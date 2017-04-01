Fidanlara keçiboynuzu pekmezi verdi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:58:07 | Güncelleme: 12:08:12
AA
Mersin'in Anamur İlçesi'nde, 3 üniversite bitirdikten sonra iş bulamayan 35 yaşındaki Sabit Toru, alternatif tarıma yönelerek yetiştirdiği fidelere keçiboynuzu pekmezi dökerek erken ürün vermesini sağladı
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Mersinli Sabit Toru, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kafkas Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu.
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Organik tarıma yönelen Toru, fidanları yetiştirirken ilginç şeyler deniyor.
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Bir ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesi ile daha önce harnup pekmezini salatalıkta deneyen Toru, erkenci ürün elde etti.
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Bunun üzerine yaklaşık 2 dönüm arazideki 65 dut ağacına keçiboynuzu pekmezi veren Sabit Toru, bu sayede daha yüksek kar etmeyi hedefliyor.
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Toru, yaptığı çalışma hakkında şu açıklamalarda bulunuyor:
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Şu anda dut fiyatları serada olursa kilosu 20 liradan, açık alanda dikili olursa 8-9 liradan satılıyor.
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Ben de dutların erken olmasını sağlamak için harnup pekmezi veriyorum.
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Dutlar şu anda kızarmaya hatta siyahlaşmaya başladı. Bu nedenle piyasada fiyatlar düşmeden 13-14 liradan satış yapabileceğim.
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Böylece erken olgunlaşan dut fiyatı daha yüksek oluyor ben de kiloda yaklaşık 4 lira daha fazla kar elde etmiş oluyorum.
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Erkenci ürün elde ederek sera maliyetinden kurtulduğunu kaydeden Toru, ürünlerinde bu yöntemi uygulamak isteyenlere de yardımcı olabileceğini söyledi.