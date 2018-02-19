Geçen yıl 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye mermer sektörü, bu yıl 2013'teki 2 milyar 250 milyon dolar rakamını geçmeyi hedefliyor
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İhracatta geçen yıl 2 milyar doları aşan Türk mermer sektörünün 2018 hedefi, rekor yılı olan 2013'teki 2 milyar 250 milyon dolar rakamını geçmek. Marmara Mermerciler Madenciler ve İşadamları Derneği (MARMİAD) Başkanı Hasan Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mermer ve işlenmiş doğal taş sektörünün geçen yıl 2 milyar dolar olarak belirlediği ihracat hedefini aşarak, 2 milyar 40 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaştığını belirtti.
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"Hedefi tutturduk ancak rekor yılı olan 2013'teki 2 milyar 250 milyon dolarlık dış satımın gerisindeyiz" diyen Dinçer, 2013'ten sonra ihracatın 1,7-1,8 milyar dolar seviyelerinde seyrettiğini söyledi.
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Dinçer, "Allah'ın izniyle 2017'de 2 milyar doların üzerine çıkabildik. 180 ülkeye mermer gönderiyoruz. 2017'de en çok ihracatı ABD'ye yaptık. Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün ile AB ülkelerine ürün satıyoruz. Bu yılki ihracatta 2013 yılındaki rakamı yakalamayı ve geçmeyi hedefliyoruz" dedi.
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Dinçer, ağırlıklı olarak Marmara Adası, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adıyaman, Diyarbakır ve Mersin'de mermer üretimi yapıldığını belirterek, "Türkiye mermer rezervi bakımından zengin bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.
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"2 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNİLMEMELİ"
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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de doğal taş ihracatının 2 milyar doları geçmesinin sektör adına çok iyi bir gelişme olduğunu söyledi.Dinçer, artık 2 milyar doların altına inmemeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
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2017 maden ve doğal taş sektörü açısından başarılı bir yıl oldu. ...2017'yi yaklaşık yüzde 24 artış sağlayarak 4,7 milyar dolar ihracatla kapattık. 2017'de bir önceki yıla göre doğal taş ihracatında yüzde 13,43 artış sağlayarak 2 milyar 40 milyon dolar ihracat yaparak hedefimize ulaştık.
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Her yıl yüzde 20 ile 25 arasında bir artış sağlayabilirsek 2023 hedeflerimize de ulaşabiliriz. 2023'te maden sektörü için 15 milyar dolarlık hedefimiz var. Bunu her yıl artırırsak sıkıntı yok ancak bir yıl kaçırırsak diğer yıl 2 kat artış sağlamamız gerekir.
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Dünyanın en büyük mermer rezervlerinin Türkiye'de olduğunu belirten Dinçer, dünya rezervlerinin yüzde 33'üne sahip Türkiye'nin sektörde söz sahibi olduğunu aktardı. Dinçer, doğal taşın 2 milyar dolarlık ihracatının yarısını blok mermerin oluşturduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:
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"Sadece işlenmiş ürün ihracatı yapalım bakış açısı ilk etapta doğru gibi gözükebilir ancak detaylı incelediğimizde biz bu pazarlara blok ürün satmazsak İtalya, İran, Pakistan, Hindistan gibi rakip ülkeler Çin'e blok satış yapmaya başlayacak. Bu bizim Çin pazarındaki etkinliğimizi azaltır. Bu yıl doğal taş ihracatında yüzde 25'lik artış sağlayarak, 2013'teki ihracat rekorunu yakalamayı ve geçmeyi hedefliyoruz."
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HEDEF 15 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Dinçer yaptığı açıklamada, sektörün geçen yıl 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 24 artış anlamına geldiğini söyledi.
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İhracatın daha da artması için maden ve işletme izinlerinin hızlandırılmasını gerektiğini dile getiren Dinçer, "2023 hedefimiz olan 15 milyar dolar ihracata yaklaşmamız için her yıl yüzde 20-25 arasında bir ihracat artışı gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.
