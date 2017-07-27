İŞ-YAŞAM
Dünyanın en zengin 100 insanı
21 Mart 2017 Salı, 01:46:46 | Güncelleme: 27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:53:17
HABERTURK.COM
-
1
1
|
130
DÜNYANIN EN ZENGİN 100 İNSANI
100- Viktor Vekselberg - 12.4 milyar dolar
metal, enerji - Rusya
-
2
2
|
130
99- Klaus-Michael Kuehne - 12.4 milyar dolar
gemi - Almanya
-
3
3
|
130
98- Carlos Alberto Sicupira - 12.5 milyar dolar
Alkol - Brezilya
-
4
4
|
130
97- Hans Rausing - 12.5 milyar dolar
işadam - İsveç
-
5
5
|
130
96- Ronald Perelman - 12.5 milyar dolar
finansçı - ABD
-
6
6
|
130
95- Philip Anschutz - 12.5 milyar dolar
yatırımcı - ABD
-
7
7
|
130
94- Charlene de Carvalho-Heineken - 12.6 milyar dolar
Heineken - Hollanda
-
8
8
|
130
93- Henry Sy - 12.7 milyar dolar
yatırım şirketi - Filipinler
-
9
9
|
130
92- Patrick Drahi - 13 milyar dolar
telekom - Fransa
-
10
10
|
130
91- Steve Cohen - 13 milyar dolar
yatırım fonları - ABD
-
11
11
|
130
90- Heinz Hermann Thiele - 13.1 milyar dolar
işadamı - ABD
-
12
12
|
130
89- Rupert Murdoch - 13.1 milyar dolar
gazete, TV - ABD
-
13
13
|
130
88- Andrey Melnichenko - 13.2 milyar dolar
kömür/gübre - Rusya
-
14
14
|
130
87- Robin Li - 13.3 milyar dolar
internet - Çin
-
15
15
|
130
86- Harold Hamm - 13.3 milyar dolar
petrol/gaz - ABD
-
16
16
|
130
85- Dietrich Mateschitz - 13.4 milyar dolar
Red Bull - Austria
-
17
17
|
130
84- Dilip Shanghvi - 13.7 milyar dolar
İlaçlar - Hindistan
-
18
18
|
130
83- Iris Fontbona - 13.7 milyar dolar
maden - Şili
-
19
19
|
130
82- Thomas Peterffy - 13.8 milyar dolar
Girişimci - ABD
-
20
20
|
130
81- German Larrea Mota Velasco - 13.8 milyar dolar
maden - Meksika
-
21
21
|
130
80- Stefano Pessina - 13.9 milyar dolar
İlaç - İtalya
-
22
22
|
130
79- Elon Musk - 13.9 milyar dolar
Tesla Motors - ABD
-
23
23
|
130
78- Wang Wenyin - 14 milyar dolar
maden, bakır ürünler - Çin
-
24
24
|
130
77- Vladimir Potanin - 14.3 milyar dolar
metal - Rusya
-
25
25
|
130
76- Pallonji Mistry - 14.3 milyar dolar
inşaat - İrlanda
-
26
26
|
130
75- Abigail Johnson - 14.4 milyar dolar ,
para yönetimi - ABD
-
27
27
|
130
74- Mikhail Fridman - 14.4 milyar dolar
petrol, banka, telekom - Rusya
-
28
28
|
130
73- Vagit Alekperov - 14.5 milyar dolar
petrol - Rusya
-
29
29
|
130
72- Marcel Herrmann Telles - 14.8 milyar dolar
Alkol - Brezilya
-
30
30
|
130
71- Azim Premji - 14.9 milyar dolar
yazılım servisi - Hindistan
-
31
31
|
130
70- Gina Rinehart - 15 milyar dolar
maden - Avustralya
-
32
32
|
130
69- Joseph Lau - 15 milyar dolar
gayrimenkul - Hong Kong
-
33
33
|
130
68- Thomas & Raymond Kwok - 15 milyar dolar
gayrimenkul - Hong Kong
-
34
34
|
130
67- Lee Kun-Hee - 15.1 milyar dolar
Samsung - Güney Kore
-
35
35
|
130
66- Alisher Usmanov - 15.2 milyar dolar
gümüş, telekom, yatırımcı - Rusya
-
36
36
|
130
65- Donald Bren - 15.2 milyar dolar
gayrimenkul - ABD
-
37
37
|
130
64- David & Simon Reuben - 15.3 milyar dolar
yatırımlar, gayrimenkul - Birleşik Krallık
-
38
38
|
130
63- Hinduja Ailesi - 15.4 milyar dolar
işadamı - Birleşik Krallık
-
39
39
|
130
62- Francois Pinault - 15.7 milyar dolar
lüks mallar - Fransa
-
40
40
|
130
61- Charoen Sirivadhanabhakdi - 15.8 milyar dolar
içecek, gayrimenkul - Thailand
-
41
41
|
130
60- Tadashi Yanai - 15.9 milyar dolar
