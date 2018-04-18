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1915 Çanakkale Köprüsü'nden son görüntüler yayımlandı

18.03.2017 - 06:15 | Güncelleme:

1915 Çanakkale Köprüsü'nün hem bölge hem de ülke ekonomisi, turizmi açısından büyük faydalar sağlayacak. Köprünün 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor

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    Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, geçen yıl 18 Mart'ta düzenlenen törenle temeli atılan köprünün inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

     

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    Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hem bölge hem de ülke ekonomisi, turizmi açısından büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi. Turan, köprünün, bölgenin ayağa kalkmasını sağlayacak çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. İki kıtanın ulaşımının zaman zaman özellikle hava şartları nedeniyle sorunlu hale gelebildiğini ifade eden Turan, "Bu nedenle de tarımımız, turizmimiz, sanayimiz bundan etkilenirdi. İstiyoruz ki köprümüz bir an önce bitsin ve buradaki tarıma, turizme ve sanayiye önemli bir katkı sağlasın" dedi.

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    Turan, Çanakkale'deki yatırımları yakından takip ettiklerini, köprünün en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

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    "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla beraber yatırımları takip ediyoruz, devam ettiriyoruz. Bugün köprüde gelinen noktada harika bir mühendislik örneği var. Dünyanın en uzun ayak aralığı olan bir köprüden bahsediyoruz ama bununla beraber konuyla ilgili mühendislik çalışmaları, rüzgar testleri yapılırken, rüzgara karşı tedbir için iki tabyalı planlanırken bir de simgesel bir çalışma yapıldı köprü için."

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    "ÖRNEK BİR KÖPRÜDEN BAHSEDİYORUZ"

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün sıradan bir köprü olmadığını, "Çanakkale ruhuna" yakışır simgeler taşıyacağını anlatan Turan, şunları söyledi:

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 56
  • Misafir 16 Mart 2018 Cuma 12:41
    30 yıldır şantiyeciyim.. ilk defa resmi bir görüşmede idari işler şefinin katıldığını gördüm bu haberle.. Ne alaka ? Torpil çok büyük demek..
  • Misafir 17 Mart 2018 Cumartesi 11:12
    AMANDA AMAN NELERDE BİLİRMİŞ
  • Misafir 16 Mart 2018 Cuma 10:21
    lütfen çanakkalede köprü ile entegre demiryolunu da 2023te devreye sokalım..
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