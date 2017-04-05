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Dünyanın en pahalı hediyeleri

25 Mart 2017 Cumartesi, 18:20:14

İster çanta ister küpe... Dünyanın en pahalı sayılabilecek hediyeleri, görenleri şaşkına uğratıyor. Hediyeler arasında oyuncak ayıdan, timsah derisinden yapılan şemsiyeye kadar her şey var

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    Yağmurlu havalarda, rüzgâr da varsa metro önlerinde satılan 5 liralık şemsiyeler elde dağılabiliyor. Bir de Flavio Briatore ve Angelo Galasso tasarımı olan Timsah derisinden, 50 bin $ fiyatıyla yağmurda ıslanmayı tercih ettirebilecek hediyelik modeli var.

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