım' diyoruz. Ama nasip bugünlereymiş. Nasip AK Parti hükümetineymiş. Köprü lazım diye sürekli konuştuk. Bütün siyasetçiler konuştu. Yeni değil ki 30 yıldır sürekli konuşulan konuydu bu. Köprünün temelinin atılmasıyla beraber elbetteki bölgede faaliyette bulunan hem esnafımız hem de vatandaşımız büyük bir memnuniyet içinde. Bölgemize çok büyük katma değer kattı, katmaya da devam edecek.
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Hem Gelibolu tarafında hem de Lapseki tarafında her anlamda hareketlilik sağlayacak. Bu hareketlilikle beraber hem bölgenin turizmine, hem ekonomisine önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ
Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü için çalışmalar hem Avrupa hem de Asya yakasında tüm hızıyla sürüyor. Köprünün denizin içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu İlçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkisinde ise, karada sondaj çalışmaları yapılıyor.
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2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Temeli geçtiğimiz 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından törenle atılan 1915 Çanakkale Köprüsü için uzun süre denizde sondaj çalışmaları yapıldı.
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Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü için Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasındaki Gelibolu İlçesi ile Asya'daki Lapseki ilçelerinde çalışmalar da hızlandı.
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Köprü için ilk şantiye Gelibolu İlçesi Sütlüce mevkiinde kuruldu. Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, köprü inşaatının, ikisi Türk, ikisi Kore olmak üzere toplam dört firma tarafından ortaklaşa yapıldığını belirtti.
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Kaymakam Kılınçkaya, köprünün, Gelibolu'ya ekonomik bakımdan son derece fayda sağlayacağını ve deniz taşımacılığına olumsuz bir yönünün olmadığını da söyledi.
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KÖPRÜ AYAKLARI İÇİN KURU HAVUZ YAPIMI SÜRÜYOR
Köprünün ayaklarının yapımında kullanılacak Kuru Havuz çalışmalarının devam ettiği Sütlüce mevkiindeki şantiyede şuan için 110 kişinin çalıştığını ifade eden Kaymakam Hakan Kılınçkaya, şu açıklamalarda bulundu:
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"Köprü inşaatı, 24 saat esasına göre çift vardiya şeklinde tüm hızıyla devam ediyor. 170x270 ebatlarında, 15 metre derinliğinde kuru havuz yapımı sürüyor. Bu havuzlar deniz üzerinde yüzdürülerek köprü ayakları bu havuz içerisine inşa edilecektir. Özel niteliklere sahip, Lüksemburg'dan ithal edilen 3146 demir kazık ile kuru havuz yapılmaktadır. Bu yılsonuna kadar kuru havuz yapım işi bitirilecektir. Uzunluğu viyadüklerle birlikte 5.2 kilometre olacak köprünün, 2023'te bitirilmesi hedeflenmekte."
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TÜRKİYE'NİN PRESTİJ PROJESİ
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da yaptığı şu açıklamada bulundu:
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1915 Çanakkale Köprüsü, çok önemli, Türkiye'nin prestij, mega projelerinden birisi. Onun için uzun zamandır zemin etüdüyle ilgili olarak hem denizde, hem de karada çalışmalar yapıldı. Şuanda da bütün projeler çıktı, ona göre kamulaştırma yapılıyor.
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Kuru havuzların yapımı için öncelik verilen Gelibolu yakasına şantiye kuruldu ve o tarafta biraz daha yoğunluk var. Lapseki'ye kurulacak saç fabrikasıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. İlçemizin Sütlüce mevkisinde şuanda karada sondajlar devam ediyor. Yılbaşından itibaren Lapseki tarafında da çalışmalar başlamış olacak.
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DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK
1915 Çanakkale Köprüsü, ayakları arasındaki açıklık 2 bin 23 metre. Köprü bu özelliği ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak.
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Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsünün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edilmişti.
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Köprü için yapılan ihalede en düşük süreyi Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG teklif etmişti. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etmişti.
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Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek.
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Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ARSA FİYATLARINI 20 KAT ARTIRDI
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Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü son üç yılda bölgedeki arsa fiyatlarını 20 kata, konut ücretlerini ise 4 kata varan oranlarda artırdı.
