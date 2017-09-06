Muğla mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

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"Muğla ve ilçelerindeki 100'den fazla mermer ocağı ve 70 fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde bulunuyor. Bu istihdam açısından çok önemli bir rakam. MUTSO olarak Muğla beyazının coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptık."