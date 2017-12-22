Firma, iki yeni çeşit domatesi piyasaya sürdü. 'Gülköy' ve 'gülpembe' adı verilen domatesler, şekli ve tadı bakımından köy domatesine yakınlığı nedeniyle tüketiciden ilgi görüyor. Şirketin ikinci nesil üyelerinden moleküler biyolog Güray Yüksel, yakın zamana kadar ıslah programlarını üreticinin belirlediğini söyledi.
Üreticinin, sektöre yön verdiği dönemden tüketicinin yön vermesine geçildiğini kaydeden Yüksel, "Son zamanlarda tüketici, lezzet konusunda taleplerini iletmeye başladı. Tüketici, domateste köy lezzeti aradığından buna yönelik ıslah programlarına geçtik" dedi.
LEZZETLİ, TÜKETİCİ İLGİLİ
Köy domateslerine ve pembe domateslere ağırlık verdiklerini anlatan Güray Yüksel, çalışmaların sonucunda tescillenmiş ürünlerin ortaya çıktığını söyledi. 'Gülköy' ve 'gülpembe'nin yeni çıkan domates çeşitleri olduğunu belirten Yüksel, 'gülpembe'nin pazarlarda yerini aldığını, 'gülköy'ün ise yeni tescil aldığını kaydetti.
Yüksel, "Tüketici, köy tadı arıyordu. Biz de 'Nerede kaldı o eski domatesler' karşılığını arıyorduk. Gülköy, köy domates ile pembe domatesin birleşiminden ortaya çıktı. Bu domateslerin kaynağı Anadolu. İki tür de çok lezzetli, tüketiciler ilgili. Pembe ve köy domatesini tüketenler tane domatesi es geçmeye başladı. Pembe ve köy domatesi, normal tane domatesin üstünde fiyata satılıyor. Üretiminde daha emek harcandığı için biraz daha pahalı diyebiliriz" diye konuştu.
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