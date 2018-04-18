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"Bu çok estetik bir mühendislik çalışması haline geldi. Örneğin köprümüz klasik köprü rengi olan gri beton rengi değil, kırmızı-beyaz renk ile Türk bayrağını temsil edecek. İki ayak aralığı 2023 metre olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atıfta bulunmuş olacak. Bunların da ötesinde köprünün üst bağlantı noktaları, Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatmak için top mermilerini anlatan figürleri taşıyacak. Hem mühendislik hem simgesel olarak çok örnek bir köprüden, çok şık bir köprüden bahsediyoruz. Bu köprü, Türkiye'nin de dünyanın da en iyi ve en estetik, en güvenlikli köprülerinden birisi olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü simgelerin köprüsü olacak."