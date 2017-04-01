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Guvernörler Kulübü, merkez bankası, antalya
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Guvernörler Kulübü 25 ülkenin Merkez Bankası'nı Türkiye'de buluşturuyor

Guvernörler Kulübü'nün Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Toplantısı, 2-4 Nisan 2017 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşecek

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:06:31 Güncelleme: 11:09:36

Guvernörler Kulübü'nün Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Toplantısına toplam 25 ülkenin Merkez Bankası yöneticilerinin katılacak.

Toplantının ana temaları, para politikası ve finansal istikrar ile ekonomik dayanıklılığın artırılması olacak. Basına kapalı gerçekleşecek toplantıda, üye ülkelerdeki güncel ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin sunumlar da yapılacak.

Guvernörler Kulübü, Orta Asya, Karadeniz ve Balkanlar'daki üye ülke merkez bankaları arasında ilişkileri geliştirmek, bankacılık ve mali alanlarda teknik işbirliği olanaklarını araştırmak, finans ve merkez bankacılığı konularında bilgi alışverişini ve işbirliğini gerçekleştirmek üzere 1 Mayıs 1998 tarihinde Türkiye dahil on merkez bankası tarafından imzalanan protokol ile kuruldu.

GUVERNÖRLER KULÜBÜ ÜYE ÜLKELERİ

2017 yılı Nisan ayı itibariyle üye sayısı 25 olan kulübün üyeleri ise şöyle: Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çekya, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan.

Üye ülke merkez bankaları yılda iki kez başkanlar düzeyinde toplanırken, bu toplantılarda para politikası uygulamaları ile güncel ekonomik ve finansal gelişmeler ele alınıyor.

 

 

 

 

 

Hürriyet

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