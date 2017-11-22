Çukurova'dan Avrupa ülkelerine yılda 200 ton kurbağa bacağı gönderiliyor

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Kurbağa avcılığının babadan oğula geçen bir meslek olduğunu belirten Demircan, "Meslek babamızdan kaldı, başka işlere de gittik ama olmadı bizim kurbağa toplayıcılığı bir miras gibi… Dünyanın en zor işi belki de bizim işimiz. Emeğimizin karşılığı hiç yok.