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Türkiye’nin bazı madenleri ithal etmek durumunda kaldığını belirten Dinçer, şöyle devam etti:
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Bu zorunluluk aslında Türkiye’de madenlerimizin olmasına rağmen üretimin yapılamamasından kaynaklanıyor. Biz üretimi artırmak zorundayız. Üretimi artırır maden ithalatının da önüne geçersek, maden ihracatındaki artış ve bununla birlikte iki katı bir değeri ekonomiye katmış olacağız.
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Madencilik sektörü birçok sektöre ham madde sağlamaktadır. Madenler olmasa diğer sektörler üretimlerini gerçekleştiremez. Türkiye'nin geleceği madenlerde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Milli Maden ve Milli Enerji politikası çerçevesinde madenlerimizin kıymetini bilmek zorundayız.
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Günlük hayatta kullanılan her ürünün maden ham maddesiyle yapıldığını ifade eden Dinçer, "Aslında kullandığımız hemen hemen tüm ürünlerin içinde maden var. Seramikten cama, inşaat demirinden çimentoya tamamı maden. Bizler bu bilinçte olursak, kamuoyu bu bilinçte olursa madenciliğin önü çok daha açık olacaktır" dedi.
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Dinçer, bu yıl maden ihracatında yüzde 25 artışla 6 milyar dolar seviyesine yaklaşmak istediklerini, doğal taş özelinde ise 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşarak yüzde 25'lik büyüme hedefini yakalama arzusunda olduklarını dile getirdi.
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Türkiye’nin doğal taş ve maden zengini bir ülke olduğunu vurgulayan Dinçer, "Dünyada 90 çeşit maden var. Bunun 70 çeşidi Türkiye'de mevcut. Maden konusunda çok zenginiz. Maden ihracatının yarısını da doğal taş oluşturuyor. Türkiye doğal taş rezervi açısından dünyanın yüzde 33'ünden fazlasına sahip. Doğal taş zengini bir ülkedeyiz. Bu zenginliklerimizi yeryüzüne çıkartmak durumundayız" diye konuştu.
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Sektörün istihdama katkısına da değinen Dinçer, çok büyük bir istihdam yarattıklarını belirtti. Dinçer, kamuoyunda madenlerin çevreye zarar verdiği şeklinde bir algı bulunduğunu, bunu ortadan kaldırmak adına bir bilim heyeti oluşturduklarını da sözlerine ekledi.
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"2017'DE BİR ÇALIŞMA MUCİZESİ GERÇEKLEŞTİ"
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından sektörün durma noktasına geldiğini söyledi. Geçen yıl özellikle hükümetin sahada yürüttüğü ciddi çalışmaların meyve verdiğini belirten Kaya, sözlerine şöyle devam etti:
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2017 yılında gerçekten bir çalışma mucizesi gerçekleşti ve sektörde yüzde 25’lik büyüme oldu. Büyük bir zorluktan çıkıp bunu başarmak gerçekten çok önemli. Özellikle maden sektöründe hükümetin tam zamanında almış olduğu kararlar ve devamında Ekonomi Bakanlığının kredileri sektöre ciddi anlamda bir hareketlilik getirdi.
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Biz böyle zor bir yılda bu başarıyı elde etmiş olmanın morali ve keyfiyle 2018’de ihracatı daha yukarıya taşımak için çalışacağız."
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, son yıllarda önemli ilerleme kaydeden mermerciliğin turizmden sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi.
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Mermer sektörünün özellikle bazı ilçelerde köyden kente göçü de durdurduğunu vurgulayan MUTSO Başkanı Karakuş, sözlerine şöyle devam etti:
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Mermer fabrikalarının ve ocaklarının bulunduğu yerlerde herkes yaşadığı köyde, ilçede istihdam edilebilir duruma geldi. Dolayısıyla sektör insanların köyde iş bulamayıp, şehirlere göç etmesini engelleyerek sosyal bir kaygıyı da kaldırıyor.
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Yaklaşık 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor. İhracat pazarlarında Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Mermer ihracatından 2016 yılında yaklaşık 350 milyon dolar ihracat geliri elde edildi.
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Hedefimiz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak. Mermercilik Muğla için en önemli sektörlerden biri. Muğla'nın en önemli sektörleri turizm, mermer ve tarım.
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Muğla'da özellikle Muğla beyazı, leylak, sedef ve karya beyazı, Ege gümüş gibi mermerler daha çok çıkarılıyor. Özellikle 'Muğla beyazı' tüm dünyada marka olmuş bir mermerimiz.
