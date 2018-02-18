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"Bamyayı dizen kişilerin de biraz problemleri oluyor. Bamyayı ipe dizenlerin akşama kadar kolları ve bacakları kaşınır. Kaşındırma özelliği de vardır. Size 5 bin lira maaş verseler oturup sabahtan akşama kadar bamyayı ipe dizmezsiniz. Köylü insanlar iş yokluğundan dolayı mecburen uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Son zamanlarda bamya işçiliği zor olduğu için çalışan kişiler günden güne azalıyor."