İŞ-YAŞAM
Saanen keçi çobanı İstanbullu mimar, söylenenlere kulak asmadı
30 Mart 2017 Perşembe, 14:23:51 | Güncelleme: 25 Ağustos 2017 Cuma, 10:15:15
AA
İstanbul'da mimarlık yapan Defne Uçkun, söylenenlere kulak asmayıp Ödemiş'te keçi çiftliği kurdu. 50 baş Saanen keçisini 3 yılda 140'a çıkaran Uçkan, markalaşma çalışmalarına başladı
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İzmir'in Ödemiş İlçesi Birgi Mahallesi'nde keçi çiftliği kuran 50 yaşındaki İstanbullu mimar Defne Uçkun, organik peynir, zeytinyağı ve incir ürünlerini tüketicilere sunuyor.
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Uçkun, İstanbul'da kendisine, "Paranı keçi çobanlığı yaparak ziyan etme" deseler de hedefinden vazgeçmediğini söyledi.
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İstanbul'da 25 yıl mimarlık mesleğini sürdüren girişimci Defne Uçkun, turizmci kardeşi Barış Tuncel ile birlikte Birgi'nin Dedeler Mevkii'nde 35 dönüm incir ve zeytin ağaçları ile donanmış araziyi 3 yıl önce satın aldı.
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50 baş Saanen keçisini 3 yılda 140'a çıkaran kardeşler daha fazla verim almak için 3.5 litreden aşağı süt veren keçileri sattı.
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Çiftliklerinde Ege Üniversitesi'nden alınan 4 damızlık teke ile birlikte 50 keçi ve 30 oğlakları bulunduğunu anlatan Defne Uçkun, çiğ sütten ürettikleri salamur, kekikli, az tuzlu, hellim ve kuru meyveli peynir çeşitleri için patent almak istediklerini söyledi.
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Özellikle peynir üretimiyle ilgili hem araştırma yaptığını hem de İstanbul'da eğitim aldığını belirten Uçkun, şu açıklamalarda bulundu:
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"Soğuk sıkım ve sofralık zeytin konusunda da en iyiyi yapmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Doğru beslenme ve fark yaratmak tek amacım. Tabii ki sütte organiği yakalayamadık, çünkü yem konusu önemli. Kimyasal kullanmadan incirlerimizi ve zeytini tam organik olarak piyasaya sürdük. Ticari kaygımız yok. Doğru beslenme en önemli idealimiz. Burada istihdam yaratmak, iyi şeyler üretip insanlara organik ürünler sunmak istiyoruz"
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DOĞAL YAŞAM ÇİFTLİĞİ
Dedesinin Birgili olduğunu ve bu işi yapmayı hep istediğini anlatan Defne Uçkun, İstanbul'da kendisine, "Paranı keçi çobanlığı yaparak ziyan etme" deseler de hedefinden vazgeçmediğine dikkat çekti.
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Çiftliğinde telefon ya da internet olmadan kendisine doğal bir yaşam kurduğunu dile getiren Uçkun, işinin zor olduğunu ancak büyük keyif aldığını belirterek, şöyle konuştu:
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Birgi'de genellikle büyükbaş hayvancılık yapıldığından küçükbaş hayvanlar ikinci plana atılıyordu. Eskiden beri organik beslenmeye karşı bir ilgim vardı. Nasıl organik üretim yapabilirim, kompoze gübre üretebilirim, bunu nasıl insanlara ulaştırabilirim diye araştırdım.
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Bu araziyi gördüğümde bizim için biçilmiş bir kaftan gibiydi. 33 dönümde aynı zamanda incir işimiz var. Organik incir üretiyoruz. Arazimizde zeytin ağaçları da var.
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Önce kendi yağımızı çıkaralım diye başladık. Daha sonra şirket haline geldik ve markalaştığımızda, üçüncü ürün olarak satışına başladık. 'Butik Farm' adıyla tescilli bir markayız.
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YILDA 750 TON SÜT, 12 TON PEYNİR ÜRETİYOR
Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra köy ortamında hiç bulunmadıkları halde 1,5 yıl önce keçi ve süt üretim çiftliği kurmaya karar veren kimyager Cansu Cansunal (36) ve gıda mühendisi Ozan Ektik'in (36), başlangıçta sayısı 20 olan süt verimi yüksek "Saanen" ırkı keçileri 100'e ulaştı.
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Ortaklar, yılda 750 ton süt, 12 ton peynir üreten genç girişimciler, bu işi yapmak isteyenlerle deneyimlerini paylaşabileceklerini söylüyor.
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Çiftliğin ortaklarından kimyager Cansu Cansunal, keçi çiftliğini, üniversiteden arkadaşı Ozan Ektik ile 1,5 sene önce kurduklarını belirterek, daha önce başka işler yaptıklarını, hatta ticaretle uğraştıklarını anlattı.
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Cansunal, 5 yıl vadeli ve sıfır faizli hayvancılık kredisi kullandıklarını belirterek, şöyle devam etti:
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Süt rekoltemiz yıllık 750 ton civarında. Bu süte, özellikle yaşlılar, bebekler ve kanser hastaları ilgi gösteriyor. Doktor tavsiyesiyle bize gelenler var.
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Piyasadaki keçi sütlerinin içinde mutlaka inek ve koyun sütü karıştırılır, bizim sütümüz tamamen katkısızdır.
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Biz, sütten ve peynirden hiç yağ almıyoruz. Olduğu gibi kendi yağıyla üretim yapıyoruz.
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Bu nedenle peynirimiz piyasadakilere göre çok yumuşaktır. Aylık şu anki peynir üretimimiz 1 tondur.
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Ortaklardan biri olan Ozan Ektik de şu açıklamalarda bulundu:
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Şu an keyifli bir şekilde işe devam ediyoruz. Başta, karlı amaçlı başladık.
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İş, kardan çok zevke dönüştü. Bir yıl içinde ideal sürüye ulaşabildik. Bir keçimiz günde ortalama 3 litre süt veriyor.
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Sürü ortalaması 3 litreyi yakalayan işletmeler iyi bir işletme olarak adlandırılır. Bir sene içerisinde 100 civarında hayvanımız oldu.
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Yaklaşık ikişer yavru doğurdular. Yavruların erkek olanlarının bir kısmını sattık. Şu an dişi oğlaklarımız mevcut elimizde. İlk girdiğimizde hayvancılık kökenli olmadığımız için insanlar bize yadırgadı.
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Yapamayacağımızı, kesinlikle çoban almamızı söylemişlerdi. Biz keyifle yapıyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz
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Çiftliklerini daha da geliştireceklerini vurgulayan genç girişimciler, keçi sucuğu üretimi için çalışmalar yaptıklarını da belirtti.
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SAANEN KEÇİLERİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Saanen süt keçisi İsviçrenin Bern Kantonu'na bağlı Saanen Vadisi'nden dünyaya 1900'lü yıllarda yayılmıştır.Dağlık Saanen bölgesinde ve sert iklim koşullarında geliştirildiğinden sağlam yapılı hayvanlardır.
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Keçi yetiştiriçileri tarafından beyaz ve krem renli saanenler tercih edilmektedir. Saanen keçilerinde kulaklar dik, yüz düz veya bombelidir. Burun üstü düzdür. Vücut yapısı incedir. Boyun ince ve uzundur. Beden uzun yapılıdır. Beden ğöğüsten arkaya doğru genişler.
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Saanen süt keçilerinin en büyük özelliği sağım yeteneği ve sütçü karekterleridir ayrıca doğurgan hayvanlardır.
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