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TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Lapseki ile Gelibolu'yu birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son 3 yılda bölgeye kattığı değer üzerine yaptıkları çalışma hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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Çanakkale Boğazı'nda inşa edilecek ilk köprü projesi özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün birinci derece etkilediği bölgelerin son dönemde yoğun talep gördüğünü dile getiren Maya, köprünün temelinin 18 Mart'ta atıldığını hatırlattı.
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İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir hattı boyunca uzanacak otoyol güzergahı ve bu kapsamda inşa edilmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bölgenin gayrimenkul piyasasını etkileyen en önemli aktör haline geldiğini ifade eden Maya, projenin etkilerinin son 2 yıldır daha çok konuşulmaya başlandığını söyledi.
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Maya, "Ancak bölgede yaşanan değer değişimleri ve yatırımcıların bölgeye olan ilgisi son 10 yıllık döneme uzanıyor. 10 yıl içerisinde yapılan satış işlemlerinde, yatırım amaçlı satılan arsa ve tarlaların ikinci kez el değiştirdiği görülüyor." diye konuştu.
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Maya, yaptıkları araştırmalarda köprü güzergâhındaki arsaların fiyatlarının son üç yılda 20 kata varan oranlarda arttığını gördüklerini anlattı.
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Maya, "Ayrıca talebe göre arzın kısıtlı olduğu lokasyonlarda spekülatif bilgilerin sanal bir rant oluşturabileceği sebebiyle gayrimenkul alım satımlarında son 10 yıldaki değer değişimlerinin de dikkate alınmalı." uyarısında bulundu.
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Köprü ayaklarının yerinin belirlenmesiyle yatırımcıların projeden birinci derece etkilenen bölge kapsamında yer alan Kocaveli, Gazi Süleymanpaşa, Suluca, Kemikli Alan, Gökköy, Umurbey ve Kangırlı köylerine yoğunlaştığını belirten Maya, bölgede gerçekleşen yoğun talep sonrası tarla fiyatlarının 20'ye varan oranlarda arttığını vurguladı.
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Maya, "2014 yılında metrekaresi 5 TL'den satılan tarlaların, 2015 yılında 10 TL'den, 2016 yılında 25 TL'den ve şu anda 100 TL gibi ortalama birim fiyatlardan satılıyor." dedi.
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"KONUT FİYATLARI 4'E KATLANDI"
Maya, Lapseki ilçe merkezinin yaklaşık 2,5 kilometre güneyinde yer alacak olan köprünün Lapseki ile Çanakkale merkez ilçesi arasında yer alan bölgelerde konut satışlarını da etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:
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"Lapseki ilçe merkezinde 2014'te konutların metrekaresi ortalama 500 TL iken şu anda 2 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bu bölgelerde konut imarlı arsaların metrekaresi ise halen 400-650 TL aralığında satılıyor.
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Çanakkale Bölgesi'nde köprü ve otoyol güzergahı boyunca Çan ilçesine kadar uzanan aks ise ikinci derece talep gören bölge olarak öne çıkıyor. Lapseki ilçesinde Hacıgelen, Karaömerler, Akçaalan, Balcılar, Elçialan köylerini ve Çan ilçesinde Dondurma, Bahadırlı, Büyükpaşa, Terzialan, Karakoca, Derenti köylerini kapsayan bölgede tarlaların metrekare fiyatlarının 10-20 TL arasında lokasyonuna göre değişim gösterdiği gözleniyor."
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TEMELİ ATILDI, JAPONLARI TAHTINDAN İNDİRECEK!
Ayak açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli 18 Mart'ta atıldı.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma törenini gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:
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Vatanın dört bir yanından buraya gelen şehitlerimiz 15'inde, 18'inde canları pahasına Çanakkale'nin geçilmez olduğunu kanıtladılar. Çanakkale'ye göz dikenler, Çanakkale geçilmez ama Çanakkale millet için her türlü geçilir. Bu mücadele çok büyük zorluklarla bir araya geldi.
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En büyük sorunumuz yoldu, Yemen'deki askerleri getirmek, seyahat etmek hep eziyete dönüşürdü. Yolculuk yapmak isteyenler limanlarda perişan olurdu. Denizyolu taşımacılığı hep yabancıların elindeydi. Yol ve ulaşım sıkıntısının bedelini bu millet çok ağır ödedi.
