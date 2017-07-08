İŞ-YAŞAM

Hatay'da trüf mantarı bulundu

30 Mart 2017 Perşembe, 10:06:22 DHA

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay ve Kahramanmaraş'ta yapılan araştırmalarda, 'siyah elmas' ya da 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan ve kilosu türüne göre 50 ile 2 bin euro arasında olan trüf mantarı bulundu

  • 1 Hatay'da trüf mantarı bulundu
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    Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2018'e kadar uygulanacak olan 'Trüf Mantarı Eylem Planı' kapsamında, bölgedeki araştırma başlattı.

  • 2 Hatay'da trüf mantarı bulundu
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    Trüf uzmanı Ziyafet Arslan'ın yönetimindeki ekipte, bu konuda eğitimli olan Lagotta Romagnolo cinsi bir köpek de yer aldı.

  • 3 Hatay'da trüf mantarı bulundu
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    Uzman köpek, toprağın 5 ile 20 santimetre altındaki ağaç köklerinde yetişen trüf mantarlarını kısa sürede buldu. Köpeğin tepki verdiği alanlarda yapılan kazılarda trüf mantarlarına rastlandı.

  • 4 Hatay'da trüf mantarı bulundu
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    DÖRTYOL, BELEN VE ANDIRIN'DA

    Yapılan aramalarda Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Andırın, Hatay'ın ise Dörtyol ve Belen ilçelerinde trüf mantarları bulundu. Bulunan türler inceleme için Selçuk Üniversitesi'ne gönderildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verdi:

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  • 5 Hatay'da trüf mantarı bulundu
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    "Dünyada 'siyah elmas' veya 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:57
    müşteri varsa mal da var... müşteri nerede?
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 00:46
    bravo bu isi yapanlara
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 00:46
    bravo bu isi yapanlara
  • Misafir 30 Mart 2017 Perşembe 13:05
    mantara basmayın!
  • yasamkokuluruh 30 Mart 2017 Perşembe 12:27
    sebep?
  • Misafir 30 Mart 2017 Perşembe 10:52
    NE MANTARMIŞ ARKADAŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ
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