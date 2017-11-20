İş-Yaşam

1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi

18.03.2017 - 06:15 | Güncelleme:

Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkisinde ise, karada sondaj çalışmaları yapılıyor. 2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak

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    Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü için çalışmalar hem Avrupa hem de Asya yakasında tüm hızıyla sürüyor. Köprünün denizin içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu İlçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkisinde ise, karada sondaj çalışmaları yapılıyor.

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  • 2 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi
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    2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Temeli geçtiğimiz 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından törenle atılan 1915 Çanakkale Köprüsü için uzun süre denizde sondaj çalışmaları yapıldı. 

     

  • 3 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi
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    Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü için Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasındaki Gelibolu İlçesi ile Asya'daki Lapseki ilçelerinde çalışmalar da hızlandı. 

  • 4 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi
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    Köprü için ilk şantiye Gelibolu İlçesi Sütlüce mevkiinde kuruldu. Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, köprü inşaatının, ikisi Türk, ikisi Kore olmak üzere toplam dört firma tarafından ortaklaşa yapıldığını belirtti. 

     

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  • 5 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi
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    Kaymakam Kılınçkaya, köprünün, Gelibolu'ya ekonomik bakımdan son derece fayda sağlayacağını ve deniz taşımacılığına olumsuz bir yönünün olmadığını da söyledi. 

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Yorumlar 25
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 21:20
    bizim vergilerimizle yapılan her şey ücretsiz olsun somüreye hayır
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 19:28
    4 kat değilde 100 binse 110 olmuştur o ev abartmasınlar
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 12:48
    İstemeyenler hazmedemeyenler yüzerek geçsinler
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