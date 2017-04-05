Dünyanın en pahalı hediyeleri

25 Mart 2017 Cumartesi, 18:20:14 | Güncelleme: 05 Nisan 2017 Çarşamba, 09:05:39
İster çanta ister küpe... Dünyanın en pahalı sayılabilecek hediyeleri, görenleri şaşkına uğratıyor. Hediyeler arasında oyuncak ayıdan, timsah derisinden yapılan şemsiyeye kadar her şey var
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Yağmurlu havalarda, rüzgâr da varsa metro önlerinde satılan 5 liralık şemsiyeler elde dağılabiliyor. Bir de Flavio Briatore ve Angelo Galasso tasarımı olan Timsah derisinden, 50 bin $ fiyatıyla yağmurda ıslanmayı tercih ettirebilecek hediyelik modeli var.
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Üzerinde 3.730 adet kristal bulunan bu elektrik süpürgesinin tasarımcısı Polonyalı modacı Lukasz Jemioa. Haute Couture için bile fazla sayılabilecek lükse sahip aletin fiyatı 15 bin € ve sınırlı sayıda hediye verilmesi için üretilmiş. Sınırsız üretilse hepimiz alırdık zaten.
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Oyuncak ayı aşırı zenginlerin eline düşünce altına dönüşebiliyor. Üstelik gözleri safir ve elmaslarla işlenen oyuncağın ağzı da altından. Neyse ki bu gereksiz oyuncak sadece 125 adet üretilmiş.
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İsveçli bir firmanın el yapımı seramik üzerine altın, deri, krom kaplamayla ürettiği, kristalle süslenmiş 100 bin dolarlık bu nargileler Körfez ülkelerinde büyük ilgi görüyor.
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Elmasın kokusu olmaz ama şişede havası olur. Clive Christian imzalı 'Imperial Majesty' parfümünün şişesinde 18 karat altın, 5 karat elmas var. Sadece 5 adet üretilmiş ve Bentley marka otomobille özel teslimat yapılıyor.
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Caner Erkin'in pembe otomobilinden daha kötüsü, Paris Hilton'un güzelim Bentley arabayı pembe yapmakla kalmayıp, bir de 220 bin dolar vererek kendine hediye ettiğini açıklayan garip bir karakterinin olduğunu göstermesi olabilir. Elmas jantlarını İstanbul asfaltında köpekler kovalasın.
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Yazın en keyifli ve ucuz sporlarından biri, sahilde mangaldan yer bulunursa bisiklet. Elektroniği lükse dönüştürmesiyle bilinen Londra merkezli bir şirket güzelim yarış bisikletini 24 ayarla altın ve elmasla kaplayarak 470.000 dolarlık bir hazineye dönüştürmüş. O paraya Caddebostan sahilindeki metruk ev satın alınır.
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Amerikalı medya ikonu Oprah Winfrey, çalışanlarına şükranlarını sunmak için bu transatlantiği 10 gün için kiraladı. 750 bin $'lık jestini alkışlamamak ayıp olur. Tabi bunun, 3 milyar dolarlık servetinin yanında lafı olmayacağını da belirtmek gerek.
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30 cm uzunluğundaki bu zokanın üzerinde 4573 tane 100 karat elmas var. Metal bölümde 1.2 kiloluk platinyum kullanıldığı için suya çabuk batıyor fakat bu zokayı kimin yuttuğu açıklanmadı.
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J.D. Salinger, edebiyatın en karakterli yazarlarından biri olarak ketumluğuyla bilinir. Hakkında genelde rivayetler var ama eminim evinde kullandığı klozeti 1 milyon $'a satmaya çalışan ve hediye olarak alan kişiyi yaşasa bir güzel paralardı.
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Mike Tyson, eşi Robin Givens'i rahat ettirmek için bu altın küveti almıştı. 1 sene evlilikten sonra 1989 yılında boşandılar. 2 milyon dolarlık altın küvetin akıbeti ise bilinmiyor.
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Çocukluğumuzun vazgeçilmez masa oyunlarından olan Monopoly, zamanında hepimizin içindeki Ağaoğlu'nu ortaya çıkarmasıyla bilinse de ucuz bir eğlenceydi. Koleksiyon amaçlı da olsa oyunu deri ve altından lükse dönüştüren tasarımcıya 2 milyon $ ile Bebek'ten gerçek villa alınabileceğini biri anlatmalı.
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Şov dünyasının en çok kazanan çifti için hediye vermek de zor zanaat. 2010 yılında Beyonce, eşi Jay Z için 41. yaş gününde 2 milyon dolara, dünyanın en hızlı arabası Bugatti Veyron Sport'u almıştı. Beyonce 2 sene sonra da 1282 elmas taşla süslü 5 milyon dolara bir Hublot saat hediye ederek sevgisini göstermeye devam ediyor. Paraya kıy artık Jay Z.
