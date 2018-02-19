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Her yıl yüzde 20 ile 25 arasında bir artış sağlayabilirsek 2023 hedeflerimize de ulaşabiliriz. 2023'te maden sektörü için 15 milyar dolarlık hedefimiz var. Bunu her yıl artırırsak sıkıntı yok ancak bir yıl kaçırırsak diğer yıl 2 kat artış sağlamamız gerekir.