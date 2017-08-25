İŞ-YAŞAM

Saanen keçi çobanı İstanbullu mimar, söylenenlere kulak asmadı

30 Mart 2017 Perşembe, 14:23:51 AA

İstanbul'da mimarlık yapan Defne Uçkun, söylenenlere kulak asmayıp Ödemiş'te keçi çiftliği kurdu. 50 baş Saanen keçisini 3 yılda 140'a çıkaran Uçkan, markalaşma çalışmalarına başladı

  • 1 Saanen keçi çobanı İstanbullu mimar, söylenenlere kulak asmadı
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    İzmir'in Ödemiş İlçesi Birgi Mahallesi'nde keçi çiftliği kuran 50 yaşındaki İstanbullu mimar Defne Uçkun, organik peynir, zeytinyağı ve incir ürünlerini tüketicilere sunuyor. 

     

  • 2 Saanen keçi çobanı İstanbullu mimar, söylenenlere kulak asmadı
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    Uçkun, İstanbul'da kendisine, "Paranı keçi çobanlığı yaparak ziyan etme" deseler de hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

  • 3 Saanen keçi çobanı İstanbullu mimar, söylenenlere kulak asmadı
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    İstanbul'da 25 yıl mimarlık mesleğini sürdüren girişimci Defne Uçkun, turizmci kardeşi Barış Tuncel ile birlikte Birgi'nin Dedeler Mevkii'nde 35 dönüm incir ve zeytin ağaçları ile donanmış araziyi 3 yıl önce satın aldı. 

     

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  • 4 Saanen keçi çobanı İstanbullu mimar, söylenenlere kulak asmadı
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    50 baş Saanen keçisini 3 yılda 140'a çıkaran kardeşler daha fazla verim almak için 3.5 litreden aşağı süt veren keçileri sattı. 

     

  • 5 Saanen keçi çobanı İstanbullu mimar, söylenenlere kulak asmadı
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    Çiftliklerinde Ege Üniversitesi'nden alınan 4 damızlık teke ile birlikte 50 keçi ve 30 oğlakları bulunduğunu anlatan Defne Uçkun, çiğ sütten ürettikleri salamur, kekikli, az tuzlu, hellim ve kuru meyveli peynir çeşitleri için patent almak istediklerini söyledi.

     

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YORUMLAR 6
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 19:22
    ALLAH İŞNİZİ RAST GETİRSİN
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 09:05
    Arkadaşlar allah işininizi rast getiresin çalışan kazanır taktirle izliyorum
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 10:19
    şu yavruların güzelliğine bak
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