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"MERMERİMİZİN DÜNYADA BAŞKA BİR MUADİLİ YOK"
Afyonkarahisar'dan sonra en çok mermer üretilen alanlardan birinin Muğla olduğunu belirten Karakuş, şu açıklamalarda bulundu:
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Bizim özellikle beyaz mermer ihracatımız önemli oranda Ortadoğu ülkelerine yapılıyordu. Ancak Suriye ve Irak'taki gelişmelerden sonra bu ülkelere ihracatımız durdu. Ümit ediyorum ki oradaki bu kargaşanın sona ermesi durumunda yine büyük bir pazarın sahibi olacağız.
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Mermerimizin dünyada başka bir muadili yok. Sadece Muğla'da çıkartılıyor. Bu yüzden Muğla ismiyle markalaşmıştır. Muğla beyazını kullanamayacağımız bir alan bulunmuyor. Binaların iç ve dış kaplamaları başta olmak üzere sayısız yerde Muğla beyazını görmek mümkün.
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Ayrıca kimyasal özellikleri bakımından uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilen bir mermer çeşididir.
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COĞRAFİ İŞARETİ ALINACAK
Ülkedeki mermer üretiminin yüzde 20'sinin Muğla'dan gerçekleştirildiğini hatırlatan Karakuş, sözlerine şöyle devam etti:
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"Muğla ve ilçelerindeki 100'den fazla mermer ocağı ve 70 fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde bulunuyor. Bu istihdam açısından çok önemli bir rakam. MUTSO olarak Muğla beyazının coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptık."
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90 GEMİ ADA'DAN DÜNYAYA MERMER TAŞIDI
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Balıkesir'in Marmara ilçesinden (Ada) geçen yıl 42 bin metreküp blok, 360 bin ton kırılmış mermer ihracatı yapıldı.
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Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, ilçede halen 25 büyük mermer ocağının çalıştığını, zengin mermer yataklarına sahip bölgede yüzyıllardır mermer çıkarıldığını söyledi.
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Türkiye mermer rezervinin yaklaşık yüzde 15'inin Ada'da bulunduğunu dile getiren Aksoy, Saraylar Mahallesi'nin Türkiye'de ve yurt dışında mermeriyle tanındığını ifade etti.
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Buna karşılık, özellikle Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle mermer ihracatında 2010'dan bu yana düşüş yaşandığını belirten Aksoy, şöyle devam etti:
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Marmara Adası'nda 1 milyar metreküpün üzerindeki rezervin az bir kısmı işletilebiliyor. Ada'da mermer üretimi yıllık yaklaşık 250 bin metreküp.
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Fakat kapasitenin bir kısmı ihraç ediliyor, bir kısmı iç pazarda tüketiliyor.
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İhracattaki düşüşün en büyük sebebi, Suriye'de çıkan iç savaş. Mermer ihracatının tekrar artması için yeni pazarların bulunması gerekiyor.
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Türkiye'den en kaliteli mermeri Çin alıyor.
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Marmara Mermerciler Madenciler ve İşadamları Derneği (MARMİAD) Başkanı Hasan Dinçer de mermer ihracatının tekrar yükselmesi için yeni pazarların bulunması gerektiğini vurguladı.
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Dinçer, şu açıklamalarda bulundu:
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2016'da ihraç edilen 42 bin metreküp blok mermerin önemli bölümü Ürdün'e, geri kalanı Suriye, Mısır, Tunus, Çin, Endonezya, Yunanistan gibi ülkelere verildi.
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Yaklaşık 360 bin tonluk kırılmış mermer ise Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
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Avrupa'da mermer işleme tesisleri var ve kırılmış mermeri alıp işledikten sonra satıyorlar.
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En fazla Belçika, İsveç ve Almanya kırılmış mermer alıyor bizden.
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Geçen yıl limana yanaşan 90 gemi, Marmara Adası'ndan dünyaya mermer taşıdı.
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Hasan Dinçer, yurt içinde ise kırık mermeri genellikle İstanbul ve Trakya bölgesine, blok mermeri de Trabzon ve Ordu tarafına gönderdiklerini kaydetti.
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