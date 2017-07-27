İŞ-YAŞAM

Dünyanın en zengin 100 insanı

21 Mart 2017 Salı, 01:46:46 HABERTURK.COM

  • 1 Dünyanın en zengin 100 insanı
    1 | 130

    DÜNYANIN EN ZENGİN 100 İNSANI

    100- Viktor Vekselberg - 12.4 milyar dolar

    metal, enerji - Rusya

  • 2 Dünyanın en zengin 100 insanı
    2 | 130

    99- Klaus-Michael Kuehne - 12.4 milyar dolar

    gemi - Almanya

  • 3 Dünyanın en zengin 100 insanı
    3 | 130

    98- Carlos Alberto Sicupira - 12.5 milyar dolar

    Alkol - Brezilya

  • 4 Dünyanın en zengin 100 insanı
    4 | 130

    97- Hans Rausing - 12.5 milyar dolar

    işadam - İsveç

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Dünyanın en zengin 100 insanı
    5 | 130

    96- Ronald Perelman - 12.5 milyar dolar 

    finansçı - ABD

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 17
  • Misafir 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:34
    zenginin malı züğürtün çenesi yorar derdi dedem.
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 13:01
    bana ne cokta onemliydi
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 20:20
    Vay anam
Tüm yorumları göster(17)
Kalan karakter : 2000