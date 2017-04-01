İş Bankası yeni yönetim kurulunu KAP'tan bildirdi

İş Bankası yönetim kurulu üyelerinde değişikliğe gitti. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu yönde oldu:



Yönetim Kurulu 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir. Kar dağıtımının tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 04 Nisan 2016 tarihi esas alınarak başlanması kararlaştırılmıştır. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine H. Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Murat Karayalçın, Ertuğrul Bozgedik, Özcal Korkmaz, Ersin Önder Çiftçioğlu, Müslim Sarı ve Rahmi Aşkın Türeli seçilmişlerdir. Prof. Dr. Turkay Berksoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.



BAĞIMSIZ DENETÇİ FİRMA 3 YILLIĞINA E&Y



Yönetim kurulu üyelerine verilecek tahsisatın belirlendiği aktarılan açıklamada, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (E&Y), 2017, 2018, 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar bankanın bağımsız denetçisi olarak seçildiği belirtildi.



Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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