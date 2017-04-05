Dünyanın en pahalı hediyeleri

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Zamana değer biçmek mümkün değil ama bakmak için 25 milyon $ ödemek kulağa biraz delilik gibi geliyor. Zaten akrep ve yelkovanı parlaklıktan görmek de hayli zor. Chopard marka bu saatte 15 karatlık bir pembe, 12 karatlık bir mavi ve 11 karatlık bir beyaz elmas var. 163 karatlık sarı ve beyaz pırlantalarla bezenmiş.