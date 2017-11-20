1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi

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1915 Çanakkale Köprüsü, çok önemli, Türkiye'nin prestij, mega projelerinden birisi. Onun için uzun zamandır zemin etüdüyle ilgili olarak hem denizde, hem de karada çalışmalar yapıldı. Şuanda da bütün projeler çıktı, ona göre kamulaştırma yapılıyor.