moda perakende - Japonya
-
42
42
|
130
59- Wang Wei - 15.9 milyar dolar
kargo - Çin
-
43
43
|
130
58- Gennady Timchenko - 16 milyar dolar
petrol, gaz - Rusya
-
44
44
|
130
57- Vladimir Lisin - 16.1 milyar dolar
gümüş, nakliye - Rusya
-
45
45
|
130
56- Serge Dassault - 16.1 milyar dolar
işadamı - Fransa
-
46
46
|
130
55- Lakshmi Mittal - 16.4 milyar dolar -
gümüş - Hindistan
-
47
47
|
130
54- Carl Icahn - 16.6 milyar dolar
yatırımcı - ABD
-
48
48
|
130
53- Ray Dalio - 16.8 milyar dolar
işadamıs - ABD
-
49
49
|
130
52- Dieter Schwarz - 17 milyar dolar
perakende - Almanya
-
50
50
|
130
51- William Ding - 17.3 milyar dolar
online oyunlar - Çin
-
51
51
|
130
50- Alexey Mordashov - 17.5 milyar dolar
gümüş, yatırımcı - Rusya
-
52
52
|
130
49- Leonardo Del Vecchio - 17.9 milyar dolar
gözlük markası - İtalya
-
53
53
|
130
48- James Simons - 18 milyar dolar
işadamıs - ABD
-
54
54
|
130
47- Stefan Quandt - 18.3 milyar dolar
BMW - Almanya
-
55
55
|
130
46- Charles Ergen - 18.3 milyar dolar
satellite TV - ABD
-
56
56
|
130
45- Leonid Mikhelson - 18.4 milyar dolar
gaz, chemicals - Rusya
-
57
57
|
130
44- Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud - 18.7 milyar dolar
yatırımcı - Suudi Arabistan
-
58
58
|
130
43- Theo Albrecht, Jr. - 18.8 milyar dolar
Aldi, Trader Joe's - Almanya
-
59
59
|
130
42- Stefan Persson - 19.6 milyar dolar
H&M - İsveç
-
60
60
|
130
41- Paul Allen - 19.9 milyar dolar
Microsoft, yatırımcı - ABD
-
61
61
|
130
40- Laurene Powell Jobs - 20 milyar dolar
Apple, Disney - ABD
-
62
62
|
130
39- Len Blavatnik - 20 milyar dolar
işadamı - ABD
-
63
63
|
130
38- Susanne Klatten - 20.4 milyar dolar
BMW, pharmaceuticals - Almanya
-
64
64
|
130
37- Michael Dell - 20.4 milyar dolar
Dell computers - ABD
-
65
65
|
130
36 - Joseph Safra - 20.5 milyar dolar
bankacı - Brezilya
-
66
66
|
130
35- Georg Schaeffler - 20.7 milyar dolar
otomotiv - Almanya
-
67
67
|
130
35- Kjeld Kirk Kristiansen - 21.1 milyar dolar
Lego - Danimarka
-
68
68
|
130
34- Masayoshi Son - 21.2 milyar dolar
internet, telekom - Japonya
-
69
69
|
130
33- Mukesh Ambani - 23.2 milyar dolar
petrokimyasal, petrol & gaz - Hindistan
-
70
70
|
130
32- Lee Shau Kee - 24.4 milyar dolar
gayrimenkul - Hong Kong
-
71
71
|
130
31- Ma Huateng - 24.9 milyar dolar
internet media - Çin
-
72
72
|
130
30- George Soros - 25.2 milyar dolar
işadamı - ABD
-
73
73
|
130
29- Maria Franca Fissolo - 25.2 milyar dolar
Nutella, chocolates - İtalya
-
74
74
|
130
28 - Phil Knight - 26.2 milyar dolar
Nike - ABD
-
75
75
|
130
27 - John Mars - 27 milyar dolar
şeker - ABD
-
76
76
|
130
26- Jacqueline Mars - 27 milyar dolar
şeker - ABD
-
77
77
|
130
25- David Thomson - 27.2 milyar dolar
medya - Kanada
-
78
78
|
130
24- Beate Heister & Karl Albrecht Jr. - 27.2 milyar dolar
süper market- Almanya
-
79
79
|
130
23- Jack Ma - 28.3 milyar dolar
e-ticaret - Çin
-
80
80
|
130
22- Jorge Paulo Lemann 29.2 milyar dolar
alkol - Brezilya
-
81
81
|
130
21- Steve Ballmer - 30 milyar dolar
Microsoft - ABD
-
82
82
|
130
20- Sheldon Adelson - 30.4 milyar dolar
kumar- ABD
-
83
83
|
130
19- Li Ka-shing 31.2 milyar dolar
işadamı - Hong Kong
-
84
84
|
130
18- Wang Jianlin - 31.3 milyar dolar
gayrimenkul - Çin
-
85
85
|
130
17- Alice Walton 33.8 milyar dolar
Wal-Mart - ABD
-
86
86
|
130
16- Jim Walton - 34 milyar dolar
