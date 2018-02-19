İş-Yaşam

Mermercilerin hedefi 2013 rekorunu kırmak

28.03.2017 - 11:38 | Güncelleme: AA

Geçen yıl 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye mermer sektörü, bu yıl 2013'teki 2 milyar 250 milyon dolar rakamını geçmeyi hedefliyor

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    İhracatta geçen yıl 2 milyar doları aşan Türk mermer sektörünün 2018 hedefi, rekor yılı olan 2013'teki 2 milyar 250 milyon dolar rakamını geçmek. Marmara Mermerciler Madenciler ve İşadamları Derneği (MARMİAD) Başkanı Hasan Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mermer ve işlenmiş doğal taş sektörünün geçen yıl 2 milyar dolar olarak belirlediği ihracat hedefini aşarak, 2 milyar 40 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaştığını belirtti.

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    "Hedefi tutturduk ancak rekor yılı olan 2013'teki 2 milyar 250 milyon dolarlık dış satımın gerisindeyiz" diyen Dinçer, 2013'ten sonra ihracatın 1,7-1,8 milyar dolar seviyelerinde seyrettiğini söyledi. 

     

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    Dinçer, "Allah'ın izniyle 2017'de 2 milyar doların üzerine çıkabildik. 180 ülkeye mermer gönderiyoruz. 2017'de en çok ihracatı ABD'ye yaptık. Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün ile AB ülkelerine ürün satıyoruz. Bu yılki ihracatta 2013 yılındaki rakamı yakalamayı ve geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

     

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    Dinçer, ağırlıklı olarak Marmara Adası, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adıyaman, Diyarbakır ve Mersin'de mermer üretimi yapıldığını belirterek, "Türkiye mermer rezervi bakımından zengin bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

     

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    "2 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNİLMEMELİ"

     

     

     

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Yorumlar 6
  • Misafir 2 saat önce
    1000 dolara satar, işlenmişini 1,000,000 dolara satın alırız
  • Misafir 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:04
    ben yunanistanda sakiz adasina gittim adamlar her koya yol yapmislar halk ve turistler faydalansin diye.yillardir marmara adasina gidiyorum.saraylar beldesine gelmeden bir plaj var plajin girisi mermer bloklarla kapatiliyorki halk giremesin.cogu koya kara yolu yok.asfalt desen delik desik.belediye baskani once koylara yol yapsin.delik desik olan asfalti onarsin.bir turlu bitmeyen su alt yapi calismasini tamamlasin.manastira giderken her yer toz camurdu bu yaz.turist kacsin diye inadina sezon ortasinda yapmasin nide bunlari.kafasini kullansin.
  • Misafir 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:34
    Evet işlendikten sonra satılmalı ayrıca çalışanlar mutlaka uygun nitelikte toz maskesi ve diğer koruyucu ekipman kullanmalı.
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