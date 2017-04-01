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İŞ-YAŞAM

Fidanlara keçiboynuzu pekmezi verdi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:58:07 AA

Mersin'in Anamur İlçesi'nde, 3 üniversite bitirdikten sonra iş bulamayan 35 yaşındaki Sabit Toru, alternatif tarıma yönelerek yetiştirdiği fidelere keçiboynuzu pekmezi dökerek erken ürün vermesini sağladı

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    Mersinli Sabit Toru, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kafkas Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:50
    harnup pekmezi bedavamıymış
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:47
    mersinde resimdeki dutlar heryerde aşağı yukarı aynı vakitte olgunlaşıyor. pekmeze yazık olmuşş
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:40
    seni tanımak istiyorum yiğidimmm..
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:52
    olmAAz olamAAAz istanbulu ben fetettim benim adım FATIH SULTAN MEHMET han
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 16:42
    Tebrikler ve teşekkürler.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 14:57
    İçinde şeker olan herangi bir maddeyi ,tabi meyvelerden bahsediyorum, sanayi üretimi şekerden değil.İnceltip sulandırarak meyvelere verebilirsiniz,olumlu sonuç verecekir.Şeker kimyasalşekilde toprağın içindede bulunur.bu tür topraklarda yetişen meyveler daha tatlı olur.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 12:36
    Başarılar yüreği büyük adam
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