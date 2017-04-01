İŞ-YAŞAM
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İş Bankası, İş Bankası yönetim kurulu, KAP
İŞ-YAŞAM

İş Bankası yeni yönetim kurulunu KAP'tan bildirdi

İş Bankası'nın yeni yönetim kurulu üyeleri H. Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Murat Karayalçın, Ertuğrul Bozgedik, Özcal Korkmaz, Ersin Önder Çiftçioğlu, Müslim Sarı ve Rahmi Aşkın Türeli oldu

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:36:32 Güncelleme: 09:46:52 AA

İş Bankası yönetim kurulu üyelerinde değişikliğe gitti. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu yönde oldu:

Yönetim Kurulu 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir. Kar dağıtımının tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 04 Nisan 2016 tarihi esas alınarak başlanması kararlaştırılmıştır. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine H. Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Murat Karayalçın, Ertuğrul Bozgedik, Özcal Korkmaz, Ersin Önder Çiftçioğlu, Müslim Sarı ve Rahmi Aşkın Türeli seçilmişlerdir. Prof. Dr. Turkay Berksoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ FİRMA 3 YILLIĞINA E&Y

Yönetim kurulu üyelerine verilecek tahsisatın belirlendiği aktarılan açıklamada, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (E&Y), 2017, 2018, 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar bankanın bağımsız denetçisi olarak seçildiği belirtildi.

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"KOSGEB ile küçük işletmelere 3 milyar lira kredi sağlandı"
İŞ-YAŞAM

Bakan Özlü'den flaş KOSGEB açıklaması!
TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Ters lale üreticileri destek bekliyor
İŞ-YAŞAM

Destek olunmazsa, yok olabilir
Memur ve emeklilere enflasyon zammı geliyor
İŞ-YAŞAM

Memur ve emekli maaşlarına yeni zam
Vukuatlı nüfus kayıt örneği e-Devlet'ten alınabiliyor
İŞ-YAŞAM

Artık o belgeler ’e-devlet’ten alınıyor
Şifresiz wi-fi kullananları bekleyen tehlike: Bilgileriniz ele geçirilebilir
İŞ-YAŞAM

Şifresiz wi-fi kullananlar dikkat!
Anadolu'nun en büyük şirketleri
İŞ-YAŞAM

İŞTE ANADOLU'NUN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ
"22.50 lira bizim kalıcı fiyatımız değil"
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÇELİK'TEN "ET FİYATI" AÇIKLAMASI!
SNC Lavalin, WS Atkins'i satın alıyor
İŞ-YAŞAM

GÜNÜN EN BÜYÜK SATIŞI
Kişi başı gelirin en hızlı arttığı iller
İŞ-YAŞAM

İŞTE KİŞİ BAŞI GELİRİN EN HIZLI ARTTIĞI İLLER!
Faruk Özlü: Kendi markamızı oluşturacağız
İŞ-YAŞAM

"YERLİ MARKA OTOMOBİLDE KONU ÇOK TİCARİ"
Dünyanın en değerli markaları
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI BELLİ OLDU!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme