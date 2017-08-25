Saanen keçi çobanı İstanbullu mimar, söylenenlere kulak asmadı

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"Soğuk sıkım ve sofralık zeytin konusunda da en iyiyi yapmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Doğru beslenme ve fark yaratmak tek amacım. Tabii ki sütte organiği yakalayamadık, çünkü yem konusu önemli. Kimyasal kullanmadan incirlerimizi ve zeytini tam organik olarak piyasaya sürdük. Ticari kaygımız yok. Doğru beslenme en önemli idealimiz. Burada istihdam yaratmak, iyi şeyler üretip insanlara organik ürünler sunmak istiyoruz"