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Sapı altın telkarili yeşimden yapılan ve dekorasyonunda 153 zümrüt, 9 elmas kullanılan bıçak Buster Warenski tasarımı. Yapımı 10 yıl sürmüş,fiyatı 2.1 milyon $
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Ünlü aktristin eşi Richard Burton'dan aldığı mücevherler bir dönem medyanın manşetlerinden düşmezmiş. İçlerinde en özeli 40. doğum gününde aldığı, neredeyse her gün giydiği yaklaşık 3 milyon $ değere sahip 33 karatlık bu elmas yüzüktü. Fakat evliliklerini kurtarmaya yetmedi. İkisi de sonrasında ikişer kez daha nikahlandılar.
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Dubai'de dünyanın en uzun binası unvanına sahip Burj Khalifa'nın en üst katındaki penthouse daire, eşi tarafından aktrist Shilpa Shetty'ye evlilik yıldönümü için hediye edilmişti. Fiyatı bilinmiyor ama stüdyoların 4.5 milyon $ olduğu düşünülürse epey cömert bir hediye. Gerçi hanımefendiye küçük gelince sonradan elden çıkarıldı.
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Sultan Abdülhamit koleksiyonuna ait olduğu belirtilen fakat doğrulanmayan Doğu'nun Yıldızı isimli mücevher 94.8 karat elmastan. Cartier'nin yeniden işlediği elmas, baba Thomas Walsh tarafından McLean çiftine düğün hediyesi olarak verilmiş. O dönemki fiyatı 7.6 milyon $. Oysa şimdi Smithsonian müzerinde 250 milyon $'lık sigortası var.
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Victoria's Secret'in 10 milyon $ değerindeki Fantasy Bra adındaki bu sutyende 2 bin 900 beyaz pırlanta, 18 karat altın bulunuyor. Tam ortasında ise 80 karatlık armut biçiminde bir elmas. Yıkanamayan iç çamaşırı üretmek için fazlasıyla pahalı ve zahmetli.
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Holywood'un dillere destan aşkının hediyesi de dillere destan oldu. Angelina Jolie, eşi Brad Pitt'in 50. yaş gününde kalp şeklindeki Petra adasına 12.2 milyon $ ödedi.
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105.6 metrik karatlık, son olarak 21.6 gram ağırlığında ölçülmüş bilinen en büyük elmas. Raja Duleep Singh tarafından Kraliçe 2. Elizabeth'e hediye edilmişti. Kraliyet tâcında hâlen duruyor. Şimdi müzede sergilenen eserin değeri 13 milyon $.
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Zamana değer biçmek mümkün değil ama bakmak için 25 milyon $ ödemek kulağa biraz delilik gibi geliyor. Zaten akrep ve yelkovanı parlaklıktan görmek de hayli zor. Chopard marka bu saatte 15 karatlık bir pembe, 12 karatlık bir mavi ve 11 karatlık bir beyaz elmas var. 163 karatlık sarı ve beyaz pırlantalarla bezenmiş.
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Top Gun'da düşmanı patır patır indiren Tom Cruise'un, eşi Katie Holmes'a aldığı bu Gulfstream jet için ödediği para 20 milyon $. Bulutların üzerine çıkmak aşkı yükseltmeye yetmedi, 2012'de boşandılar.
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pandalar hayvanlar aleminin belki de en sevimlisi. Fotoğraftaki Ling-Ling ve Hsing Hsing isimli iki panda Çin tarafından, iyi niyet göstergesi olarak ABD başkanı Richard Nixon'a 1973 yılındaki ziyaretinde hediye edilmişi. Biçilen değer 63 milyon $
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Telefonunuzu düşürmek istemiyorsanız 95.5 milyon $ ödeyip arkasında pembe elmas olan altın iPhone 6 alabilirsiniz. Kredi kartınızda limit yoksa 48 milyon dolarlık mavi elmaslı ve platinyum ekonomik modeli de mevcut.
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Hintli işadamı Mukesh Ambani'nin eşini doğum gününde restorana götürecek hâli yok. 1 saatlik uçuş fiyatı 20 bin $ olarak 180 yolcu kapasiteli süperlüks jeti 77 milyon $ verip satın alarak 44. yaş günü hediyesi olarak sunmuş.
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Mukesh alır da biraderi Anıl durur mu? Aralarındaki zenginlik gösterişi savaşının 2008 yılındaki kazananı, eşine 84 milyon $ değerindeki bu yatı satın alan Anıl Ambani oldu.
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Game of Thrones setinden kaçmış bir Akgezen gibi görünse de bu bronz heykel dünyaca ünlü heykeltıraş Alberto Giacometti'ye ait bir şaheser. Tarihte satılan en pahalı heykeli Roman Abramovich, 104 milyon $ vererek aldı ve sevgilisine hediye etti.
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Kazak milyarder Mikhail Gutseriev'in oğlu Said'in 2016 yılındaki düğününe 1 milyar $ harcadığı iddia edilmişti. JLo, Enrique Iglesias, Sting gibi sanatçıların sahneye çıktığı düğünde gelinin giydiği 1 milyon dolarlık gelinliğin lafı dahi edilmedi.
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Tac Mahal için galiba fazla söze gerek yok. Şah Cihan sadece eşini aşkıyla onurlandırmadı insanlığa 7 harikadan birini hediye etti.