Wal-Mart- ABD
-
87
87
|
130
15- S. Robson Walton - 34.1 milyar dolar
Wal-Mart - ABD
-
88
88
|
130
14- Liliane Bettencourt - 39.5 milyar dolar
L'Oreal - Fransa
-
89
89
|
130
13- Sergey Brin - 39.8 milyar dolar
Google - ABD
-
90
90
|
130
12- Larry Page - 40.7 milyar dolar
Google - ABD
-
91
91
|
130
11- Bernard Arnault - 41.5 milyar dolar
LVMH - Fransa
-
92
92
|
130
10- Michael Bloomberg - 47.5 milyar dolar
Bloomberg - ABD
-
93
93
|
130
9- David Koch - 48.3 milyar dolar
işadamı - ABD
-
94
94
|
130
8- Charles Koch / 48.3 milyar dolar
işadamı - ABD
-
95
95
|
130
7-Larry Ellison / 52.2 milyar dolar
yazılım - ABD
-
96
96
|
130
6- Carlos Slim Helu / 54.5 milyar dolar
Telekom - Meksika
-
97
97
|
130
5- Mark Zuckerberg / 56 milyar dolar
Facebook - ABD
-
98
98
|
130
4- Amancio Ortega / 71.3 milyar dolar
Zara - İspanya
-
99
99
|
130
3- Jeff Bozos / 72.8 milyar dolar
Amazon.com - ABD
-
100
100
|
130
2- Warren Buffett / 75.6 milyar dolar
Berkshire Hathway - ABD
-
101
101
|
130
1- Bill Gates / 86 milyar dolar
Microsoft - ABD
-
102
102
|
130
TÜRK MİLYARDERLER
1940- Fatma Yazıcı - 1 milyar dolar
iş kadını - Türkiye
-
103
103
|
130
1940- Murat Vargı - 1 milyar dolar
telekom - Türkiye
-
104
104
|
130
1940- Mustafa Latif Topbaş - 1 milyar dolar
yiyecek, perakende - Türkiye
-
105
105
|
130
1940- Hamdi Akın - 1 milyar dolar
işadamı - Türkiye
-
106
106
|
130
1940- Ali İbrahim Ağaoğlu 1 milyar dolar
inşaat - Türkiye
-
107
107
|
130
1795- Deniz Şahenk - 1.1 milyar dolar
bankacılık, medya - Türkiye
-
108
108
|
130
1795- Mehmet Rüştü Başaran - 1.1 milyar dolar
bankacılık, gaz - Türkiye
-
109
109
|
130
1678- Mehmet Sinan Tara - 1.2 milyar dolar
inşaat - Türkiye
-
110
110
|
130
1678- Şefik Yılmaz Dizdar - 1.2 milyar dolar
moda perakende - Türkiye
-
111
111
|
130
1678- Mehmet Ali Aydınlar - 1.2 milyar dolar
hastane, Türkiye
-
112
112
|
130
1567- Ahmet Nazif Zorlu - 1.3 milyar dolar
işadamı - Türkiye
-
113
113
|
130
1468- Ahmet Çalık 1.4 milyar dolar
enerji, bankacılık, inşaat - Türkiye
-
114
114
|
130
1376- Faruk Eczacıbaşı 1.5 milyar dolar
ecza, işadamı - Türkiye
-
115
115
|
130
1376- Bülent Eczacıbaşı 1.5 milyar dolar
ecza, işadamı - Türkiye
-
116
116
|
130
1290- Nihat Özdemir - 1.6 milyar dolar
işadamı - Türkiye
-
117
117
|
130
1290- Mehmet Nazif Gunal - 1.6 milyar dolar
turizm, inşaat - Türkiye
-
118
118
|
130
1290- Turgay Ciner - 1.6 milyar dolar
işadamı, medya- Türkiye
-
119
119
|
130
1290- Sezai Bacaksız - 1.6 milyar dolar
işadamı - Türkiye
-
120
120
|
130
1234- Hamdi Ulukaya - 1.7 milyar dolar
Chobani yoğurt - Türkiye
-
121
121
|
130
1098- Filiz Şahenk - 1.9 milyar dolar
bankacılık, medya - Türkiye
-
122
122
|
130
1098- Mustafa Küçük - 1.9 milyar dolar
moda perakende - Türkiye
-
123
123
|
130
1030- Suna Kıraç - 2 milyar dolar
iş kadını - Türkiye
-
124
124
|
130
973- Ferit Faik Şahenk - 2.1 milyar dolar
bankacılık, medya - Türkiye
-
125
125
|
130
939- Mustafa Rahmi Koç - 2.2 milyar dolar
işadamı - Türkiye
-
126
126
|
130
896- Erman Ilıcak - 2.3 milyar dolar
inşaat - Türkiye
-
127
127
|
130
867- Şarık Tara - 2.4 milyar dolar
inşaat - Türkiye
-
128
128
|
130
867- Semahat Sevim Arsel - 2.4 milyar doalr
iş kadını - Türkiye
-
129
129
|
130
660- Hüsnü Özyeğin - 3 milyar dolar
işadamı - Türkiye
-
130
130
|
130
501- Murat Ülker - 3.7 milyar dolar
Gıda - Türkiye