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Törene video konferans aracılığıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Emeği geçenlere, Koreli firma ve Türk firmaya huzurunuzda saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu temel atma töreni hayırlı olsun diyorum. " dedi
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İŞTE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDAKİ HERŞEY!
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Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale Boğazı’nı 2 bin 23 metre orta açıklıkla geçecek. Halihazırda dünyanın en uzun asma köprüsü Kobe’deki Akashi Kaikyo’nun ayak açıklığı 1991 metre. Dünyanın en uzun köprüleri arasında Türkiye’den ilk 10’da iki köprü daha yer alıyor. 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü 1.550 metrelik ayak açıklığı ile Çanakkale Köprüsü’nün dahil edilmediği listede dördüncü sırada yer alıyor.
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Yine 2016 yılında açılan, 1.408 metrelik ayak açıklığına sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1.090 metre ile yirmidördüncü, Şehitler Köprüsü ise (Boğaziçi ) 1.074 metrelik ayak açıklığı ile yirmisekizinci sırada yer alıyor.
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Avrupa ve Asya kıtalarını dördüncü kez birleştirecek Çanakkale 1915 Köprüsü’nün tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam uzunluğu ise 3 bin 860 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak.
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Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında Çanakkale 1915 Köprüsü’nün yanı sıra yapılacak 354 kilometrelik otoyolda 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üstgeçit yapılacak.
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10.3 MİLYAR LİRALIK PROJE
Köprü ve otoyol ihalesini 10.3 milyar lira bedel ve 16 yıl işletme süresiyle Daelim - Limak - SK - Yapı Merkezi kazanmıştı. Temel atma töreni Asya kıtasındaki Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkiinde yapılacak.
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İLK 10’DA TÜRKIYE’DEN ÜÇ KÖPRÜ YER ALACAK
10- YAVUZ SULTAN SULTAN SELIM - İstanbul - AÇILIŞ YILI: 2016
Uzunluğu: 2.164 metre - Ayak açıklığı: 1.408 metre
İstanbul Boğazı’nda 27 ayda 8.5 milyar liraya inşa edilen köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun 169kilometrelik kısmı 27 Ağustos 2016’da trafiğe açıldı.
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9- HUMBER - İngiltere - AÇILIŞ YILI: 1981
Uzunluğu: 2.220 metre- Ayak açıklığı: 1.410 metre
Ülkenin doğusunda yer alan, 152 metre yüksekliğinde ayaklara asılı olan köprüde dört şeritli otoyol, yaya kaldırımları ve bisiklet yolu bulunuyor.
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8- NANJING FOURTH YANGTZE - Çin - AÇILIŞ YILI: 2012
Uzunluğu: 5.437 metre - Ayak açıklığı: 1.418 metre
Çin’deki Yangtze Nehri üzerindeki ikinci köprü ayak açıklığı ile ülkedeki en uzun üçüncü köprü unvanına sahip. Köprü 6 şeritli yoldan oluşuyor.
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7- RUNYANG - Yangzhou/Çin - AÇILIŞ YILI: 2005
Uzunluğu: 3.566 metre - Ayak açıklığı: 1.490 metre
Yangtze Nehri üzerine inşa edilen köprünün inşaatına 2000 yılında başlandı. 700 milyon dolara mal olan köprü planlanan tarihten önce açıldı.
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6- YI SUN-SIN - Gwangyang/Güney Kore - AÇILIŞ YILI: 2012
Uzunluğu: 2.260 metre - Ayak açıklığı: 1.545 metre
Ülkenin güneyinde sık sık tayfun yaşanan bölgede inşa edilen köprü aerodinamik biçimi ile dikkat çekiyor. Köprü 5 yılda tamamlandı.
Uzunluğu: 3.911 metre - Ayak açıklığı: 1.991 metre
Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan köprü, dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip Akashi Boğazı’na yaklaşık 10 yılda inşa edildi.
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1- ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ - Çanakkale - AÇILIŞ TARİHİ: 2023
Toplam uzunluğu: 3.860 metre, ayak açıklığı 2.023 olacak.
Köprü Lapseki’nin Şekerkaya ve Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasına yapılacak. Köprüde 6 şerit bulunacak. Marmara Bölgesi’nin 5.köprüsü. Köprü ve otoyol bedeli 10.3 milyar lira, köprüden geçiş ücretinin otomobiller için 15 Euro +KDV olması planlanıyor.
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