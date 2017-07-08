30 Mart 2017 Perşembe, 10:06:22 | Güncelleme: 08 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:00:14
DHA
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay ve Kahramanmaraş'ta yapılan araştırmalarda, 'siyah elmas' ya da 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan ve kilosu türüne göre 50 ile 2 bin euro arasında olan trüf mantarı bulundu
1
1|30
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2018'e kadar uygulanacak olan 'Trüf Mantarı Eylem Planı' kapsamında, bölgedeki araştırma başlattı.
2
2|30
Trüf uzmanı Ziyafet Arslan'ın yönetimindeki ekipte, bu konuda eğitimli olan Lagotta Romagnolo cinsi bir köpek de yer aldı.
3
3|30
Uzman köpek, toprağın 5 ile 20 santimetre altındaki ağaç köklerinde yetişen trüf mantarlarını kısa sürede buldu. Köpeğin tepki verdiği alanlarda yapılan kazılarda trüf mantarlarına rastlandı.
4
4|30
DÖRTYOL, BELEN VE ANDIRIN'DA
Yapılan aramalarda Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Andırın, Hatay'ın ise Dörtyol ve Belen ilçelerinde trüf mantarları bulundu. Bulunan türler inceleme için Selçuk Üniversitesi'ne gönderildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verdi:
HABERİN DEVAMI
5
5|30
"Dünyada 'siyah elmas' veya 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor.
6
6|30
Türkiye'de doğal olarak nemli, ormanlık alanlarda yetişen bu mantar keşfedilmemiş hazine olarak adlandırılıyor. Tabiatta en fazla domuzlar tarafından tüketilen ve özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarının kilosu türüne göre 50-2 bin euroo arasında değişiyor.
7
7|30
Daha önce tespit edilmiş olan noktalar olan Kahramanmaraş Onikişubat Elmalar Mahallesi, Andırın, Dörtyol, Belen ilçelerinde aramalar yapıldı. Bazı alanlarda ise trüf emarelerine rastlandı.
8
8|30
AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR!
Öte yandan ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzu göbeği mantarını köylülerden aldıktan sonra fabrikada işleyen firma, Avrupa'nın birçok ülkesine kuzu göbeği mantarı ihraç ediyor. Ürünler, talebe göre taze ya da dondurulmuş olarak gönderiliyor. Firma ortaklarından Sıtkı Vefaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır mantar ticaretiyle uğraştıklarını, Anadolu'nun birçok yerinden kuzu göbeği mantarı aldıklarını söyledi.
HABERİN DEVAMI
9
9|30
Kuzu göbeği mantarının önce Akdeniz ve Ege, ardından Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çıktığını belirten Vefaoğlu, köylülerden aldıkları mantarları fabrikalarında işledikten sonra boyutlarına göre ayırıp paketlediklerini anlattı.
10
10|30
Vefaoğlu, "Türkiye, mantar açısından zengin bir ülke. Mantar, köylüler açısından da önemli gelir getiren bir ürün. Köylü için sermayesiz ekmek kapısı niteliğinde. Ekmeden, bakmadan mantar toplayıp gelir elde edebiliyorlar" dedi.
11
11|30
Kuzu göbeği mantarının fiyatının dönemsel olarak değiştiğini ifade eden Vefaoğlu, ürünün kilogram fiyatının ilk çıktığında 150-200 lira olduğunu, daha sonra 90-100 liraya kadar gerilediğini söyledi.
12
12|30
Kuzu göbeğini genelde dış piyasa için aldıklarını dile getiren Vefaoğlu, şunları kaydetti:
"Yılda 200 ton civarında kuzu göbeği mantarı topluyoruz. Bunu işledikten sonra Fransa, İsviçre, Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine satıyoruz. Damak tatlarına uygun ve protein açısından zengin olduğu için tercih ediyorlar. Biz daha çok dış piyasa için çalışıyoruz"
HABERİN DEVAMI
13
13|30
Kastamonu Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sabri Ünal da kuzu göbeği mantarının gerek besin değeri gerekse ticaret hacmi açısından hem Türkiye hem de dünyada büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
14
14|30
Türkiye'nin bu mantar türü açısından zengin olduğuna işaret eden Ünal, "Her yıl ilkbahar aylarında ülkemizin farklı bölgelerinden kuzu göbeği mantar türleri toplanarak farklı ülkelere ihraç ediliyor. B1, B2 ve C vitaminleriyle yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller bulunan bu mantarın besleyici değeri yüksek. Bu yüzden çoğu Avrupa ülkesinde tüketiliyor" dedi.
15
15|30
KİLOSUNUN 120 TL'DEN SATILDIĞINI DUYAN KÖYLÜLER ORMANA KOŞTU
Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen ve mart ile nisan aylarında toplanan kuzu göbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü.
16
16|30
Geçtiğimiz aylarda mantarın fiyatını duyan köylüler işi gücü bırakıp, kuzu göbeği mantarı toplamaya başladı.
HABERİN DEVAMI
17
17|30
Yüksek fiyattan alıcı bulan mantarı toplama yarışına giren köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren ormanın yolunu tutuyor.
18
18|30
Mantar toplayanlardan Servis Şoförü İdris Akça, köylünün daha önce bu mantarı yemek için topladığını, ancak fiyatını öğrendikten sonra satmaya başladığını anlattı.
19
19|30
Kendisinin de günde 4-5 kilo kuzu göbeği mantarı topladığını söyleyen Akça, işine ara verip mantar sezonu boyunca dağlarda mantar topladığını dile getirdi.
20
20|30
İdris Akça sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
21
21|30
Kuzu göbeği mantarı Manisa bölgesinde mart ayının 10'unda başlıyor, nisan ortasına kadar devam ediyor.
22
22|30
Bu mantarın sağlık açısından çok faydalı olduğunu öğrendik. Halkımız yeni yeni öğrenmeye başladı. Köylü toplayıp, yiyordu.
23
23|30
Doktorlar da çok faydalı olduğunu söylüyor. Kansere iyi geldiği söyleniyor.
24
24|30
1 kilo etteki protein tek bir mantara bedelmiş.
HABERİN DEVAMI
25
25|30
Kilosunu 100- 120 liraya satıyoruz ama aracılara veriyoruz. Onlar da daha yüksek fiyatlara veriyorlar.
26
26|30
Kuzu göbeği mantarını 15 gündür topladığını ve köylü için de gelir kaynağı olduğunu dile getiren Akça, şu açıklamalarda bulundu:
27
27|30
Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Bütçemize katkı oluyor.
28
28|30
Günlük 500 lira kazandığım zamanlar oluyor. Çok nadir bulunan bir mantar. Kendisini çok güzel saklıyor. Ben bulabilmek için günde 30 kilometre yol yürüyorum.
HABERİN DEVAMI
29
29|30
Mantar toplayanlardan Halil Akın ise yıllardır Yuntdağı bölgesinde bu mantarın bulunduğunu, ancak pahalı bir mantar olduğunu yeni öğrendiklerini söyledi.
30
30|30
Eskiden evlerinde yemek için topladıklarını anlatan Halil Akın, artık satmaya başladıklarını ifade etti.